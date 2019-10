Teplice reagují na poničený autobus Plzně. Zveřejnily i video z parkoviště | iSport.cz

„Děkujeme fanouškům Svarogu Teplice za poničení autobusu,“ uvedla Plzeň na svém facebookovém profilu po vítězném zápase k fotografii, na níž je patrné poničení autobusu.

Na to navázal Tomáš Vnuk, hráč Interobalu, který pro iSport.cz popsal další moment, který se měl večer po utkání odehrát. „Vyjížděli jsme z Teplic a najednou rána. Mysleli jsme nejdříve, že řidič něco trefil, ale říkal, že něco letělo z mostu. Když jsme zastavili, zjistili jsme, že je rozbité přední sklo,“ uvedl.

K oběma zmiňovaným situacím se po zanalyzování vyjádřil prostřednictvím svých webových stránek Svarog Teplice. Ten se případných výtržníků rozhodně nezastává, ale zároveň dodává, že vše mohlo být i jinak.

„Spolupracovali jsme s vedením haly, která vyhodnotila záznamy z kamer v okolí haly a poskytla nám je. Zjišťovali jsme informace od samotných fanoušků i svědků okamžiků těsně po zápase. Nic nenasvědčuje tomu, že by naši fanoušci útočili na plzeňský autobus v okolí haly. Velmi nepravděpodobné se jeví i to, že by jej poškodili kameny právě oni,“ řekl prezident klubu Michail Žák. „Zajistili jsme důkazy o tom, že se v žádném případě skutek nestal tak, jak je popisován ze strany hráčů a vedení Plzně,“ dodal.

Na zmiňovaném videozáznamu, který můžete zhlédnout níže, je vidět skupinka několika fanoušků, kteří se pohybují na parkovišti v blízkosti plzeňského autobusu. Ve chvíli, kdy se autobus přemísťuje, je na záznamu znatelné, jak na něj někteří jedinci křičí a v čase videa 2:24 se jeden z nich pokusí autobus rukama kontaktovat.

K situaci, která se měla odehrát při návratu Interobalu z Teplic, kdy měl sklo autobusu rozbít kámen hozený z mostu fanouškem, vedení severočeského celku uvedlo, že je pro něj několik věcí z ní záhadných a považuje ji za nepravděpodobnou. „Jeden z hráčů Plzně nám sdělil, že řidič autobusu na kruhovém objezdu za Teplicemi spletl výjezd a místo na dálnici na Prahu jel po staré silnici přes Bořislav. Ještě před ní prý bylo sklo poškozeno, prý byla slyšet rána, ihned po zjištění poškození řidič na benzínce zastavil, aby zjistil rozsah škody. Pro nás je záhadou, jak mohli naši fanoušci vědět, kudy autobus Plzně pojede. Měl totiž několik možností. Mohl jet na Most, na Prahu anebo, a tato varianta je nejméně pravděpodobná – přes Bořislav. Touto cestou se ale jede jen tehdy, pokud řidič zabloudí, přes starou silnici přeci nikdo na Prahu už nejezdí,“ divil se Žák.

Podle informací z plzeňského klubu měl autobus skutečně na začátku omylem špatně uhnout, směrem na Dubí, ale následně se měl na kruhovém objezdu otočit a vyrazit směrem na výpadovku na Prahu. K zmiňovanému momentu pak mělo dojít u samotného výjezdu z Teplic před sjezdem z víceproudové silnice (13) na silnici č. 8. Plzeňští zároveň dovysvětlili, že kámen nebyl hozen z mostu dolů, ale útočníci měli stát na mostě, kudy autobus projížděl.

mapa • Foto maps.google.com

„Podle fotek je patrné, že čelní sklo je poškozeno pravděpodobně kamínkem z jiného vozu, který zrovna v tu chvíli byl na silnici. Poškození skla je i podle odborníků, kterým jsme snímek ukazovali, pravděpodobně způsobené drobnějším kamínkem. Mechanismus úderu, který by byl vedený člověkem z mostu, by byl jiný, poškození čelního skla by bylo jiné,“ podotkl Žák.

Poškozený autobus futsalistů Plzně po zápase v Teplicích • Foto SK Interobal Plzeň

„Chceme věřit tomu, že se jedná o nějaké nedorozumění ze strany Plzně, ne o útok na náš klub. Jsme i nadále ochotni spolupracovat ve věci vyřešení případu jak s Policií České republiky, tak i s plzeňským klubem. Budeme rádi za jakékoliv důkazy, které nám poskytne, aby byla celá kauza vyřešena,“ konstatoval prezident teplického klubu, který je v případě prokázání viny jeho fanoušků připravený konat odpovídajícím způsobem.

Výňatek ze stanoviska Svarogu FC Teplice k události na parkovišti u haly (doslovně převzato z klubového webu) „Doposud sami nevíme, jak byla situace popsána ze strany delegáta utkání, ale domníváme se, že náš klub ani naše pořadatelská služba nepochybila v žádném směru. Prověrkou kamerového systému u Sportovní haly Teplice, bylo zjištěno, že po ukončení zápasu, byl na parkovišti zaparkován autobus Plzně - označen nápisem Futsal s logy hostujícího klubu - ve kterém seděl řidič autobusu. Posléze k autobusu přichází skupinka zhruba deseti osob, která se pohybuje v okolí autobusu. Ze záznamu není patrné, že by někdo z těchto osob atakoval či poškozoval autobus nebo ohrožoval řidiče. Řidič autobusu reaguje tak, že začne popojíždět po parkovišti a skupinka osob chodí za autobusem sem tam. Následně řidič reaguje tak, že odjíždí neznámo kam. Skupinka osob se rozešla a dále na videozáznamu již není vidět. Po celou dobu videozáznamu není patrné, že by skupinka těchto osob napadala autobus či řidiče či nějaké další osoby na parkovišti, které se zde nacházely - jednalo se zřejmě o návštěvníky utkání. Posléze na parkoviště přijíždí vozidlo Policie ČR a vrací se následně autobus Plzně, který zaparkuje na okraji parkoviště. Policisté chodí kolem autobusu společně s řidičem. Zřejmě prohlížejí autobus. Po dalších pěti minutých přichází k autobusu delegát utkání a přidává se k policii a řidiči. Po několika minutách policie odjíždí a v momentě, když na místě již není policie ani jiných osob na parkovišti, v klidu vychází hráči Plzně, nasedají do autobusu a odjíždí. Toto naše stanovisko vychází z příslušných videozáznamů, objektivně popsané. Skupinku osob a jejich případné protiprávní jednání či nemorální chování, byť není zcela neprůkazné, musí posoudit orgány činné v trestném řízení, na které se obrátili zástupci Plzně. Pokud by se mělo jednat o příznivce a fanoušky našeho týmu, samozřejmě se od tohoto jednání plně distancujeme a odsuzujeme je. Bohužel se domníváme, že v tomto směru neneseme žádnou zodpovědnost, případný skutek nastal po zápase, neměli jsme povinnost mít pořadatelskou službu mimo prostor haly a vzhledem k tomu, že utkání nebylo rizikové, nebyla zde ani asistence Policie ČR či Městské policie.

Naší prověrkou bylo skutečně zjištěno, že věcí se zabývá místně příslušné Obvodní oddělení Policie ČR Teplice pod č.j.: ORTP-176591/2019-PŘ, ve věci spáchání přestupku ze strany neznámého pachatele.“