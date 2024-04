Florbal vs. hokej. Sedmý zápas Sparta - Třinec by se hrál nezvykle brzy

Florbalová komunita má jasno. Fandíme hokejové Spartě! Důvod? Případný sedmý finálový zápas semifinále extraligy s Třincem, který by se hrál v O2 areně v sobotu. A o den později už v deset hodin se ve stejné hale rozjíždí bohatý program v rámci Superfinále. Ale nebojte. I kdyby se v sobotu hrálo a i kdyby se prodlužovalo, třeba o deset třetin, o florbal nepřijdete… „Počítáme se všemi variantami,“ hlásí Roman Urbář, šéf organizačního štábu BigBoard Superfinále. Jisté, že případné sedmé semifinále mezi Spartou a Třincem by se hrálo v sobotu už od 13 hodin.

Během večera bude jasno. Dojde Sparta do finále? Nebo se bude hrát sedmý zápas?

Pokud by nastala druhá varianta, hned brzo ráno by se sešli představitelé Českého florbalu s vedením hokejové Sparty a zástupci O2 arény.

„Na minuty už bychom konkrétně vyřešili, jak to v neděli bude vypadat. Ale už teď můžeme říct, že i kdyby se hrálo nekonečné prodloužení, tak dokážeme v deset otevřít halu,“ hlásí Urbář, jenž je zároveň šéfem marketingu Českého florbalu.

Na stole už má rozpracované konkrétní scénáře, jak by akce kulový blesk (přeměna haly z hokeje na florbal) vypadala.

„I kdyby se hrálo deset prodloužení, tak věřím, že jsme schopní to všechno nachystat,“ myslí si šéf organizačního výboru Superfinále. Každopádně by to znamenalo daleko větší nervy, než kdyby mohli převzít halu podle předpokladů včas. Florbal totiž potřebuje tak osm až deset hodin, aby arénu nachystal.

Hlavně i kvůli bohatému doprovodnému programu, který se chystá.

Vrcholem Superfinále jsou dva souboje o titul. Mezi ženami se o něj utkají Chodov a Vítkovice (od 14 hodin) a mezi muži Mladá Boleslav s Tatranem (od 17.30 hodin). Bude to opět florbalový svátek, pořadatelé věří, že halu zaplní. Naposledy dorazilo 12 500 fanoušků, tentokrát se zdá, že by mohli rekord ještě posunout – na třináct tisíc.

Aby všechno proběhlo hladce, florbalu by se hodilo, kdyby se v sobotu už v Praze nehrálo. Takže motivovali jeho šéfové finančně hokejovou Spartu? Aby to dneska zvládla?

„Florbal asi nemůže platit hokej,“ smál se Urbář.

Ve vážném tónu ale pak ocenil, že se mu podařilo se Spartou dohodnout na tom, že by sedmý zápas začínal už ve třináct hodin. „Sešli jsme se kvůli tomu i s ředitelem extraligy, Spartou a představiteli haly. A bylo to korektní, našli jsme společnou řeč,“ říká šéf Superfinále.

Florbal už má největší českou halu smluvně vázanou delší dobu, takže byla na tahu hlavně Sparta, aby se pokusila cuknout s časem zápasu. Což nakonec vyšlo.

Jasno bude během večera. Šestý zápas se hraje v Třinci od 17 hodin.

Po něm buď třinecký kolos uvolní trůn, nebo se na něm udrží ještě minimálně do soboty. O den později už se vypukne boj o ten florbalový.