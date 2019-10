Spartu čeká v elitní fázi Ligy mistrů vysněná Barcelona. Hrát bude v Minsku | iSport.cz

Futsalisté Sparty již znají jména soupeřů pro elitní fázi Ligy mistrů. Pražané v ní zavítají do Běloruska, kde se v rámci skupiny D utkají s domácím týmem Stalitsou Minsk, ukrajinským Chersonem a španělským gigantem Barcelonou. Své zápasy odehrají sparťané mezi 19. a 24. listopadem.

Historicky první účast v hlavní fázi Ligy mistrů přetavili futsalisté v suverénní postup. Postupně zdolali rumunský Imperial Wet, maltský Luxol i polský Rekord Bielsko-Biala a s plným počtem devíti bodů vybojovali účast v elitní fázi největší klubové soutěže.

Páteční los ve švýcarském Nyonu určil Spartě tři soupeře, s nimiž se popere o postup do Final 4, kam postoupí vítězové čtyř skupin elitní fáze. Tým trenéra Beniho Simitčiho čeká cesta do běloruského Minsku, kde se utká s domácí Stalitsou, dále pak s ukrajinským Chersonem a s Barcelonou.

„Myslím si, že máme přijatelný los. Pojedeme nejkratší možnou cestu, vzhledem k ostatním pořádajícím. Máme ve skupině ukrajinského a běloruského mistra, což jsou zajímaví, ale podle mě hratelní soupeři. Z prvního koše jsme dostali Barcelonu, kterou jsme si všichni přáli. To pro nás bude svátek a moc se na zápas proti ní těšíme,“ uvedl bezprostředně po losu pro iSport.cz futsalista Sparty Michal Seidler.

Trenér Sparty Beni Simitči po losu neskrýval nadšení. „Je to pro nás další splněný sen. Barcelona byla mým jediným přáním. To je klub s velkým jménem, klub, který zbožňuji jak ve fotbale, tak ve futsale. Byl jsem tam dokonce na stáži, takže vím jak to tam chodí," uvedl kouč českého mistra.

„Bezprostředně po losu jsou to super pocity. Nyní musíme jít dál, máme vysoké cíle. Samozřejmě Barcelona bude obrovský favorit, a tak minimální cíl, který si dáváme, je porazit zbylé dva soupeře. Budou proti nám stát týmy, které mají s Ligou mistrů zkušenosti, ale my i v elitní fázi chceme uhrát body. Jeden cíl, postup de elitní fáze, jsme splnili a další je skončit minimálně na druhém místě ve skupině,“ reagoval na los Simitči.

Los elitní fáze futsalové Ligy mistrů

Skupina A (hostitel KPRF)

KPRF Moskva (Rusko)

Dobovec (Slovinsko)

Mostar (Bosna a Hercegovina)

Halle-Gooik (Belgie)

Skupina B (hostitel Tjumeň)

Sporting (Portugalsko)

Tjumeň (Rusko)

Ajat (Kazachstán)

Novo Vrijeme Makarska (Chorvatsko)

Skupina C (hostitel Kajrat Almaty)

Benfica (Portugalsko)

El Pozo Murcia (Španělsko)

Pesaro (Itálie)

Kajrat Almaty (Kazachstán)

Skupina D (hostitel Stalitsa Minsk)