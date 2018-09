Futsalová Sparta uspěla v Chorvatsku. Ukázali jsme svou sílu, těšilo trenéra

Do omišského turnaje vstoupili Pražané zápasem proti pořadatelskému týmu MNK Olmissum. Ten sice hraje druhou chorvatskou ligu, ale prochází velkou obměnou. Tamní majitel hodlá rychle postoupit do nejvyšší soutěže, a proto tým před startem nové sezony výrazně posílil, a to i o několik tamních reprezentantů.

Sparťané ale rychle naplnili roli favorita a udělali velký krok k vítězství už v prvním poločase, po kterém vedli 5:1. Vybudovaný náskok už nepustili a po výhře 7:2 mohli slavit postup do finále.

V něm čekal na Spartu aktuální mistr Bosny a Hercegoviny – Mostar SG. Mužstvo, které krátce před turnajem dokázalo vyhrát skupinu předkola futsalové Ligy mistrů.

První půle finále Spartě nevyšla podle představ. Nejen, že neproměnila pokutový kop, ale v samotném závěru dvakrát inkasovala a prohrávala 0:2. „Měli jsme zápas rozhodnout hned v úvodu. Bohužel jsme ale neproměnili své šance, dokonce Michal Seidler nedal penaltu,“ ohlídl se za prvním poločasaem finále trenér Sparty Beni Simitči.

„Soupeř hrál zezadu a snažil se nás trestat z brejků. Jednou se mu to povedlo, i když to byl takový náhodný gól. Druhá branka, kterou jsme inkasovali na konci první půle, byla úplně nesmyslná, protože padla po chybě rozhodčího, který se nám později omluvil za to, že si nevšiml, že soupeř dotlačil míč do branky rukou,“ objasnil.

Po pauze se ale sparťané zvedli. Nejprve Antonín Hrdina snížil a prakticky vzápětí Kristijan Grbeša s Tihomirem Novakem poslali český tým do vedení. Bosňanům se sice ještě podařilo vyrovnat na 3:3, ale nerozhodný stav prolomil čtyři minuty před koncem David Cupák, navíc následně přidal vítěznou tečku Michal Seidler.

„Když Hrdina snížil na 1:2, bylo jen otázkou času, kdy vyrovnáme a zlomíme zápas ve svůj prospěch. Od našeho prvního gólu jsme soupeře neustále napadali, nenechávali ho hrát a i když se za stavu 4:3 snažil v power play o vyrovnání, tak se mu to nepovedlo, my ji ubránili a upravili navíc na konečných 5:3,“ těšilo Simitčiho.

„Jsem rád, že jsme ukázali velkou sílu týmu. Otočit takto duel s mistrem Bosny a Hercegoviny, v jehož kádru jsou reprezentanti Bosny, Srbska, Chorvatska i hráči z Brazílie, je velká věc. My dokázali, že Sparta má velkou kvalitu a jsem nesmírně rád, že jsme získali první pohár a nastartovali sezonu tak, jak jsme si přáli,“ dodal.

Výsledky Sparty na turnaji v Chorvatsku:

Semifinále

Sparta Praha – MNK Olmissum 7:2 (5:1)

Branky: 9. Cupák, 10. Grbeša, 16. Hrdina, 19. Seidler, 19. Drahovský, 26. Seidler, 30. Sop, - 11. Juretič, 27. vlastní (Novak).

Finále

Sparta Praha – Mostar SG 5:3 (0:2)

Branky: 28. Hrdina, 31. Grbeša, 32. Novak, 36. Cupák, 37. Seidler – 19. Souza, 20. Kahvedžič, 34. Gosto.