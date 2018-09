Futsalovou ligu otevře duel Sparty s Libercem, mistra uvidí diváci v Plzni

Vůbec první zápas nové sezony uvidí diváci v Aréně Sparta na Podvinném mlýně, kam přijede nováček z Liberce, už dnes od 18:10 hodin. „Na start nové sezony se moc těšíme. Předsezonní příprava už byla dlouhá a chyběl nám zápasový režim. Od utkání s Libercem čekám, že soupeř bude bojovat jako o život, přece jen nemá co ztratit. Určitě se jako nováček bude chtít ukázat před televizními kamerami. Pro nás je zápas s Libercem prvním krokem na dlouhé trati. Uvidíme, jak jsme na start sezony připravení,“ uvedl brankář pražské Sparty Ondřej Vahala.

Liberečtí jedou do Prahy natěšení a věří, že by se mohli postarat o překvapení kola. „Je to pro nás výzva. O kvalitách Sparty samozřejmě víme, ale flintu do žita rozhodně házet nebudeme. Pokusíme se o zázrak. Je to pro nás všechny odměna za 5 let odvedené práce. Když se vše sejde v ten správný moment, může z toho být překvapení kola,“ věří kapitán FTZS Liberec Pavel Bína.

Rešetár nastoupí proti bývalým spoluhráčům

Velký šlágr 1. kola přijde na řadu v pátek. Třetí tým loňské sezony Interobal Plzeň přivítá na své palubovce obhájce titulu ERA-PACK Chrudim. Utkání bude mít zvláštní příchuť pro Lukáše Rešetára, který před sezonou přestoupil právě z Chrudimi do Plzně. „Pro mě osobně to bude velmi specifický zápas, deset let jsem v Chrudimi působil. Doufám, že diváci v Plzni vytvoří podobnou atmosféru jako při pátém semifinále proti Spartě, na kterém jsem byl, a bylo to něco úžasného. Rád bych si před takhle plnou halou zahrál a zkusil Chrudim porazit,“ říká před pátečním duelem Rešetár.

V Chrudimi jsou za náročný vstup do sezony rádi. „Plzeň, hrála dost přípravných zápasů, takže nám trenér ukáže, jak se na ně individuálně připravit. Je to zdatný soupeř na začátek, který chce bojovat o finále a ne-li o to, aby nás sesadil z pozice mistra. Bude to náročné utkání, které nám může pomoci před vstupem do Ligy mistrů,“ tvrdí chrudimský Tomáš Koudelka.

Obměněná Slavia hostí Helas

V pátek vstoupí do nové sezony také pražská Slavia, která v Edenu přivítá Helas Brno. „V přípravě se nám výsledkově nedařilo, takže všichni pevně věříme, že si proti Helasu připíšeme první výhru pod novým trenérem,“ doufá slávista Jan Homola.

„Nečeká nás jednoduchý zápas. Tým vede zkušený bývalý futsalista Tomáš Galia a na paubovce bude lídr mužstva David Cupák. Helas je nepříjemný soupeř, který těží z dobře fungující obrany. My ale chceme v domácím prostředí vyhrát a uděláme proto maximum. Musíme výsledkově chytit začátek ligy a naladit se na další zápasy. Věřím, že fanoušci jsou zvědaví na nové tváře v týmu a přijdou v hojném počtu. Rád všechny uvidím v hledišti,“ dodává kapitán sešívaných.

Brněnští vědí, že je čeká duel s jinou Slavií, než v minulé sezoně. „Čeká nás nelehký úkol. Ambice soupeře jsou odlišné od našich předsezonních plánů. Slavie v přestupovém období mocně posílila, obměnila kádr a přivedla zkušeného trenéra, pod kterým se postupně sehrává. V náš prospěch bude hrát ustálený kádr, který nebude mít v páteční večer co ztratit. Do Edenu pojedeme s pokorou, ale odhodláni soupeři co nejvíce znepříjemnit jeho domácí povinnost,“ prozradil nový trenér Helasu Brno Tomáš Galia.

Program 1. kola VARTA futsal ligy