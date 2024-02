Florbalisté zvládli kvalifikaci a postupují na MS, dařilo se i mládeži

Ženská repezentace do 19 let ovládla Polish Cup, ve finále si Češky poradily se Švédskem 8:5 • Flickr Český Florbal

Ženská repezentace do 19 let ovládla Polish Cup, ve finále si Češky poradily se Švédskem 8:5 • Flickr Český Florbal

Mužský výběr pod vedením Jaroslava Berky si nejprve snadno poradil s Maďarskem a Rakouskem a na závěr základní skupiny rozstříleli i domácí Poláky 15:0, přičemž gólman Lukáš Bauer si připsal svou první nulu v reprezentaci.

Právě druhé zmiňované utkání přineslo velký milník, jelikož legendární Matěj Jendrišák překonal rekord v počtu bodů v národním týmu. Po konci turnaje vládne individuálním číslům jak co do počtu bodů, tak i co se týče nahrávek a po hattricku z posledního duelu proti Slovensku i gólů.

Na závěr kvalifikačního turnaje si Češi poradili ve federálním derby celkem snadno. Slováky porazili 10:1, a to nejen díky Jendrišákovu přispění. Hned pět bodů si připsal Filip Langer, který už tak má v pouhých dvaadvaceti letech na svém kontě 96 bodů a pronikl do nejlepší desítky historického bodování národního týmu. Češi se tak po zdařilém turnaji probojovali na prosincový šampionát, který bude hostit švédské Malmö.

„Myslím, že jsme to zvládli skvěle. Výsledky byly hodně jednoznačné, ale celkově jsme hráli velmi aktivně. Prezentovali jsme se hrou, jakou jsme chtěli. To nás dovedlo k vítězstvím ve všech zápasech, což jsme si stanovili jako cíl. Nastavili jsme si hodně vysoké tempo hry a jsem hrdej na mančaft, že jsme zvládli i poslední zápas a pohlídali si ho hned od první třetiny,“ hodnotí kvalifikační turnaj Langer, který převzal při absenci Ondřeje Němečka na ruku kapitánskou pásku.

Ten takié odhalil, že směrem k mistrovství světa se nejvíce pracovalo na presinku a týmové dynamice mimo hřiště. “Poslední zápas jsme si v podstatě odřídili sami a trenéři do něj nezasahovali. Jen jsme dostali podklady, se kterými jsme následně pracovali. A to se nakonec povedlo,“ vysvětlil taktický prvek, který trenér Jaroslav Berka aplikoval třeba už během zlatého působení u juniorské reprezentace.

„Směrem k šampionátu už to teď bude hlavně o detailech. Přeci jen tenhle tým už je dlouho pospolu. Hodně se známe nejen z mužského kádru, ale třeba i z U23 nebo předchozích juniorských cyklů. Bude potřeba ladit každou maličkost, abychom dělali malé krůčky, které se teď už ale hodně počítají,“ uzavřel Langer své hodnocení výhledem k vrcholu tohoto roku.

Dařilo se také juniorkám, které uspěly na kvalitně obsazeném turnaji v polských městech Zbaszyń a Nowy Tomyšl. V základní skupině vysoko porazily domácí Polky a s Norskem dokonce neinkasovaly. Díky remíze s Finskem a výrazně lepšímu skóre, než měly florbalistky ze země tisíců jezer, postoupily do nedělního finále.

V něm se postavily Švédkám, proti nimž vykročily za triumfem úspěšně už v první třetině, kde si vytvořily pohodlné vedení a na začátku třetího dějství dokonce vedly už 6:1. Florbalistky výběru Tre Kronor pak dokázaly na Češky zatlačit a duel zdramatizovaly. V závěru ale při hře v šesti inkasovaly rozhodující rány z českých florbalek.

Juniorky se tak před květnovým šampionátem v Lahti parádně naladily a potvrdily, že budou pařit mezi velké favoritky na minimálně zopakování historického úspěchu z posledního mistrovství světa. “Je skvělé, že jsme vyhráli celý turnaj a dokázali porazit Švédky. Takového úspěchu si hodně ceníme a věřím, že to pro nás bude skvělé sebevědomí k blížícímu se mistrovství světa. Zahráli jsme naprosto úžasnou první třetinu, kterou za své působení tady nepamatuji. V té druhé jsme to velmi dobře zvládli směrem do obrany a Švédky neměly žádné velké šance. V té třetí třetině jsme tak nějak čekali, že tlak soupeře přijde a ten konec byl takový hektičtější, ale tak velké zápasy se takhle vyhrávají,„ hodnotí úspěšný duel hlavní trenér juniorské reprezentace Tomáš Martiník.

„Myslím si, že tenhle turnaj byla perfektní generálka na mistrovství světa. Vyzkoušely jsme si hrát proti těžším soupeřům, hru pod tlakem a odvedly jsme skvělou práci. Samozřejmě nám ale tahle akce taky ukázala, v čem se musíme ještě zlepšit. Třeba koncovku v útočném pásmu a doladit všechny maličkosti. Je třeba, aby do sebe všechno perfektně zapadlo ještě před šampionátem," říká pak kapitánka Tereza Hlaviznová působící v ČEZ Extralize v kádru Olomouce.

V akci se představili také junioři, kteří zavítali do Švýcarska. Tam nejprve porazili po solidním výkonu stejně starý domácí výběr 8:4. Následně ale prohráli se starším švýcarským celkem, který byl složen především z vyspělejších hráčů ročníku 2005. Na závěr turnaje ale nasypali dvanáct branek Finsku. K triumfu 12:6 vykročili už v první části, kterou ovládli 12:6.

Výsledky kvalifikace na MS 2024 - Muži

Česko - Maďarsko 16:1 (6:1, 5:0, 5:0)

Česko - Rakousko 20:2 (6:0, 7:1, 7:1)

Polsko - Česko 0:15 (0:6, 0:4, 0:5)

Česko - Slovensko 10:1 (6:0, 2:1, 2:0)

Výsledky turnaje Polish Cup - Juniorky

Česko U19 - Polsko U19 15:2 (9:0, 3:2, 3:0)

Finsko U19 - Česko U19 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)

Norsko U19 - Česko U19 0:12 (0:6, 0:4, 0:2)

Švédsko U19 - Česko U19 5:8 (1:5, 0:0, 4:3)

Přátelská utkání - Junioři

Švýcarsko U19 - Česko U19 4:8 (1:3, 1:1, 2:4)

Česko U19 - Švýcarsko U23 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Česko U19 - Finsko U19 12:6 (5:2, 2:1, 5:3)