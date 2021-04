Za nejlepším hráčem světa! Florbalista Langer odtajnil nový klub

Loučení s Tatranem Střešovice a vyhlížení nové zahraniční výzvy. Český florbalový supertalent Filip Langer fanouškům v živém streamu na Instagramu oznámil, že podepsal smlouvu se švédským FBC Kalmarsund. „Je to klub, který míří na nejvyšší příčky,“ neskrýval nadšení devatenáctiletý hráč.

Střešovice prohrály se Spartou ve čtvrtfinále play off Livesport Superligy 2:4 na zápasy. Tahoun Tatranu Filip Langer se loučil pěti kanadskými body. Fanouškům na sociálních sítích pak v úterý odpoledne ohlásil novinku: „Mým dalším klubem je FBC Kalmarsund!“

Už před čtyřmi lety o sobě dalo zázračné dítě českého florbalu pořádně vědět. Filip Langer v patnácti debutoval v reprezentaci mužů, ačkoliv ještě nemohl hrát nejvyšší domácí soutěž. Ještě coby dorostenec se rozkoukal ve švédské lize na stáži ve slavném klubu Pixbo Wallenstam. Zapsal se do historie coby nejmladší florbalista seniorského MS. A především před dvěma lety pomohl českému týmu ke zlatu na juniorském MS. Ve finále vstřelil vítězný gól. Ano, právě do sítě Švédska!

A že jej to na sever táhlo, naznačil i během koronavirové přestávky, kterou strávil tréninkem ve Storvretě.

Nyní už nastal čas, aby se se střešovickým klubem rozloučil. Je tu nová výzva! „Za nějakých 13 let v Tatranu jsem toho prožil strašně moc a je to vlastně celý můj dosavadní život. Jsem neuvěřitelně vděčný za to, jací trenéři a lidé se kolem mě pohybovali, protože díky nim jsem se formoval nejenom jako hráč, ale také jako člověk. Neodchází se mi lehce,“ přiznal na klubovém webu.

Další metou bude prosadit se ve švédské lize. „V Kalmarsundu budu oblékat svoji oblíbenou 29,“ řekl Langer fanouškům a natáhl přes hlavu modrý dres.

„Kalmarsund jsem si vybral hlavně proto, že dostanu velkou roli v týmu. Měl bych hrát jednu z prvních dvou lajn. Snad se mi povede naplnit očekávání a ukázat to nejlepší,“ prohlásil Filip Langer, který v klubu podepsal smlouvu na dva roky.

V novém působišti bude mít velkou konkurenci i motivaci. „Láká mě hrát vedle nejlepšího hráče světa, kterým je Kim Nilsson. Věřím, že se od něj můžu hodně naučit,“ prohlásil. „Pokud se předvedu v dobré formě, tak si třeba s ním i zahraji. Měl bych s ním nastupovat v jedné lajně,“ neskrýval nadšení.