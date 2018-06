Sparta zbrojí na novou sezonu. Získala tři futsalové reprezentanty

Michal Seidler, jeden z hlavních stavebních kamenů futsalové reprezentace České republiky, se vrací do tuzemska po čtyčech letech strávených v zahraničí. „Důvod, proč se vracím do české ligy je ten, že chci zkusit přerušit nadvládu Chrudimi. Sparta je silná a může to daleko dotáhnout," uvedl pro klubový web „Jumbo", jak je nové sparťanské posile přezdíváno. „Moc se na naší ligu těším a doufám, že budu pro Spartu přínosem," dodal autor 76 reprezentačních branek.

Spolu s aktuálním mistrem polské ligy s týmem Rekord Bielsko-Biała Michalem Seidlerem přichází do mužstva pětadvacetiletý slovenský univerzál Tomáš Drahovský, čtyřnásobný nejlepší futsalista Slovenska. Jeho přesun ze španělské ligy do České republiky mnohé překvapil.

„Vedení Sparty o mé služby velmi stálo. Navíc přišlo se zajímavou nabídkou a představou, která mě zaujala. Věřím, že se nám podaří naplnit všechny cíle, které jsme si dali, tedy zisk premiérového titulu pro Spartu," konstatoval Drahovský.

„Hlavní důvodem mého příchodu do Sparty je, že chci být blíže své rodině. Neprocházíme teď snadným obdobím a chci svým nejbližším pomoc a být jim na blízku," objasnil hráč, který v uplynulé sezoně zazářil v dresu Plásticos Romero Cartagena proti Barceloně, které nasázel hattrick.

Kromě dvou es do pole získal pražský klub i zkušeného brankáře Libora Gerčáka, českou reprezentační jedničku. „Přestup do Sparty jsem probíral se svým tátou, který je stejně jako já velký sparťan. Radil jsem se i s trenérem reprezentace a po poradě s nimi jsem se pro přesun do Sparty rozhodl," řekl k svému přestupu muž, který má na svém kontě 384 ligových startů.

„Jak já, tak trenér Beni Simitči, ale i celé sparťanské vedení toužíme po zisku ligového titulu. Věřím, že se nám ho podaří získat a prolomíme chrudimskou nadvládu. Titul chci vybojovat i přímo pro trenéra, protože je to velká osobnost naší ligy, hodně jí obětoval a zaslouží si ho," podotkl.

VARTA futsal liga startuje v září a do té doby je ještě mnoho času. Uvidíme, co si pro nás týmy nejvyšší české futsalové soutěže na přestupovém trhu ještě připraví.