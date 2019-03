Drama až do konce! Teplice s Chrudimí přímo o první místo, o co ještě jde? | iSport.cz

Dlouho to vypadalo na jasnou záležitost. Obhájce titulu a čtrnáctinásobný mistr ERA-PACK Chrudim kráčel suverénně bez prohry základní částí a zdálo se, že si zajistí první místo. Ačkoliv byly hned v závěsu Teplice, které prohrály jen právě s Chrudimí a následně se Spartou.

Jenže po sedmnácti výhrách a jedné remíze se Slavií (2:2) si Východočeši v posledních dvou kolech cestu za prvním místem zkomplikovali. Další, tentokrát domácí, remíza se Slavií (3:3) a prohra na Spartě (2:3) rozhodly o tom, že mohou skončit dokonce až třetí.

„Čeká nás doposud nejdůležitější ligové utkání. Potkáme se s mužstvem, které na vlastním hřišti ještě neztratilo ani bod. Víme, že nás nečeká nic lehkého,“ uvědomuje si před přímým soubojem o první místo s Teplicemi trenér Chrudimi Felipe Conde.

Hladoví pronásledovatelé (Teplice a Sparta) sbírali poctivě body a na favorita se dotáhli. Sparta dokonce ve druhé polovině sezony nezaváhala ani jednou a má na kontě sérii 10 výher v řadě. Tepličtí ztratili jen v zápase na Spartě (1:7), ale od té doby jsou stoprocentní a v posledním zápase, ve kterém hostí v přímém souboji o první místo Chrudim, jim stačí remíza k tomu, aby vyhráli základní část. V případě prohry však i oni mohou skončit třetí.

„Tohle je druh zápasu, který všichni sportovci milují. Rozhodující utkání, ve kterém je pouze na nás a naší síle, zda udržíme první místo po základní části. Vítězství by nám poskytlo nejen výhodu v play off, ale především dodalo sebevědomí,“ konstatoval teplický futsalista Nene.

Když se dva perou, třetí se „směje“. I tak by se dala popsat situace pražské Sparty. Ta má vše ve svých rukou. Sice už nemůže skončit první, ale když zvládne v Kutné Hoře porazit Helas Brno, bude mít jistotu druhého místa, bez ohledu na to, jak dopadne souboj Teplice – Chrudim. Vyhraje a buď Svarog nebo ERA-PACK skončí za ní, což je vzhledem k vyhlídkám na případné semifinále určitě velká motivace k tomu, aby sparťané duel s Brnem zvládli.

„Na zápas s Helasem se moc těším. Trenér Galia s týmem po mém odchodu udělal velký kus práce, což ukázal i první vzájemný zápas v této sezoně, kdy jsme Helas porazili 4:1. My bojujeme o druhé místo a Helas o sedmé, tudíž oba týmy mají o co hrát a ani jeden celek nebude chtít zápas vypustit. Navíc se hraje v Kutné Hoře a oba týmy se budou chtít místním divákům předvést. Troufnu si říct, že padne hodně gólů,“ tuší David Cupák, který hostuje ve Spartě právě z brněnského Helasu.

Černého Petra zatím drží Uherské Hradiště

Čtvrtá Slavia má své jisté a poslední duel už je pro ni, dalo by se říci, jen takovou přípravou na play off. Za ní ale finišuje boj o páté místo mezi Plzní a Mělníkem. Středočechy může na 5. místo posunout pouze vítězství na Slavii, a zároveň prohra Interobalu. „Na Slavii nás čeká další velmi těžký zápas během 48 hodin. Je to poslední kolo před play off, chceme uhrát dobrý výsledek a podat daleko lepší výkon než na Spartě,“ reagoval trenér Mělníku Jakub Němec na středeční vysokou prohru 5:22.

