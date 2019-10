Sparta v Lize mistrů: postup i chvála od UEFA. Teď Barcelonu, přeje si kouč | iSport.cz

Postoupili jste do elitní fáze Ligy mistrů. Jaké prožíváte momentálně pocity?

„Musím přiznat, že jsem neskutečně unavený. Potřebuju si pořádně odpočinout a zároveň vstřebat všechnu tu pozitivní energii, kterou jsem během hlavní fáze Ligy mistrů nasál. Jsou to super pocity. Vše se zvládlo na jedničku. Svým výkonem jsme ukázali, že mezi nejlepší evropské týmy patříme. Zisk plného počtu devíti bodů a skóre 16:5 mluví za vše.“

Který zápas byl pro vás nejtěžší?

„Jednoznačně první proti rumunskému Imperialu Wet. Paradoxně jsme v tom zápase podle mě podali i nejlepší výkon. Porazit tak kvalitní tým 7:3, navíc vést pár minut před koncem 6:0 a nepůjčit soupeři ve druhém poločase skoro míč, to pro mě byla po zápase největší satisfakce.“

V posledním utkání skupiny s polským Rekordem Bielsko-Biala to v neděli v jednu chvíli bylo jen o gól. Byla branka Amadea na 3:1 v souboji o postup rozhodující?

„V tomto utkání jsem udělal asi svou jedinou chybu během turnaje, když jsem na začátku druhého poločasu poslal naši „československou“ čtyřku, aby hrála proti nejlepší čtyřce soupeře. A to i přesto, že se ji naší „cizinecké“ formaci v první půli podařilo ubránit. Po obdržené brance, kdy soupeř snížil na 1:2, jsem ale naše čtyřky znovu prohodil a vrátili jsme se do stejného rytmu, který fungoval v prvním dějství. Pak přišla branka Amadea, který se trefil po rozehrání autu, čímž zápas zlomil. Bylo to důležité, protože šlo o rychlou odpověď na gól Rekordu.“

Poprvé jste přivedli futsalovou Ligu mistrů do Prahy. Proběhlo z organizačního hlediska vše v pořádku? Máte zprávy třeba i od soupeřů, jak byli spokojení?

„Na to, že jsme byli nováčci, tak organizačně vyšlo vše perfektně. Tímto bych chtěl i poděkovat všem, kdo se na tom podíleli. Od členů vedení až po posledního člena pořadatelské služby. Od soupeřů jsme za organizaci dostali mnoho poděkování a pochval. Vše se jim moc líbilo, ať už mluvíme o super hotelu, jídlu, hale, dopravě a dalších věcech. Ale co mě těší nejvíc je zpráva delegáta UEFA, který nám za organizaci dal to nejvyšší hodnocení a také nás doporučil na organizaci elitní skupiny (Elite Round), která nás čeká nyní.“

Pořadatelství je tedy ve hře? Jaká je šance, že byste v Praze hostili i skupinu elitní fáze?

„Dostat pořadatelství ve dvou kolech jako nováček je tak trochu mission impossible, ale necháme se překvapit. Pokud nás UEFA nevybere, tak doufám, že poletíme do nějaké zajímavé destinace.“

Elitní fáze se losuje již v pátek. Přejete si nějakého konkrétního soupeře?

„O mně se ví, že z nejvýše nasazené čtyřky bych chtěl Barcelonu. Jako dalšího soupeře bych si přál slovinský Dobovec, který trénuje můj kamarád Kujtim Morina a jako třetího chorvatského mistra Novo Vrijeme Makarska.“

Hned v úterý vás čeká čtvrtý těžký zápas v šesti dnech, tentokrát derby v poháru se Slavií. Jak náročné bude to zvládnout? Hlavně po fyzické stránce.

„Nemyslím si, že by to měl být pro nás po fyzické stránce nějaký problém. Fyzičku máme na té nejvyšší úrovni. Navíc do zápasu můžeme protočit i hráče, kteří nebyli v Lize mistrů tolik vytížení, jako Azem Brahimi, Lukáš Křivánek nebo Martin Hora. Spíš bych viděl problém v psychice, abychom zvládli po Lize mistrů přepnout na domácí pohár. Nicméně to už je úkol pro mě jako pro trenéra, abych mužstvo připravil na takový zápas. Ale myslím, že jméno Slavie a vážnost derby nám motivaci usnadní a nebude problém se nastartovat. Utkání hrajeme ve Zruči nad Sázavou, kam se moc těšíme, protože je tam jedna z největších fanouškovských bašt Sparty, tudíž bude i skvělá atmosféra.“

Týmy v elitní fázi Ligy mistrů

1. pozice ve skupině elitní fáze (koš 4)

Sporting CP (Portugalsko)

Benfika (Portugalsko)

Barcelona (Španělsko)

KPRF (Rusko)

2. pozice ve skupině elitní fáze (koš 3)

Dobovec (Slovinsko)

Cherson (Ukrajina)

Ťumeň (Ukrajina)

Murcia FS (Španělsko)

3. a 4. pozice ve skupině elitní fáze (koš 2)

Mostar SG (Bosna a Hercegovina)

Halle-Gooik (Belgie)

Ajat (Kazachstán)

Kajrat Almaty (Kazachstán)

Sparta Praha (Česká republika)

Novo Vrijeme (Chorvatsko)

Stalitsa Minsk (Bělorusko)

Pesaro (Itálie)

Los elitní fáze proběhne v pátek 18. října ve 14 hodin. Ještě před ním budou určeny čtyři kluby, které budou pořádat jednotlivé skupiny. Tyto kluby budou rozlosovány jako první s tím, že jim ve skupině zůstane přidělená pozice (viz výš). Poté budou nalosovány týmy z 2. koše na pozice 4 a 3, následně 3. koše a jako poslední přijdou na řadu nejvýše nasazené kluby z 4. koše.

