Teplice jsou po výhře na Slavii dál stoprocentní, stejně tak Chrudim

Hradišťská Bazooka hrála v Liberci a gólovou přestřelku zvládla zremizovat. Zápas skončil 5:5. „Soupeř neproměnil čtyři desetimetrové kopy. I přes velký počet faulů jsme si vypracovali poměrně dost šancí, ale bohužel to stačilo jenom na spravedlivou remízu,“ řekl střelec Bazooky Roman Sopůšek.

Tři body ukořistily Litoměřice, které zvládly zápas v Mělníku a poprvé v sezoně vyhrály. Přitom poločas byl ještě 3:3. Brankář Gardenline Václav Kubíček přiznal, že v kabině bylo o přestávce „veselo“. „Byla bouřka a ve druhém poločase jsme předvedli mnohem zodpovědnější a lepší výkon. Zaslouženě jsme vyhráli.“

První body v sezoně získal brněnský Helas, který zdolal VŠB Ostrava 8:2. „V Brně jsme začali dobře a dostali jsme se do vedení, ale to bylo z naší strany bohužel vše,“ litoval ostravský trenér Martin Kapsa. „Stále máme v naší hře momenty, na kterých musíme pracovat a co nejdříve je odstranit, neboť bez jejich odstranění se nebudeme herně a výsledkově posouvat. Cílem utkání však bylo získat všechny body, a to se nám podařilo," řekl k duelu trenér Helasu Tomáš Galia.

Velmi atraktivní souboj viděl pražský Eden. Z vítězství se v něm nakonec radovaly Teplice, které porazily domácí Slavii 4:2. Severočeši jsou tak i nadále v soutěži stoprocentní. „Musím Slavii pogratulovat k tomu, že hrála výborný futsal, my jsme zase bojovali a dávali góly. Nakonec jsme byli tím šťastnějším mužstvem. Těžíme z kvalitní přípravy a tréninku, základem je disciplína v obraně, zatím nám to vychází,“ oddychl si teplický trenér David Filinger.

Výsledky 4. kola VARTA futsal ligy

Sparta – Plzeň 5:2

Branky: 8., 16. a 28. Grbeša, 27. Pimpolho, 33. Drahovský - 3. Kovács, 8. Křemen

Chrudim – Česká Lípa 4:0

Branky: 12. Éverton, 28. Bagatini, 30. R. Mareš, 37. Felipe

Liberec – Uherské Hradiště 5:5

Branky: 8. Žoček, 9. Němec, 20. M. Soukup, 24. Krasnický, 29. Bína – 5. a 32.

Sopůšek, 11. vlastní, 26. Šipka, 30. Kaspřák

Mělník – Litoměřice 3:5

Branky: 2. Vála, 10. Gabčo, 15. Zdržálek – 11. a 33. Taverna, 14. Krok, 19. Douglas, 31. Hrubý

Helas Brno – VŠB-TU Ostrava 8:2

Branky: 7. Štolba, 8. Klimeš, 16. Sznapka, 19., 21., 39. a 40. D. Cupák, 27. Matyska – 2. Kyselák, 11. Půda

Slavia Praha – Teplice 2:4

Branky: 25. Dodo, 26. Směřička – 11. Novotný, 22. Černý, 31. Vobořil, 36. Baran

Dohrávka 2. kola VARTA futsal ligy:

Pátek 12. října:

Sparta Praha – Slavia Praha (18:10, Podvinný mlýn, živě ČT Sport).