Já k***a nikam neodcházím! Tatran prodloužil s hvězdou, cílí na treble

Dlouho se o tom mluvilo. Bude hvězdný Marek Beneš pokračovat v české Superlize, nebo se znovu vydá na severskou zahraniční štaci, kde už úspěšně působil v barvách celku Pixbo Wallenstam? Sluší se říct, že jeho aktuální zaměstnavatel, střešovický Tatran si s oznámením smlouvy pro svého lídra dal záležet.

Úřadující mistr, který je známý svým fungováním se sociálními sítěmi, už od pondělního dopoledne budoval v otázce dalšího působení svého kapitána napětí. Netrpělivým fanouškům, kteří čekali na Benešův finální verdikt, jistě nepomohl ani jeho kamarád a reprezentační kapitán Ondřej Němeček.

„Mohli jsme si to spolu ťuknout, ale prachy jsou prachy,“ vystrašil na Instagramu střešovické fandy Němeček, hráč švédské Storvrety, jednoho z nejlepších celků na planetě.

Někteří fanoušci i experti tak museli dojít k závěru, že opora sedmnáctinásobného českého šampiona zamíří do Skandinávie, spekulovalo se také o lukrativní nabídce z Mladé Boleslavi.

Veškeré otázky o své budoucnosti pak šestadvacetiletý Beneš sám utnul ve videu, které Tatran v úterý vypustil na sociální sítě. Nejdříve došlo na dojemné loučení se spoluhráči a poděkování za společné roky, poté však obrátil.

„Já neodcházím. Já fakt nikam neodcházím. Já k***a nikam neodcházím,“ dodal autor 69 kanadských bodů v tomto ročníku a poté si užil obrovskou euforii svých spoluhráčů.

Klub hned poté oficiálně oznámil, že se stříbrným medailistou z posledního MS uzavřel nový tříletý kontrakt. Pro českou nejvyšší soutěž je to skvělá zpráva, jelikož Marek Beneš dlouhodobě patří mezi její naprostou špičku. Potvrdil to například proti České Lípě, kterou ve třetím duelu čtvrtfinále play off vyprovodil historickým zápisem, kdy sedmkrát skóroval a dvakrát asistoval.

Důležitým bodem pro setrvání klíčového muže měla být právě probíhající sezona. V ní Tatran získal prestižní mezinárodní Pohár mistrů, poté ovládl i českou pohárovou soutěž. Nyní mohou Střešovice i s vidinou pokračování své největší hvězdy cílit na historický treble. V cestě do Superfinále jim stojí florbalisté Chodova. Semifinálová série hraná na čtyři vítězná utkání startuje již ve středu večer a poté pokračuje ve čtvrtek na obrazovkách ČT sport.