Lepší výchozí pozici ale mají Západočeši, kteří na svého soupeře mají dvoubodový náskok a lepší vzájemné zápasy (2:4, 14:0). V domácím utkání s Bazookou Uherské Hradiště jim proto stačí remíza. „Půjdeme do zápasu s cílem zvítězit a zajistit si 5. místo v tabulce. Samozřejmě bychom také chtěli vrátit soupeři porážku z podzimu,“ uvedl kouč Plzně David Frič před zápasem s Bazookou.

Tým ze Slovácka v příští sezoně pravděpodobně nejvyšší soutěž hrát nebude, a ačkoliv má ještě teoretickou šanci na play off, bude plzeňský Interobal velkým favoritem. „Rozlučku Bazooky s futsalovou ligou v Hradišti si chceme především užít,“ řekl před duelem 21. kola s Teplicemi kouč Uherského Hradiště Jaroslav Hastík. Následující duel v Plzni tak může být pro nováčka zároveň derniérou ve VARTA futsal lize.

V případě výhry však může Bazooka stále pomýšlet na play off. Od něj ji dělí aktuálně dva body, které ztrácí na osmou Českou Lípu. Ta potřebuje k absolutní jistotě postupu mezi osm nejlepších vyhrát na palubovce poslední VŠB-TU Ostrava, případně doufat, že futsalisté ze Slovácka nevyhrají v Plzni.

Českolipští Démoni se ale v závěrečném kole mohou posunout tabulkou i výše, na 7. místo. A to když proti Ostravským zvítězí a sedmý Helas nevyhraje nad Spartou. „Cílem je zajistit si play off. Jsme si vědomi síly soupeře, který je na domácí palubovce hodně nepříjemný. Domácí nebudou mít co ztratit a mohou hrát v pohodě. Přesto věřím, že zápas zvládneme a cesta domů bude veselá,“ doufá trenér České Lípy Karel Kruliš.

Jak mohou týmy skončit?

Teplice 1. místo v případě alespoň remízy s Chrudimí

2. místo v případě prohry s Chrudimí a nevýhry Sparty nad Helasem

3. místo v případě prohry s Chrudimí a výhry Sparty nad Helasem Chrudim 1. místo v případě výhry nad Teplicemi

2. místo v případě prohry s Teplicemi a nevýhry Sparty nad Helasem

3. místo v případě prohry či remízy s Teplicemi a výhry Sparty nad Helasem Sparta 2. místo v případě výhry nad Helasem + prohry Teplic s Chrudimí, nebo prohry či remízy Chrudimi s Teplicemi

3. místo v případě nevýhry nad Helasem Slavia 4. místo Plzeň 5. místo v případě bodového zisku s Bazookou

6. místo v případě prohry s Bazookou a výhry Mělníku nad Slavií Mělník 5. místo v případě výhry nad Slavií a prohry Plzně s Bazookou

6. místo v případě, že Plzeň získá alespoň bod s Bazookou, zůstane šestý, i když by vyhrál na Slavii Helas Brno 7. místo v případě výhry nad Spartou, nebo v případě remízy a prohry pokud Česká Lípa nevyhraje v Ostravě

8. místo v případě prohry a remízy a výhry České Lípy v Ostravě Česká Lípa 7. místo v případě výhry v Ostravě a nevýhry Helasu se Spartou

8. místo v případě nevýhry v Ostravě + nevýhry Bazooky v Plzni

9. místo v případě nevýhry v Ostravě + výhry Bazooky v Plzni U. Hradiště 8. místo v případě výhry v Plzni a nevýhry České Lípy v Ostravě

9. místo v případě výhry a bodového zisku České Lípy v Ostravě Liberec 10. místo Ostrava 11. místo

Program 22. kola VARTA futsal ligy (vše v pátek od 20:00)

Slavia Praha - Olympik Mělník

Svarog FC Teplice - ERA-PACK Chrudim

Sparta Praha - Helas Brno

Interobal Plzeň - Bazooka CF Uherské Hradiště

VŠB-TU Ostrava - Démoni Česká Lípa