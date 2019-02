Démoni proklouzli na pozice zaručující play off. Chrudim deklasovala Liberec | iSport.cz

Futsalisté Helasu v zápase vedli 2:1, ale Severočeši v závěru střetnutí výsledek otočili a připsali si tři body za vítězství 3:2. Vyrovnané utkání zhodnotil trenér České Lípy Karel Kruliš: „Věděli jsme, že soupeř nedá svou kůži lacino. Helas se dostal do vedení 2:1 a my opět museli zápas otáčet. Jsem rád, že se nám to povedlo a máme důležité tři body. Kluky musím pochválit za bojovný výkon. Otáčeli jsme čtvrtý zápas v řadě, a to si myslím, že je dobrá cesta.“

Velkého obratu se dočkal i Mělník v Uherském Hradišti, kde zvítězil 7:4 a je pátý. „Na to, jak jsme do zápasu vstoupili, je vítězství hodně cenné, navíc z venku. Udělali jsme velký krok k tomu, aby letos na Mělníku play off opravdu bylo,“ ulevilo se trenérovi Jakubu Němcovi.

Překvapení se nekonalo v Chrudimi, která rozstřílela nováčka z Liberce 13:0 a uštědřila mu nejvyšší porážku v historii klubu. Slavia zvládla úlohu favorita u ostravských vysokoškoláků, i když k povedenému výkonu měla hodně daleko, přesto vyhrála 6:2.

Výsledky 17. kola VARTA futsal ligy

FK ERA-PACK Chrudim – FTZS Liberec 13:0 (9:0)

Branky: 1. R. Mareš (Slováček), 2. Slováček, 3. P. Drozd (Slováček), 6. Doša (Éverton), 6. Koudelka (Slováček), 11. Éverton, 17. Felipe (Éverton), 19. Max, 20. Slováček (P. Drozd), 21. Bagatini (Max), 28. Doša (Éverton), 39. M. Mareš (Max), 40. Balog (Felipe).

Bazooka CF Uherské Hradiště – SK Olympik Mělník 4:7 (3:3)

Branky: 2. Čtvrtníček (Sopůšek), 11. Čtvrtníček (Bulušek), 20. vlastní, 35. Cintula – 17. Hrdý, 17. Hrdý, 19. Gabčo, 22. Vobořil, 26. Vobořil, 39. Hrdý, 40. Gabčo.

VŠB-TU Ostrava – SK Slavia Praha 2:6 (1:4)

Branky: 2. Pánek (Mládek), 30. Fendrich (Mládek) – 4. Krasnič (Radovanovič), 9. Směřička, 9. Krstevski (Leovski), 19. Krstevski (Homola), 31. Směřička (Krstevski), 35. Radovanovič (Krasnič).

Démoni Česká Lípa – Helas Brno 3:2 (1:1)

Branky: 7. Havrda (Švec), 35. Semerád (Švec), 35. Zapletal (Švec) – 14. Ovčačík, 34. Prokeš (Cupák).