Chrudim? Na futsalový titul bude tentokrát více aspirantů, tvrdí Mestek

Jak probíhala příprava na novou sezonu?

„Bylo to, a stále je, nejnáročnější léto. Procházíme obdobím takzvané „Futsalové revoluce“. To znamená, že se mění všechny stanovy, řády, včetně pro ligu toho asi nejzajímavějšího, tedy přestupního. Ruku v ruce s tím šla příprava VARTA futsal ligy. Ta byla zpříjemněna skvělými zprávami z klubů. S povděkem jsme sledovali, jak týmy posilují a strašně moc se na nový ročník těšíme.“

Co od ročníku 2018/19 očekáváte?

„Jsem přesvědčen, že nás čeká nejlepší sezona, která tu kdy byla. Šest týmů má obrovskou kvalitu a titul může vyhrát kdokoliv z nich. (Chrudim, Sparta, Slavia, Plzeň, Litoměřice, Teplice – pozn. redakce). To je věc, kterou jsem nikdy před sezonou neřekl. I když tu byla snaha od jiných, tak jsem vždy říkal, že stejně vyhraje Chrudim. Tentokrát tomu tak není. Samozřejmě ale bude důležité i to, jak si oněm mužstvům sedne kádr na hřišti a jak budou hrát.“

V jaké fázi je „Futsalová revoluce“? Mluvilo se i o tom, že futsal přejde na systém elektronických zápisů. Myslíte, že to zvládnou i kluby v nižších soutěží, kde je situace komplikovanější?

„Jiná cesta není. Zvládnout to musíme. Děláme vše pro to, aby se „Futsalová revoluce“ rozeběhla od 1. června 2019. Máme schválený určitý harmonogram kroků, protože to obnáší i věci jako mimořádná valná hromada, řádná valná hromada, změna stanov, připomínkové řízení, a pak to vše vysvětlit klubům první a druhé ligy a všem oblastem a okresům a klubům nižších soutěží. Není to jednoduché období a tím, že jsme součástí fotbalové asociace, tak dvojkolejnost není dlouhodobě možná. Jsem přesvědčen, že soutěže od ligy po kraje to vše zvládnou. Jestli na nějaký čas přijdeme o pár okresů, které se do struktury nezařadí, tak se nedá nic dělat. Když vše ale bude šlapat tak, jak má, tak jim potom ukážeme, jak to funguje a třeba je do futsalu zpět přivedeme.“

Jakou máte podporu z FAČR?

„Vedení FAČR, ať už starému, nebo nyní novému, musím poděkovat. Máme podmínky, jaké jsme si domluvili před třemi, čtyřmi lety a ty se snažíme stále posouvat dále. Jsou svazy, kde to funguje o poznání hůře. Naše spolupráce uvnitř svazu je podle mě vynikající. Jsou samozřejmě příklady, kde to funguje trochu jinak, například ve Španělsku, kde jsou dva silné svazy a jedou podle nějaké smlouvy. Tam my ale nesměřujeme a spolupráce s FAČR je momentálně výborná.“

Do ligy postoupili hned tři nováčci. FTZS Liberec, Bazooka Uherské Hradiště a VŠB Ostrava. Budou tyto týmy pro ligu přínosem?

Určitě ano, velkým. Každý z těch klubů má určitou návaznost na fotbalovou mládež ve svém okolí. Bazooka je propojená pupeční šňůrou se Slováckem. Navíc v jejím kádru zůstal Petr Švancara. FTZS Liberec má určité kontakty se Slovanem, dokonce tam zvažovali určité zastřešení tímto klubem. Co se týče Ostravy, tak to je trochu výjimka. To jsou vysokoškoláci, kteří si to jdou zkusit, ale ligu si vykopali a určitě si ji zaslouží. Ještě bych zmínil jeden příklad, a to České Budějovice. Ty postoupily z divize do druhé ligy-západ a mají futsal zastřešený tamním Dynamem. Budou tedy nastupovat podobně jako Sparta a Slavia pod hlavičkou Dynama České Budějovice, což je další velké jméno, které by se mělo časem do ligy dostat. Výborné na tom je to, že se jedná o velká města napojená na fotbalové kluby. Divácké zázemí i atraktivnost by tam měla tedy být.

Mistrovská Chrudim přišla o Lukáše Rešetára, který přestoupil do Plzně a zatím přivedla jen jednoho hráče. Bude podle vás usilovat o patnáctý titul?

Chrudim de facto vyměnila hráče za hráče. Lukáš Rešetár se rozhodl po deseti titulech, které s ERA-PACKem získal, pro návrat do Plzně, kde začínal. Místo něj přivedla Chrudim Antonia Bagatiniho. Zda před UEFA futsal cupem přijde ještě někdo, to se teprve dozvíme. Její mistrovský kádr ale zůstal pohromadě. Mají v něm české reprezentanty, bratry Drozdovi, Marešovi. Roman Mareš dokonce řekl, že se cítí velice dobře, i když mu je už přes čtyřicet. Podařilo se jim udržet i brankáře Litviněnka. Otázkou je, jak moc velký vliv na její hru bude mít to, že odešel právě kapitán Rešetár.