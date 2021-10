Florbalisté jsou před MS ve formě! V Plzni senzačně skolili Švédy i Finy

Generálka se nadmíru vydařila! Česká florbalová reprezentace zamíří na šampionát do Helsinek posílena zisky skalpů dvou nejlepších soupeřů. Svěřenci trenéra Petriho Kettunena v sobotu senzačně porazili Švédsko 6:3 a v neděli přidali vítězství 5:4 po nájezdech nad Finskem. Na domácím turnaji tak zlomili nesmírně dlouhé série porážek od obou severských favoritů. „Snad to prodáme na mistrovství světa,“ uvedl jeden z domácích střelců Mikuláš Krbec.

Národní tým skončil na podniku Euro Floorball Tour v Plzni na druhé pozici, po páteční prohře se Švýcarskem (2:4) však zažil fantastický víkend. V sobotu Češi porazili nejúspěšnější tým historie. Vítězství 6:3 nad Švédy bylo teprve druhé ze 48 vzájemných soubojů a klíčovou úlohu domácí zvládli v obranné činnosti.

„Od defenzivy to vždycky začíná. Pokud dokážete dostat od Švédů dva góly při hře pět na pět, tak se s tím dá hrát. To se nám podařilo, proto jsme vyhráli. Určitě to ale není tak, že bychom proti nim chtěli jen bránit. Bylo to odpíchnuté hlavně od toho, že jsme měli dobré nasazení,“ řekl dvougólový útočník Filip Langer, který od léta působí právě ve švédské lize v týmu Kalmarsund.

Češi navázali na dosud jediný úspěch nad osminásobnými mistry světa z 25. dubna 2014, kdy v České Lípě zvítězili 6:5. V Plzni si tak vylepšili dosavadní nelichotivou vzájemnou bilanci jedné výhry, jedné remízy a 45 porážek.

V neděli tak florbalisté bojovali o celkové vítězství v domácím turnaji, jenže v cestě stáli úřadující mistři světa, kteří rychlými dvěma góly určili ráz zápasu.

„Finové teď hrají výborně, tušili jsme, že to nebude jednoduché. Navíc se nám podařilo porazit Švédy, takže jsme potřebovali udržet čistou hlavu a nezbláznit se z toho, což se nám nakonec podařilo,“ prohlásil v rozhovoru pro Českou televizi brankář Lukáš Bauer.

Po vyrovnání Mikuláše Krbce na 2:2 favorizovaný tým znovu utekl na rozdíl dvou branek, jenže necelé čtyři minuty před koncem třetí třetiny snížil Filip Forman a v čase 58:26 při power play vyrovnal chladnokrevný střelec Ondřej Němeček.

„Finové byli hodně nahecovaní. Z našeho týmu jsem ale cítil výbornou týmovou energii, chtěli jsme vyhrát,“ hlásil nadšeně Krbec.

Hosté se i v závěrečných sekundách hnali za vítězstvím, gólman Bauer však předvedl jeden z klíčových zákroků, a šlo se do nájezdů. V prvních šesti pokusech se na domácí straně prosadili Němeček a Langer. V sedmé sérii pak Forman vymíchal gólmana. A Bauer už Finům vyrovnání nepovolil. „Snažil jsem se soustředit na sebe a odhadnout, co budou soupeři dělat. Celkem mi to vyšlo. Jsou to dobří hráči, ale to si člověk nesmí připustit,“ prohlásil strážce české svatyně.

Reprezentace se z výhry nad Finskem radovala po 17 prohraných utkáních za sebou. Vylepšila si tak aktuální vzájemnou bilanci na čtyři výhry, čtyři remízy a 43 porážek. Mistrovství světa v Helsinkách je na programu od 3. do 11. prosince.

Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Plzni:

Česko - Finsko 5:4 po sam. nájezdech (1:2, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 20. Langer (Němeček), 27. M. Krbec (F. Forman), 57. F. Forman (Kisugite), 59. Němeček (Langer), rozhodující sam. nájezd F. Forman – 6. Salin, 8. Heikkilä (Kivilehto), 30. J. Kainulainen (Johansson), 46. Johansson (Astala). Rozhodčí: Söderman, Boström (oba Švéd.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Diváci: 646.

Švýcarsko - Švédsko 4:11 (1:3, 1:6, 2:2).