Florbal rozjíždí novou sezonu. Bude mít připravená specifická pravidla

O víkendu bude Mezinárodní florbalová federace řešit možnost odložení prosincového mistrovství světa mužů v Helsinkách na příští rok. Superfinále superligy mužů a extraligy žen je naplánované na 24. dubna, ale Český florbal pracuje i s variantou, že sezona skončí až v červnu.

„Letní měsíce nám ukazují, že musíme počítat s tím, že tahle situace (s covidem-19) tu s námi ještě nějaký čas bude. Budeme k sezoně přistupovat s velkou pokorou a respektem, ale o to více jsme hladovější, abychom v ní odehráli co nejvíce. Udělám všechno pro to, abychom odehráli plnohodnotnou sezonu,“ řekl prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Doufá, že už nenastane situace, že by se ročník musel narychlo předčasně ukončit jako ten minulý letos v březnu. „Budeme mít připravená specifická pravidla o rozhodování o postupech a sestupech, aby o tom týmy věděly před sezonou, ale nestal se nám ten smutný konec jako v té minulé,“ narážel Šuman na ukončení soutěží bez sestupů a postupů po pandemii koronaviru.

„Největší změnou je, že jsou všichni zvyklí, že sezona končí v druhé půlce dubna, ale máme připravené různé scénáře, že pokud by to bylo nutné, tak by se prodlužovala až do první polovině června. Může dojít i k úpravě počtu zápasů v sériích play off,“ doplnil Šuman.

Superfinále se mělo po dvou letech v Ostravě vrátit do pražské O2 areny, ale nakonec bylo zrušeno. Stane se tak až na konci nadcházející sezony. „Budeme mít s O2 arenou připravené dílčí scénáře. Pokud nebudou pravidla platit tak, jak jsou stanovená dnes, tak dává smysl pořádat superfinále v O2 areně,“ podotkl Šuman.

Plošné testování týmů na covid-19 před ligovými soutěžemi Český florbal nechystá. „Pro představu jednorázové otestování mužské superligy je záležitost na půl milionů až šest set tisíc korun. To nemá smysl, protože za tři čtyři dny nevíte, jestli jsou výsledky relevantní. Respektujeme, že florbalisty nemůžeme zavřít na rok do nějaké buňky, aby byli na společné hotelu a jezdili jen na utkání,“ prohlásil Šuman.

Mužská nejvyšší soutěž se bude hrát podle nového generálního partnera pod názvem Livesport superliga. S technologickou a sportovní společností se svaz dohodl na pětileté spolupráci i na reprezentační úrovni.

„Vyjednávání bylo dlouhé a trošku ovlivněné i pandemickou krizí, ale dohoda je dobrou zprávou pro celý český sport. Spolupráce sportu se sponzory bude v této době obtížná. Je výjimečná zpráva, že jsme se dohodli na spolupráci na pět let. Můžu říci, že plnění v rámci smlouvy je v řádu desítek milionů korun. Ta částka má i nějaký vývoj a máme pamatováno i na případný úspěch reprezentace. Když neuspěje, tak se to projeví zase na druhou stranu,“ uvedl Šuman.

Zatím ale není jisté, kdy se MS v Helsinkách nakonec uskuteční. O přesun žádají pořadatelé. „Finské ministerstvo školství a kultury je k té akci poměrně skeptické. Budeme to o víkendu projednávat na IFF a je tam jasný návrh, aby se mistrovství světa odložilo na příští sezonu. Pravděpodobnost, že termín v prosinci 2020 nebude, je teď poměrně vysoká,“ dodal Šuman, který je viceprezidentem IFF.