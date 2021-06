Florbalistky Vítkovic slaví hattrick. Chodov srazily v prodloužení

Hráčky Vítkovic prošly celou sezonu jako neporažené. Ve finále v UNYP Aréně před zraky pěti stovek fanoušků však tahaly od úvodu za kratší konec. Jenže to nejlepší si schovaly na samý závěr zápasu. „Už bychom to neměly dělat, nebo polovina z nás dostane infarkt. Ale velké týmy dělají velká vítězství. Byly jsme na úplném dně, pak zas úplně nahoře,“ vyprávěla do kamery České televize vítkovická opora Michaela Šponiarová.

Chodov dělila od triumfu necelá minuta, 41 sekund před koncem třetí třetiny však vyrovnala při power play Šponiarová. Duel v prodloužení rozhodla bekhendovým zakončením Husková. „Jsem ráda, že jsme to zvládly. Ukázaly jsme, že když zatneme a jdeme za vítězstvím, tak to dáme,“ líčila Šponiarová, jenž ocenila výkon soupeřek. „Určitě jsme byly zaskočené tím, jak na nás Chodov ze začátku hrál. Možná jsme to trochu podcenily, ale klobouk dolů před Chodovem, že dokázal takhle zahrát. Já jsem ráda, že jsme to ve třetí třetině zvládly srovnat a ovládly jsme i prodloužení.“

Na straně Chodova byly vidět slzy, zkušená Tereza Hanzlíková byla na spoluhráčky však nesmírně hrdá. „Tým je tak mladý, ale co dokázal za sezonu, je úžasné. Stříbro pro mě má skoro cenu zlata. Teď bolí, ale večer to zapijeme. Byla to úspěšná sezona,“ prohlásila.

V mužském Superfinále se od 18 hodin střetnou Mladá Boleslav a Vítkovice.

1. SC Vítkovice - Chodov 8:7 v prodl. (1:3, 2:2, 4:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Z. Krzywaková (Enenkelová), 28. Ferenčíková (Enenkelová), 32. Ďuríková (Buczeková), 49. Cholinská (Husková), 51. Kubečková, 56. Husková (Kubečková), 60. M. Šponiarová (Enenkelová), 68. Husková (Buczeková) - 3. Suchanová (Frantíková), 16. Chudá (Hanzlíková), 17. Hanzlíková (Lechnerová), 26. Belicová (Suchanová), 40. Chudá (Jůzová), 50. Polívková (Suchá), 55. Frantíková. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:1, navíc Buczeková (Vítkovice) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 500.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2020/21:

1. Vítkovice, 2. Chodov, 3 FBC Ostrava, 4. Tatran Střešovice, 5. Panthers Praha, 6. FBS Olomouc, 7. Židenice, 8. FbŠ Bohemians, 9. Tigers Start98 Kunratice, 10. FBK Jičín, 11. Mladá Boleslav, 12. Bulldogs Brno.