Teplice zdolaly Chrudim a vyhrály základní část. ERA-PACK klesl za Spartu | iSport.cz

Utkání Na stínadlech sledovala vyprodaná hala. Teplice se dostaly do vedení brankou Teky. Jenže dvě minuty před koncem při power play vyrovnal chrudimský Max na 1:1. ERA-PACK dál pokračoval ve hře bez brankáře, ale místo vstřelení gólu, který by mu zajistil posun na první místo, inkasoval rozhodující ránu do prázdné brány od Neneho. Severočeská euforie z prvního místa po základní části tak mohla naplno vypuknout.

Obrovskou radost měl pochopitelně teplický prezident Michail Žák. „Celou sezonu s námi nikdo moc nepočítal. Všichni plánovali finále Sparta – ERA-PACK, ale já osobně klukům věřil. Odehráli jsme zodpovědně všechny zápasy základní části,“ chválil.

„Obrovské poděkování patří našim divákům, byli fantastičtí! Teď je před námi těžká cesta v play off. Pokud budeme stejně zodpovědní v každém dalším utkání, máme velkou šanci se dostat do finále. Zatím je to hlavní cíl, a když se nám to povede a budeme tam, budeme se pokoušet o zázrak. Ale nic není nemožné, poslední utkání to ukázalo,“ doplnil Žák.

Chrudim podruhé v řadě v lize prohrála, což ji odsunulo na třetí pozici. Trenér Felipe Conde bral porážku sportovně: „V zápase jsme měli malou útočnou produktivitu. Kontrolovali jsme míč, ale v poslední třetině hřiště to k ničemu nevedlo. Jen tvrdou prací můžeme tuto situaci napravit. Nyní je na mě, abych z pozice trenéra našel pro tým další alternativy. Přáli jsme si být první, ale nepovedlo se. Gratuluji Svarogu, který byl v základní části nejlepším týmem. Čeká nás těžká cesta, ale doufám, že díky tvrdé práci splníme naše cíle. Věřím v každého svého hráče, vím, čeho jsou schopní. Musíme se soustředit na naši práci a každým dnem se zlepšovat.“

Druhá skončila pražská Sparta, která hrála poslední kolo jako „výjezdní“ utkání v Kutné Hoře. Pražané si znovu zastříleli a potvrdili nejlepší formu v lize, když vyhráli 15:3. „V zápase mě překvapila atmosféra v hale Klimeška. Přišlo hodně lidí, skupiny fanoušků z Kutné Hory, Čáslavi a celkově ze středních Čech. Tímto bych chtěl poděkovat za skvělou organizaci celého zápasu. Na posledním kole nám dost záleželo, protože jsem chtěl mít jistotu, že skončíme druzí,“ vysvětlil trenér Sparty Beni Simitči a dodal: „Víceméně celý zápas byl pod naší kontrolou. Helasu chybělo v základu několik hráčů, ale i přes vysokou prohru jejich mladíci odehráli dobrý zápas.“

Výsledky 22. kola VARTA futsal ligy

Svarog FC Teplice – FK ERA-PACK Chrudim 2:1 (0:0)

Branky: 27. Teka, 40. Nene – 38. Max.

AC Sparta Praha – Helas Brno 15:3 (10:2)

Branky: 2. a 34. Wilde, 6., 8. a 15. Drahovský, 9. Seidler, 11. Grbeša, 13., 16., 18., 28., 29., 38. a 38. Angellot, 19. Vnuk – 9. Poul, 12. Prokeš, 38. Ovčačík.

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník 9:6 (6:4)

Branky: 1. Záruba, 7. vlastní, 8. Homola, 10. a 25. Klíma, 11. a 36. Radovanovič, 13. Pršič, 28. Krasnič – 6. Vokoun, 15., 20. a 40. Šup, 18. Gabčo, 26. Vobořil.

VŠB-TU Ostrava – FC Démoni Česká Lípa 1:12 (1:4)

Branky: 4. Kapsa – 9. a 29. Semerád, 11. Havrda, 20., 29. a 30. Zapletal, 20., 25. a 39. Kubelka, 25. Hrubý, 34. Fichtner, 36. Švec.

SK Interobal Plzeň – Bazooka CF Uherské Hradiště 6:3 (3:2)

Branky: 2., 16., 25. a 39. Rešetár, 13. a 38. Kovács – 3. a 15. Ťažký, 29. Sopůšek.

PLAY OFF 2019 – čtvrtfinálové dvojice Svarog FC Teplice – Helas Brno

Sparta Praha – Démoni Česká Lípa

ERA-PACK Chrudim – Olympik Mělník (1. západ 5. dubna od 20:15, živě ČT Sport)

Slavia Praha – Interobal Plzeň

*termíny zápasů budou známy v týdnu.