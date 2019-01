Čeští futsalisté v odvetě s Ukrajinou padli. Třígólové manko nedotáhli | iSport.cz

Na rozdíl od duelu v Chrudimi, kdy vedli po první půli Češi 2:0, to tentokrát bylo opačně. V 5. minutě dostal pas za obranu Petro Šoturma a obstřelem na zadní tyč nedal Ondřeji Vahalovi šanci. V 15. minutě národní tým zariskoval, vysunul brankáře na útočnou polovinu, ale přišel o míč a Sergej Malyško střelou přes celou palubovku zvýšil na 2:0.

Další rána přišla pro svěřence Tomáše Neumanna zkraje druhé půle, kdy se z trestného kopu zapsal mezi střelce Mikola Mikiťuk. Domácí se ale nevzdali a podporování zaplněnou kutnohorskou halou se pokusili o velký zvrat. Ve 33. minutě snížil náskok hostů po přihrávce Lukáše Rešetára Michal Seidler, a když při power play skóroval o tři minuty později i Tomáš Vnuk, vypadalo to, že se Čechům podaří srovnat. Bohužel 15 sekund před koncem při hře bez brankáře přišla ztráta a Olexandr Pedjaš upravil na konečných 4:2 pro Ukrajinu.

„Myslím si, že to pro nás byl zápas blbec. Měli jsme velkou smůlu, nedali jsme mnoho šancí. Ukrajinci měli před zápasem asi tříhodinové video, takže měli dobře načtené to, co nám v úterý v Chrudimi vycházelo, tedy hra přes střed. Tentokrát to více zavírali a my bohužel neměli štěstí,“ zhodnotil zápas český futsalista Tomáš Vnuk.

Ten ve 36. minutě korigoval na 2:3, když při power play vymetl šibenici. „Záměr to nebyl. Tomáš Koudelka mi přihrál na dlouhou nohu, já chtěl přihrát před branku, ale míč mi snad otočil nohu, brankář asi čekal už přihrávku, a se štěstím to tam padlo,“ popsal svou trefu.

„Bohužel podle mě rozhodlo to, že jsme na začátku druhé půle dostali třetí gól ze standardky. Místo abychom šli tři na jednoho, tak nám byl odpískaný faul a soupeř skóroval. I druhý gól byl smolný, stejně jako celý zápas, kterému by asi spíše slušela remíza, než prohra,“ hlesl Vnuk.

Češi jak v úterý v Chrudimi, tak ve středu v Kutné Hoře hráli před vyprodanou halou. „Atmosféra byla v obou zápasech výborná. Skvěle zapracoval PR manažer Michal Pavlík a s ním i vedoucí mužstva Radek Klier, kteří si zaslouží pochvalu. Stejně tak musím pochválit diváky. V Kutné Hoře nám fandili, i když se prohrávalo. Škoda jen, že jsme i podruhé nevyhráli,“ mrzelo Vnuka.

Česká republika – Ukrajina 2:4 (0:2)

Branky: 33. Seidler, 36. Vnuk – 5. Šoturma, 15. Malyško, 22. Mikiťuk, 40. Pedjaš.

Česká republika: Vahala (Gerčák) – Cupák, Holý, Záruba, Křivánek, R. Mareš, Rešetár, Slováček, Koudelka, Seidler, Kovács, Janovský, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.