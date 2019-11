Futsalová Sparta v derby deklasovala Slavii. Mělník získal první body | iSport.cz

Futsalisté Sparty si podruhé v letošní sezoně vyšlápli na pražského rivala Slavii. Poté, co ji ve čtvrtfinále domácího poháru porazili 5:2, dokázali sparťané uspět i v lize, tentokrát soupeře deklasovali na jeho palubovce 9:0.

„Hodnotí se to těžko. Prohráli jsme o devět branek, což je ostuda pro nás hráče i pro Slavii,“ uvědomoval si Radim Záruba ze Slavie. „Každý si musí sáhnout do svého svědomí, jestli plnil taktické pokyny, které jsme si řekli. Sparta proměnila většinu svých šancí, my jsme finální fázi neměli skoro žádnou. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nás vydrželi podporovat až do konce a slibuji jim za naši kabinu, že tohle už se opakovat nebude,“ zdůraznil.

Obhájce titulu Sparta se díky výhře v derby dostala minimálně do úterý, kdy dohrává svůj duel 9. kola Plzeň, do čela soutěže. „Zrovna v derby se říká, že favorit nevyhrává, ale my už poněkolikáté favorité byli a vyhráli. Musím před kluky smeknout klobouk. Vyhrát v derby 9:0, navíc venku, jasně ukazuje, že tým fungoval skvěle a držel se taktických věcí, které jsme si před zápasem řekli," těšilo trenéra Sparty Beniho Simitčiho.

„Myslím si, že jsme domácím jasně ukázali, že Sparta není o individualitách, ale o týmu a taktice. Máme za sebou několik náročných týdnů, které jsme brali i jako přípravu na Ligu mistrů. Po hráčích jsem vyžadoval, aby každý týden přidávali na nátlakové hře. Proti Slavii to byl jasný důkaz. Hráči soupeře nemohli mít tři čtyři doteky a pořád nám darovali míče. Byla opravdu radost se na kluky dívat, jak hrají kompaktně v obranné i útočné fázi," doplnil Simitči.

Vítězství si na své konto připsaly také Teplice. Ty si na palubovce Tanga Hodonín vypracovaly vedení 5:0, a ačkoliv domácí třemi góly v závěru korigovali, tři body putovali na sever Čech. „První polovina zápasu byla v naší režii, i když Tango taky mělo své šance, ale bohužel pro ně je neproměnilo. Druhá polovina z naší strany už úplně vydařená nebyla. Zbytečně jsme inkasovali tři branky a Hodonín dokázal zápas trochu zdramatizovat. Jsem rád, že si odvážíme tři body a teď je musíme doma potvrdit s Českou Lípou,“ uvedl kapitán Teplic David Černý.

Své vůbec první body v sezoně vybojoval Mělník, který zvítězil ve Vysokém Mýtě 4:3. „Vítězství je úžasný. Věřím, že to náš tým nakopne. Málokdo nám věřil a my dokázali vyhrát na horké půdě Nejzbachu,“ těšilo mělnického Dominika Zdržálka, který měl přesto smíšené pocity: „Vstřelil jsem gól, ale bohužel jsem si opět zranil koleno. Věřím, že to nebude to samé zranění co naposled.“

Výsledky 9. kola VARTA futsal ligy

Slavia Praha - Sparta Praha 0:9 (0:2)

Branky: 8. Drahovský (Seidler), 14. Grbeša (Novak), 22. Novak (Grbeša), 29. Wilde, 31. Drahovský (Kocič), 32. Seidler, 32. Rick (Drahovský), 38. Grbeša, 40. Kocič (Novak).

Nejzbach Vysoké Mýto - Olympik Mělník 3:4 (1:2)

Branky: 2. Jeníček, 35. Merkl, 39. Gerčák (Merkl) – 9. Gabčo (Hrdina), 11. Zdržálek (Gabčo), 34. Gombáš (Hrdina), 36. Vokoun (Hrdina).

Tango Hodonín - Svarog Teplice 3:5 (0:2)

Branky: 35. Ťok (Buršík), 38. Sopůšek, 40. Ťok (Levčík) – 10. Litvinov (Černý), 20. Černý, 32. Ossorio, 33. Černý (Baran), 34. Tato.

Další program VARTA futsal ligy

Neděle 17. listopadu

19:00 | SK Dynamo PCO České Budějovice - FK ERA-PACK Chrudim 19:30 | FTZS Liberec - FC Démoni Česká Lípa

Úterý 19. listopadu

20:15 | SK Interobal Plzeň - Helas Brno