Florbalový zázrak Forman je zpátky ze Švédska: Potřebuju maturitu, nejsme fotbalisti

V posledním zápase dal čtyři góly při první výhře Kalmarsundu nad Falunem, ale musel se rozloučit a vrátit domů. „Pro mě byla priorita vrátit se domů a dodělat školu. Nejsme fotbalisti, chci dodělat maturitu. Může přijít zranění a já budu někde se základkou… Florbalisti si nevydělávají na důchod,“ říká Forman střízlivě.

Klub na něj chtěl pořádat sbírku a vybrat za dva dny 250 tisíc korun. „Zní to hezky, ale byl to výstřel do slepa a spíš marketing, aby byl na mě byl nátlak. Šance byla mizivá. Škola je důležitá, je mi teprve 18 let,“ opakuje. Do budoucna Forman přesun do Švédska nevylučuje. „Ale budeme v kontaktu a šance tady je.“

