PŘEHLED restartu sportu v Česku: jak jsou na tom basketbal, házená a další?

Fotbal

Poté, co vláda povolila restart profesionálních soutěží, vedení té fotbalové na nic nečeká. Na ligovém výboru se dohodlo na tom, že se FORTUNA:LIGA znovu rozjede již o tomto víkendu. A to zápasy 7. kola, vše má začít páteční předehrávkou Jablonce proti Brnu. Pokud bude lize definitivně udělena potřebná výjimka, dojde tedy například na střet Plzně se Spartou či Slavie s Mladou Boleslaví. Podle informací iSport.cz by se pak mělo hrát až do Vánoc, konkrétně do 23. prosince.