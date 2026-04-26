Dominance! 65 výher pro tým, 114 bodů pro Delonga. Boleslav ani jednou neprohrála
Často ve sportu slýcháte: Nejsme kapela, nemůžeme vyhrávat pořád. Ale jsou výjimky. Třeba florbalisté Mladé Boleslavi, kteří v ligové sezoně neprohráli jediný zápas! V sobotním Superfinále potvrdili nevídanou dominanci, Tatran Střešovice porazili 7:3 a vyhráli zápas č. 65. „Mise splněna,“ s pousmáním reagoval finský trenér Joonas Naava, který odkoučoval poslední utkání a naplno se bude věnovat práci pro Český florbal. Historický rekord v počtu bodů (114) uzmul útočník Adam Delong. Prostě boleslavská sezona snů…
Prohrávali 0:1, na Tatranu bylo vidět, jak je hladový. Mocně toužil dominující Boleslavi překazit oslavy. A připravit jí první, ale rozhodující porážku v sezoně.
Byl to však marný boj. Soupeř pak ukázal sílu a i díky fyzickému fondu střešovický gigant přetlačil. Takže na konci hráči Mladé Boleslavi převzali pohár a za fanfár mohli slavit s fanoušky. Nechyběl mezi nimi ani kanonýr Adam Delong.
Ten si v návalu emocí sundal dres a do půl těla běžel vstříc kotli. „Neskutečné, jak jdou emoce z vás ven. Je skvělé, že to můžeme prožívat s fanoušky, kteří s námi jezdí celou sezonu. Je to odměna pro nás i pro ně. Užili si to s námi,“ vykládal hlavní hrdina večera.
V součtu se základní částí i play off posbíral impozantních 114 bodů a překonal Jiřího Curneyho ze sezony 2018/19. Bylo to maximum, o němž se mluvilo, že je nepřekonatelné. Něco jako rekordy Wayna Gretzkého v NHL. Ovšem i on o jeden přišel, ten střelecký mu vzal Alexandr Ovečkin.
Ve florbalu se to podařilo lídrovi šampiona. „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Tak jsem zvědavý, kdo pokoří potom mě,“ pousmál se český reprezentant, jenž v základní části nastřílel 58 gólů. Jeho celková bilance v sezoně je úctyhodná: 34 zápasů, 114 bodů (69+45).
Jeho tým v sezoně prohrál jediné utkání, ale to nebylo v rámci Livesport Superligy. Mladoboleslavští nestačili v semifinále Ligy mistrů na Falun.
„Právě jediná porážka nás připravila o to, abychom mohli bojovat o další trofej,“ litoval kouč Joonas Naava, jenž vedl Boleslav tři roky. Poslední sezona byla i tak z říše snů. Nevyšla pouze Liga mistrů… „Nečekal jsem, že vyhrajeme tolik utkání za sebou. Chtěli jsme být nejlepší tým na světě,“ popisoval Naava.
Jeho mise je naplněna, rekordní výhra č. 65 pro něj byla poslední. Od nového ročníku totiž naplno začne pracovat pro Český florbal. Spolu s Jaroslavem Berkou i dál povedou národní tým, na svazu navíc převzal pozici manažera elitních reprezentací.
„Je to pro mě další výzva, těším se. Máme s českou reprezentací nedodělanou práci, chceme se stát mistry světa. Jsme blízko, ale ještě tam nejsme,“ hlásí Naava. I pro něj to tedy bylo emotivní vítězství. Navíc v zaplněné O2 aréně.
Na mužské finále dorazilo 14 128 lidí, což bylo jenom o trochu méně než loňské maximum (14 509).
„Asi mi to ještě víc dojde později. Až budeme slavit s fanoušky a s rodinou,“ říká finský kouč, jehož tým obhájil triumf v Superfinále. A naposledy prohrál 14. října 2024 právě na hřišti Střešovic 2:6.
A čím to, že Boleslav tak dominuje? „Začíná to na tréninku. Rivalita je velká. Máme tři silné lajny, které se chtějí předhánět. To nás žene být lepší. Nikdo nechce na tréninku prohrát. A my si během týdne vytvoříme intenzitu, o víkendu při zápase je to odměna. Tam chceme prodat, co trénujeme. Mě to neskutečně baví,“ vysvětluje Delong mentální nastavení.
Připouští, že nebylo snadné sérii tak dlouho držet. „Každý, kdo proti nám hraje, má extra motivaci. Není jednoduché být pořád v pozici, že vás někdo loví. Byly momenty, kdy jsme otáčeli čtyřgólové manko, se Spartou jsme rozhodli v poslední vteřině. Není snadné to držet,“ dodal nejlepší hráč ligy.
Boleslav odolala. A zůstává neohroženě na florbalovém trůnu.
Finále play off Livesport superligy florbalistů v pražské O2 areně:
Mladá Boleslav - Tatran Střešovice 7:3 (0:1, 1:0, 6:2)
Branky a nahrávky: 24. Besta (Delong), 46. Delong (Motejzík), 50. Š. Stránský (Hemerka), 56. Sládek, 57. Sládek (Lund), 59. Delong (Lund), 60. Lund (Suchánek) - 3. Marek Beneš (Havlas), 54. Havlas (T. Hanák), 59. Marek Beneš. Rozhodčí: Both, Černín. Bez vyloučení. Diváci: 14.128.