Chrudim smetla nováčka, Teplice zvládly přestřelku, Plzeň vyhrála i popáté | iSport.cz

Na čele tabulky se dál drží stoprocentní Plzeň. Tentokrát doma zdolala českobudějovické Dynamo vysoko 11:2. „Do utkání jsme vstoupili dobře, ihned jsme si vytvořili několik šancí. Poté se nám přestalo dařit a upustili jsme od naší hry, nebylo to ono. V druhé půli jsme sice měli rychle pět faulů a soupeř mohl dvakrát trestat z penalty, nakonec naši gólmani ale nemuseli ani zasahovat. Zbytek poločasu jsme dominovali, i když už jsme nemohli hrát s takovou agresivitou, jakou bychom chtěli,“ uvedl k zápasu aktuálně nejproduktivnější hráč ligy Tomáš Vnuk z Plzně.

Zajímavost přinesl zápas Teplic. Severočeši dorazili do Mělníka pozdě kvůli kolonám a zápas začal o hodinu později. Hosté nakonec vyhráli nad Středočechy 8:4. „Teplice k nám přijely dost vystrašené. My jsme si to s nimi chtěli rozdat otevřeně, ale oni přijeli hrát celý zápas power play. U takového týmu mi to přijde docela smutné,“ zlobil se trenér Mělníka Jakub Němec a dodal: „Mrzí mě, že s námi Teplice nechtěly hrát futsal, myslím, že by to bylo pro oba týmy i diváky daleko lepší.“

„K zápasu jsme přijeli po dvouhodinovém čekání v koloně a úplně bez rozcvičky a předzápasové přípravy, takže první poločas trošku drhnul v sehranosti některých akcí. Druhá půle už byla v naší režii, kdy nám vycházely kombinace až do prázdné branky. I s pomocí power play jsme soupeře prakticky k ničemu nepustili. Dařilo se nám navyšovat skóre a kontrolovat zápas,“ oddychl si teplický vedoucí mužstva Tomáš Šebl.

Již ve čtvrtek si poradila Slavia doma s Českou Lípou. První body v sezoně má Nejzbach Vysoké Mýto, který před svými fanoušky zdolal Liberec vysoko 8:2. A nakonec si vysoké vítězství z Hodonína odvezla Chrudim po výsledku 10:0!

Výsledky 5. kola VARTA futsal ligy

SK Slavia Praha - FC Démoni Česká Lípa 4:1 (1:1)

Branky: 20. Směřička (Radovanovič), 24. Záruba (Jošt), 34. Jošt (Záruba), 39. Brychta (Směřička) – 10. Fichtner (Kubelka).

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - FTZS Liberec 8:2 (4:0)

Branky: 4. Vladyka (Šabata), 7. Jiráský (Vágner), 12. J. Gerčák (Vladyka), 15. J. Gerčák (Vladyka), 25. Vladyka (Jiráský), 31. J. Gerčák (Šabata), 32. Jiráský (Jeníček), 38. Jeníček (Jiráský) – 26. Daněk, 37. Janáček.

SK Interobal Plzeň - SK Dynamo PCO České Budějovice 11:2 (4:0)

Branky: 2. Holý (Vnuk), 5. Štrajt, 9. Rešetár (Vnuk), 15. Vnuk (Holý), 21. Rešetár (Vnuk), 24. Rozboud (Vnuk), 29. Holý (Vnuk), 31. Vnuk, 36. Vnuk (Rozboud), 39. vlastní Pouzar, 40. Štrajt (Slavík) – 32. D. Hric (Prokeš), 37. J. Hric.

FC Tango Hodonín - FK ERA-PACK Chrudim 0:10 (0:4)

Branky: 2. Slováček (Felipe), 8. Felipe (R. Mareš), 8. Slováček (Felipe), 16. Koudelka (Felipe), 21. Slováček (R. Mareš), 25. D. Drozd (Éverton), 27. vlastní Hromek, 28. Koudelka (D. Drozd), 30. D. Drozd (Felipe), 40. Koudelka.

SK Olympik Mělník - Svarog FC Teplice 4:8 (3:4)

Branky: 5. Gabčo (Hochman), 16. Zdržálek (Žampa), 18. Vokoun (Gabčo), 40. Hrdina (Zdržálek) – 10. Litvinov (Sebiskveradze), 11. Teka (Claudinho), 18. Teka (Claudinho), 20. Černý (Litvinov), 21. Černý (Sebiskveradze), 25. Sebiskveradze, 27. Beran (Sebiskveradze), 36. Černý (Litvinov).

Tabulka VARTA futsal ligy • Foto VARTA futsal liga

Další program VARTA futsal ligy

Pondělí 14. října, 19.30 hod.: Helas Brno – Svarog FC Teplice.

Středa 16. října, 20 hod.: FTZS Liberec – SK Interobal Plzeň.

Čtvrtek 17. října, 18.10 hod.: FK ERA-PACK Chrudim – SK Slavia Praha.

Pátek 18. října: Helas Brno – FC Tango Hodonín (19:30), Svarog FC Teplice – Dynamo PCO Č. Budějovice (20:00), SK Olympik Mělník – AC Sparta Praha (20:30).