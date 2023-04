Florbalista Langer vyzkouší švédský velkoklub. Jde za finskou legendou

„Se Storvretou jsme byli v kontaktu už před dvěma roky a je to jedna z top destinací, které může florbal nabídnout. Rozhodl jsem se po delší debatě s rodiči, rodinou a lidmi, který věřím. Cítím, že to bude nejlepší krok. Pravděpodobně byla potřeba změna po sezoně, co jsme v Kalmaru měli. V této fázi mé kariéry je důležité, abych měl prostředí nejlepší, jaké může být. To pro mě byla Storvreta,“ řekl Langer na tiskové konferenci v Praze.

S Karlmarsundem loni došel do superfinále, kde prohrál s favorizovaný Falunem 4:5. Letos pro něj skončila sezona už po čtvrtfinále po porážce s Pixbem 2:4 na zápasy. „Rozhodnutí přišlo těsně před play off, ale už během sezony jsem si říkal, že zůstat pro mě nebude nejlepší. Pak jsme řešili, co bude dál, protože nabídek bylo docela dost,“ řekl.

Na dva roky v Kalmarsundu bude rád vzpomínat, i když druhá sezona nebyla ideální. „Nemohli jsme najít lajny celou sezonu, vše se měnilo. Odešli dva důležití trenéři a chyběli. Uvnitř to nebylo ideální,“ uvedl.

V jeho volbě pro celek z Uppsaly hrál velkou roli Mika Kohonen, legendární finský útočník, který ji trénuje. „Volali jsme si už před dvěma roky, když jsem tam byl na tréninkovém kempu v korona pauze a strávili jsme spolu pár večerů. Myslím, že si hodně rozumíme a těším se na to, že mi dokáže předat, co nasbíral za zkušenosti,“ podotkl Langer.

Měnit bude číslo dresu právě kvůli Kohonenovi, po němž zůstala 29 neobsazená. „Ten dres nikdo neměl, tak jsem tušil, že se něco připravuje, až Mika skončí. Nebyl ale vyvěšený, tak jsme si jen zavolali, jak to cítí. On říkal, že je to na klubu. Že jediní, komu by rád chtěl dát to číslo, jsou jeho synové. Řekl jsem, že to respektuju, ale musel jsem to zkusit,“ řekl Langer a zvolil devítku.

Po sezoně už stihl fandit Tatranu v úspěšném semifinále proti Mladé Boleslavi a těší se v neděli na superfinále v O2 aréně proti Vítkovicím. „Teď se těším na svátek florbalu. Budeme připravení v kotli. Bude skvělý, vezmu buben, megafon a musíme obepsat co nejvíc lidí, abychom udělali kotel co největší. Zbytek bude na hráčích. Věřím, že to kluci dotáhnou,“ dodal účastník tří mistrovství světa, který má ve sbírce i bronz z Helsinek z roku 2021.