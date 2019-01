Futsalisté s Ukrajinou v Chrudimi a Kutné Hoře, Litviněnko bude chytat „doma“ | iSport.cz

Nominace trenéra Tomáše Neumanna obsahuje i trojici hráčů chrudimského ERA-PACKu. Před domácím publikem se v dresu se lvem na prsou ukážou Roman Mareš, Matěj Slováček a Tomáš Koudelka, kvůli studijním povinnostem musel nominaci odmítnout David Drozd.

Poslední souboj před čtyřmi lety skončil výhrou českého týmu v poměru 4:3, celková bilance vzájemných duelů ale mluví pro reprezentanty z Ukrajiny. „Soupeř patří k evropské špičce. Bude to zajímavá konfrontace, která nám ukáže, na čem je ještě potřeba zapracovat,“ nepodceňuje důležitost utkání reprezentant a hráč chrudimského ERA-PACKu Tomáš Koudelka.

Za velkou výhodu pro české barvy považuje domácí prostředí, v chrudimské hale je v posledních sezonách jako doma. „Jsem za to velmi rád, nemusíme nikam cestovat a domácí halu znám nazpaměť. Věřím, že bude plná fanoušků,“ přeje si Koudelka. Do Kutné Hory to mají reprezentanti z východu Čech také blízko. „Když jsme byli malí, tak jsme několikrát navštívili kutnohorskou kostnici. Teď jsem viděl v televizi díky házené i novou halu. Těším se,“ vzkázal Roman Mareš, legenda českého futsalu.

Utkání bude pro Chrudimáky v české reprezentaci zajímavé i z důvodu, že se proti nim s velkou pravděpodobností postaví jejich týmový kolega Dimitrij Litviněnko. Ukrajinský brankář bude chtít proti našemu týmu v pikantním duelu zužitkovat zkušenosti z dvouletého působení na českých palubovkách. „Trenérský štáb všechny české hráče zná a sám nám dá cenné rady, i bez mých tipů. Ale samozřejmě nevylučuji, že nějaké nepatrné poznámky přihodím,“ směje se chrudimský brankář Litviněnko. Ve stejné pozici však budou proti „známému“ brankáři i čeští futsalisté. „Známe ho velmi dobře, nicméně vždy je těžké ho překonat,“ uznává Tomáš Koudelka.

Úvodní zápas mezistátního dvojutkání se odehraje v Městské sportovní hale v Chrudimi v úterý 29. ledna 2019 od 18:30. Vstupenky na utkání v ceně 50,- Kč je možné předem zarezervovat do neděle 27. ledna na emailu futsal@fkerapack.cz. Druhý duel se hraje ve středu 30. ledna 2019 ve 20:15 v kutnohorské hale Klimeška. Vstupenky za cenu 50 korun z předprodeje téměř zmizely a je tedy jisté, že druhý zápas bude plně vyprodán (550 diváků). Pro zbylé vstupenky můžete do Infocentra na Palackého náměstí v Kutné Hoře nebo doufat, že pár lístků zbyde na předzápasový prodej.