Florbalové superfinále se blíží. Podaří se znovu překonat divácké rekordy?

Nedělní superfinále superligy florbalistů a extraligy florbalistek v pražské O2 aréně by se mohlo i tentokrát hrát před rekordní diváckou kulisou. Na čtvrteční tiskové konferenci v Praze to uvedl ředitel marketingu a komunikace Českého florbalu Roman Urbář. Shodně o třetí titul v řadě budou usilovat hráči Střešovic a hráčky Vítkovic. Ženské finále začne ve 13.55 a mužské v 17.30.

Divácké rekordy stanovily finálové zápasy z minulého roku. Duel mezi florbalisty Tatranu Střešovice a Mladou Boleslaví (5:4 v prodloužení) sledovalo 13 541 diváků. Nové maximum padlo i při souboji žen Vítkovic a Chodova (5:3) s návštěvou 10 647 fanoušků. Příznivci se mohou těšit vedle jiného na bohatý doprovodný program, například na soutěž ve střele za 100 tisíc korun.

„Věřím, že minimálně tu hranici loňského rekordu budeme v obou utkáních atakovat. Samozřejmě zatím nevíme, jaká budou finální čísla, ale od chvíle, co jsou známa jména finalistů, registrujeme sílící zájem o vstupenky,“ řekl Urbář.

Střešovice si ve třináctém ročníku superfinále zahrají o titul posedmé, z předchozích šesti účastí čtyřikrát oslavily zlato. Loni i předloni shodně po výhrách v prodloužení. Celkově ovládl Tatran nejvyšší soutěž z 30 dohraných ročníků poosmnácté. Mladá Boleslav se dostala do superfinále poosmé a bude útočit na čtvrtý titul po triumfech v letech 2018, 2021 a 2022.

„Je těžké hledat favorita, to je asi hlavně záležitost pro fanoušky a sázkové kanceláře. Tím, že jde jen o jeden zápas, se zvyšuje tlak i nervozita. Naší filozofií je, že v případě nejlepšího možného výkonu máme možnost porazit jakéhokoliv soupeře. A toho se držíme. Máme proti sobě velice silného konkurenta, ale samozřejmě budeme nastupovat s tím, že chceme superfinále vyhrát,“ uvedl trenér Tatranu Milan Fridrich.

„Atmosféra je klidná a zároveň soustředěná. Víme, do čeho jdeme. Za poslední roky jsme odehráli spoustu těžkých zápasů a víme, že je umíme zvládnout a podat dobrý výkon. A že nás čeká zrovna Mladá Boleslav? To neřešíme, ačkoliv se střídáme poslední roky na trůnu. Chceme prostě vyhrát bez ohledu na to, kdo proti nám stojí,“ doplnil jeden z jeho svěřenců, obránce Milan Meliš.

Motivace je velká, zní z Mladé Boleslavi

Mladoboleslavští suverénně ovládli základní část, ale dobře vědí, že to nebude hrát v neděli žádnou roli. „Nejdůležitější ze všeho je, abychom vstřelili o gól více než soupeř. Máme velkou motivaci, která nás provází i celou sezonu od toho posledního prohraného finále. Doufám, že tuhle sezonu zakončíme vítězným zápasem. Respektujeme sílu soupeře, víme o jeho síle a historii, ale věřím, že jsme dobře připravení, můžeme do utkání jít sebevědomě a vyhrát ho,“ prohlásil finský kouč Joonas Naava.

„Je to velká motivace, abychom se zase vrátili na trůn. Od posledního titulu už uplynula docela dlouhá doba. Jsme pohromadě už celkem dlouho a cítím z týmu ten hlad po úspěchu. Chceme zúčtovat s Tatranem a věřím, že jsme dobře připravení, aby to klaplo,“ řekl mladoboleslavský obránce Adam Hemerka.

V soutěži žen bude Tatran útočit na šestý titul poté, co ovládl prvních pět ročníků a naposledy slavil v roce 1999. V superfinále, které se hraje od roku 2012, se představí poprvé. Ve finále byl po svých triumfech ještě v letech 2002, 2004 a 2005. Vítkovice byly v devíti z dvanácti superfinále, chyběly jen v letech 2012, 2015 a 2022. Budou se ucházet o třetí triumf za sebou a celkově devátý.

„Budeme samozřejmě sázet na zkušenost, ale tím, že je to jediný zápas, tak je to tak ošemetné, že těžko něco předvídat. V O2 areně je vždycky úplně šílená atmosféra, je to životní zážitek a bude opravdu zásadní, jak to zvládneme emočně a psychicky,“ podotkla útočnice vítkovického celku Vendula Maroszová.

Střešovické florbalistky už v sezoně na jednu domácí trofej dosáhly, když získaly Pohár Českého florbalu. „Jsme v týmu, který pořádně nikdy nic nevyhrál. Už to vítězství v poháru pro nás bylo takové malé superfinále, taková zkouška. Tam jsme si to trošku ošahaly, ale tohle bude úplně jiný level,“ řekl kouč Vladimír Fuchs.