Sparta, Slavia i Plzeň výrazně posílily. Ukončí nadvládu Chrudimi?

Pražská Sparta vyhlásila útok na titul a ukončení nadvlády Chrudimi už před startem minulé sezony. Nakonec z toho sice byl historicky nejúspěšnější ročník, když klub vybojoval druhé místo jak v lize, tak v poháru, ale na ERA-PACK ani jednou v sezoně Sparta nevyzrála.

I proto trenér Beni Simitči, opět po roce, zavelel k velké „revoluci“ a vyměnil takřka polovinu kádru. „Před minulou sezonou jsme stavěli tým hodně narychlo. Někteří hráči, které jsem do mužstva chtěl, už byli pod smlouvami jinde. Vsadili jsme tak raději na jistotu, a proto se v týmu objevila řada hráčů z bývalého Benaga," objasnil trenér Sparty Beni Simitči.

Ani sázka na jistotu ale Spartě nevyšla. „Bohužel několik z hráčů tajilo zranění a těla jiných nevydržela velkou zátěž. Kvůli tomu jsme se rozhodli s některými ukončit spolupráci, s jinými zas kvůli věku či změně herního stylu,“ dodal.

Tentokrát měl ale sparťanský kouč dostatek času a poskládal tým, který odpovídá jeho představám. Spartu posílili trojnásobný nejlepší futsalista Slovenska Tomáš Drahovský, český střelec par excellence Michal Seidler, ze Slavie se podařilo dotáhnout přestup Antonína Hrdiny a brankářské duo Vahala, Bezstarosti doplnila jednička české reprezentace Libor Gerčák. Rudý dres budou nově oblékat i dvě opory Chorvatska, konkrétně Tihomir Novak a Kristijan Grbeša či navrátilec do české ligy Fouad Amrani.

„Až na jednoho hráče, jehož jméno nebudu prozrazovat, se nám povedlo získat všechny hráče, které jsme chtěli. Jde o mně známé futsalisty, se kterými jsem byl několik let v kontaktu. I díky tomu to mám nyní snadnější, protože vím, jací jsou a co od nich čekat,“ řekl k posilám kouč Sparty.

Sparťané se netají tím, že i tentokrát je cílem titul. „Myslím si, že v silách tohoto kádru je dosáhnout ještě většího úspěchu, než jaký se povedl tomu loňskému. I letos chceme bojovat o titul. Jméno Sparty si nic jiného nezaslouží. Nechceme se alibisticky skrývat a naplno mohu říct, že uděláme maximum, abychom ligu letos vyhráli,“ uvedl Simitči.

Kvalitu nepřivedla jen Sparta

Pozadu nezůstává ani druhé pražské „S“. Pro Slavii skončila loňská sezona ve čtvrtfinále, kdy ji vyřadila právě Sparta. Nyní budou chtít sešívaní dojít o něco dále. Kromě posil jako Uroš Krasnič, Marko Pršič, Dodo, či Igor Leovski si na to přivedli i nového trenéra, velezkušeného Ivana Božoviče.

„Chci, aby všichni každý den tvrdě pracovali a zlepšovali všechny své schopnosti. Odhodlanou prací a angažovaností všech členů klubu se dá dojít k velkým úspěchům,“ uvedl po svém příchodu pro klubový web Božovič. „Rád bych viděl Slavii co nejvýš, třeba ve finále. Hlavní je v přípravě, v tréninku, v celém klubu, nastavit dobrý systém práce a výsledek přijde. Slavia jde správnou cestou, proto přicházím do Prahy, abych bojoval o ty nejvyšší příčky,“ předeslal.

Věrna svému přesvědčení zůstává nadále Plzeň. Ta vloni vyhlásila tříletý plán, během něhož se chce postupně vyvíjet a na jeho konci vybojovat titul. Interobal vsází zejména na české hráče a během léta se mu povedl opravdový majstrštyk. Do svého kádru totiž získal kapitána české reprezentace Lukáše Rešetára. „Aniž bych chtěl snižovat kvalitu ostatních hráčů ERA-PACKu, on byl jeho nejlepším hráčem posledních let. Chtěl se vrátit na západ Čech už delší dobu. Jednali jsme spolu už před startem minulé sezony, ale to jsme ještě přestup nedotáhli, nyní už ano,“ těšilo finančního ředitele Interobalu Plzeň Radka Loba.

Západočechům se podařilo přivést ještě jednoho reprezentanta. Z Litoměřic přišel Michal Kovacs. „Je to další velezkušený hráč národního týmu, který nám má po herní stránce co dát. Michal Štrajt si v současné době vybírá „mateřskou dovolenou“, a tak by měl Michal Kovács převzít jeho roli a být naším hlavním střelcem. To potvrdil i v přípravných zápasech v Německu, kdy se několikrát trefil,“ uvedl pro klubový web Lobo.

Mistrovská Chrudim ví, že cesta za obhajobou bude opět o poznání náročnější. „Jako vždy máme vysoké cíle. Drtivá většina týmu zůstala pohromadě a hráči už ví, jak to chodí a co je čeká. Sezona bude těžká,“ ví trenér Chrudimi Felipe Conde.

ERA-PACK zatím prozradil jméno pouze jedné posily, a to Antonia Bagatiniho. „Je to futsalista, který umí hrát na všech postech. Navíc má kvalitní střelu ze střední vzdálenosti a je skvělý i do obrany,“ vyjmenoval přednosti nové posily chrudimský kouč.

Tým mistra naopak opustil Ukrajinec Sorokin, a také kapitán Lukáš Rešetár. „Naše síla je v kolektivu. Rešetár je skvělý hráč a byl náš dlouholetý lídr. Je ale pryč a my se s tím musíme poprat. Jako trenér musím vymyslet, jak tuto ztrátu nahradit. Máme dost času se jeho absenci přizpůsobit a myslím, že to v klidu zvládneme,“ uklidňuje Conde.

Diváci se mají v nové sezoně opravdu na co těšit. Kromě výše zmíněných klubů notně posilovaly také například Litoměřice, čtvrtý tým loňské sezony, které získali několik zahraničních posil, ale třeba i Teplice.

České týmy znovu zapracovaly na tom, aby vzrostla kvalita a vyrovnanost ligy. I proto bude zajímavé sledovat, jak hon Sparty, Plzně, Slavie či Litoměřic na Chrudim dopadne.