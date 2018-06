Futsalové MČR žen: Chlebičov vystřídal na trůnu Slavii, Baník stříbrný

Tequilky měly po vyhraném finále nad Baníkem (5:1) obrovskou radost. „Je to úžasné. Titul jsme vyhráli poprvé. Co víc si přát? Navíc skoro na domácí půdě,“ prohlásila futsalistka Petra Antalíková, jejíž tým pochází z Opavska. Přitom Tequilky hrály do minulé sezony za Starou Ves nad Ondřejnicí. Titul ale vyhrály za Chlebičov, který leží zhruba třicet kilometrů od Ostravy. „Rozhodly jsme se pro změnu z organizačních důvodů. V Chlebičově jsme sehnaly více sponzorů,“ vysvětlila Antalíková.

V cestě za titulem byl podle Antalíkové nejtěžší hned první zápas ve skupině právě proti domácímu Baníku, který skončil 0:0. „Zápas byl hodně náročný. Pak už jsme se rozjely. Dokráčely jsme až do finále. Nečekaly jsme, že bude výsledek tak jednoznačný. Soupeř byl těžký a kvalitní. Za výhru jsme rády,“ řekla futsalistka Tequilek.

Domácí Baník skončil na druhém místě a Dušan Vozárik, který byl u týmu jako vedoucí, a navíc jako jeden z hlavních organizátorů turnaje, byl naprosto spokojený: „Máme radost. I třetí místo bychom brali. Škoda, že nám finále nevyšlo. Tequilky byly šťastnější. My máme pořád kam jít. Náš budoucí cíl je stále před námi.“

Paradoxem je, že aby Baník vůbec postoupil ze skupiny, musel absolvovat pokutové kopy s Rakovníkem o třetí místo. Ostravačky vyhrály rozstřel 2:1! Vyřazení byly blízko. „Takový je futsal. Míč je kulatý,“ smál se Vozárik. „Podle mého rozhodl právě penaltový rozstřel. Hráčkám se zvedlo sebevědomí a pak už holky hrály úplně jinak. Začátek turnaje byl strašně špatný a nervózní. Nedávali jsme góly,“ připomněl ostravský funkcionář.

Ostravské futsalistky vystavily ve čtvrtfinále stopku Slavii, která do té doby obhajovala sedm titulů v řadě. „Těší nás, že jsme právě my vyřadili Pražanky v boji o jejich osmý titul. Jsme spokojení po všech stránkách,“ zopakoval Dušan Vozárik.

Nadvláda Slavie skončila, přichází doba Tequilek? „Doufáme, že ano. Bylo by to skvělé,“ smála se při odpovědi Petra Antalíková.

Výsledky základní části:

FC Baník Ostrava – Tequilky Chlebičov 0:0, FC Tango Hodonín – Nástěnky Brno 2:2 (14. Kubicová, 22. Horáčková – 7. Soušková, 11. Odehnalová), SK Olympie Rakovník – FCA Liberec 0:0, SK Interobal Plzeň – Slavia Sokol Vysočany 0:1 (18. Sladká), FCA Liberec – FC Baník Ostrava 2:0 (7. Lacinová, 11. Svobodová), Nástěnky Brno – SK Interobal Plzeň 3:1 (16. Soušková, 20. Honková, 22. Šimková – 7. Beštová), Tequilky Chlebičov – Olympie Rakovník 2:0 (18. Antalíková, 20. Stanjurová), Slavia Sokol Vysočany – FC Tango Hodonín 1:0 (22. Bartovičová), SK Olympie Rakovník – FC Baník Ostrava 2:2 (1. a 23. K. Dubcová – 18. Bulavová, M. Dubcová. Pokutové kopy: 1:2), FC Tango Hodonín – SK Interobal Plzeň 1:4 (23. Podrazilová – 15. a 20. Beštová, 21. Kupilíková, 24. Hanzlíková), FCA Liberec – Tequilky Chlebičov 1:1 (6. Lacinová – 9. Černá. Pokutové kopy: 4:3), Nástěnky Brno – Slavia Sokol Vysočany 3:0 (6. Soušková, 16. Soquessa, 19. Honková).

Pořadí základní skupin:

Skupina A: 1. FCA Liberec 3 1 2 0 3:1 5 2. Tequilky SK V. Chlebičov 3 1 2 0 3:1 5 3. FC Baník Ostrava 3 0 2 1 2:4 2 4. SK Olympie Rakovník 3 0 2 1 2:4 2

O pořadí týmů se stejným bodovým ziskem rozhodly pokutové kopy.

Skupina B: 1. Nástěnky Brno 3 2 1 0 8:3 7 2. Slavia Sokol Vysočany 3 2 0 1 2:3 6 3. SK Interobal Plzeň 3 1 0 2 5:5 3 4. FC Tango Hodonín 3 0 1 2 3:7 1

Výsledky play off:

Čtvrtfinále 1:

Tequilky Chlebičov – SK Interobal Plzeň 2:2, pk 4:3 (14. Antalíková, 20. Černá - 9. Ziateková, 24. Slovenkaiová).

Čtvrtfinále 2:

Slavia Sokol Vysočany – FC Baník Ostrava 1:3 (23. Nerudová - 14. a 20. K. Dubcová, 24. M. Dubcová).

Semifinále 1:

FCA Liberec – FC Baník Ostrava 0:5 (1. a 17. M. Dubcová, 9. a 21. Bulavová, 10. K. Dubcová).

Semifinále 2:

Nástěnky Brno – Tequilky Chlebičov 0:1 (24. Černá).

Zápas o 7. místo:

Olympie Rakovník – FC Tango Hodonín 4:2 (2. Jungová, 8. Lodeová, 14. Beránková, 22. Vacíková – 12. Kubicová, 23. Waltrová).

Zápas o 5. místo:

SK Interobal Plzeň – Slavia Sokol Vysočany 0:0, pk 3:1.

Zápas o 3. místo:

FCA Liberec – Nástěnky Brno 5:1 (8., 17. a 21. Mikysková, 12. Lacinová, 12. Brázdová – 14. Strnadelová).

Finále:

FC Baník Ostrava – Tequilky Chlebičov 1:5 (18. K. Dubcová - 5. Schwarzerová, 14. a 22. Antalíková, 29. Bednaříková, 30. Waszutová).

SESTAVA MISTRYŇ – Tequilky SK Viktoria Chlebičov: Petra Pospíšilová, Jana Blahová, Monika Černá, Barbora Hýlová, Petra Antalíková, Martina Robotová, Lucie Schwarzerová, Kateřina Waszutová, Sára Plzáková, Radka Bednaříková, Eliška Stanjurová, Veronika Vítková.