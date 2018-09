Futsalová Sparta chce titul, Slavia může být černý kůň. Jak pracují s fotbalem?

Sparta se, stejně jako před minulou sezonou, netají ambicemi na titul. „Je před námi ještě strašně dlouhá cesta. Play off přijde na řadu až v březnu, v základní části nás čeká ještě několik měsíců, během nichž se chceme na vyřazovací boje důkladně připravit. Samozřejmě ale titul chceme,“ zdůraznil na předsezonní tiskové konferenci prezident Sparty Ago Simitči.

Kádr Sparty doznal řady změn a tým hodně posílil. Na druhou stranu kvalita stoupla i v jiných klubech. „Čím více je silných týmů, tím je to pro futsal zajímavější. Jsem rád, že posílila Slavia, Plzeň i Litoměřice. Chrudim zatím prozradila jen jednu posilu, tak uvidíme, zda ještě s něčím přijde,“ uvedl Simitči.

Velké změny proběhly před sezonou i ve Slavii, která do mužstva přivedla několik zahraničních posil, ale zároveň i zkušeného trenéra Ivana Božoviče. „Nechci, aby to znělo alibisticky, ale hlavní je, aby si tým sedl, hrál pěkný futsal, který bude bavit diváky a výsledkově se uvidí. Silná prohlášení z naší strany nejsou na místě, ani nejsou potřeba. Budeme hrát tak, jak budeme nejlépe umět, a na konci sezony se uvidí, na co to bude stačit,“ konstatoval prezident futsalové Slavie Daniel Kolman.

Obě pražská „S“ kromě obměny kádru „spojuje“ ještě jedna věc. Snaží se spolupracovat se svými fotbalovými sestrami. „Od minulé sezony jsme vesměs s fotbalovou Spartou propojení. Není to na sto procent, ale neustále jednáme a v blízké době přineseme na toto téma podrobnější informace,“ předeslal Ago Simitči.

Slavia je v tomto ohledu podle Daniela Kolmana o krok napřed. „Naše spolupráce s fotbalovou Slavií se neustále rozvíjí, a to k velmi dobrým výsledkům. Co se týče zázemí, podpory se sportovní halou, vybavením, autobusem, dopravou, a tak podobně, nám hodně pomohla. Futsal ve Slavii je si s fotbalem čím dál blíže,“ těší slávistického prezidenta.

Ten vyjádřil svůj vděk předsedovi představenstva Slavie Praha Jaroslavu Tvrdíkovi. „Chtěl bych mu poděkovat za mimořádný přístup k nám. Musím říct, že mě hodně zlobí dehonestující příspěvky směrem k němu. Slavii má opravdu rád a nesmírně jí pomáhá. Naše spojení se před touto sezonou výrazně posunulo, za což ještě jednou děkuji jak panu Tvrdíkovi, ale i vedení celé Slavie,“ dodal Kolman.

VARTA futsall liga startuje již v úterý 4. září. Jako vůbec první do ní vstoupí právě pražská Sparta, která od 18:10 hodin v hale na Podvinném mlýně přivítá nováčka FTZS Liberec. Slavia odstartuje ročník 2018/19 v pátek, kdy v Edenu přivítá od 20:00 hodin brněnský Helas.