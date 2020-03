Futsalová liga se na jaře kvůli koronaviru nedohraje, myslí si její šéf Kolman | iSport.cz

Jak vás osobně zasáhla koronavirová epidemie? Udělal jste nějaká opatření, jezdíte do práce do Prahy?

„Musím upřímně říct, že v okamžiku vzniku celé pandemie v Číně jsem situaci trochu zlehčoval, považoval jsem vše, co se okolo COVID-19 dělo, za zbytečnou hysterii. Radikálně jsem změnil názor. Co se děje například v Itálii, je hrůza. Strach nemám ani tolik o sebe, ale bojím se, abych já nenakazil někoho jiného, pro koho by vir měl fatální následky. S tím by se komukoliv žilo špatně, už jen proto, že největší riziko spočívá v přenesení nákazy na své blízké. Snažím se bezpodmínečně dodržovat všechna nařízení, být maximálně ohleduplný ke svému okolí, a snažím se přispět k tomu, abychom udělali maximum pro to, aby nařízená opatření měla smysl a plnila svůj účel. Svoji vlastní činnost a pohyb jsem omezil na naprosté minimum, v podstatě nepřicházím do styku s žádnými lidmi.“

Na druhou stranu nyní nastaly „futsalové prázdniny“. Je čas si odpočinout, dotáhnout staré resty a přemýšlet co dál. Už jste v tomto směru nějak pokročil?

„Staré resty v tuto chvíli neřeším. Zajímá mě naopak budoucnost. Nechci vytahovat žádné strašáky, ale domnívám se, že koronavirová krize může mít ekonomické důsledky skoro na hranici fatálnosti. Bude hodně záležet na tom, jaká budou další opatření, nakolik se ekonomika přibrzdí a jaký bude další vývoj. Může to mít tvrdý dopad na celou společnost, nejen na sportovní kluby a sport jako celek. Ale zdraví je na prvním místě. S ostatním si pak nějak poradíme. Takže ano, jsem pro všechna nejtvrdší opatření, která zabrání šíření nemoci, umírání, a pro to, aby lékaři dostali co nejvíc času pro nalezení léku s co nejmenším počtem obětí.

Jak funguje futsalová Slavia, jejíž jste předsedou? Trénujete? Zůstali zahraniční hráči v Praze nebo odjeli domů?

„Nechci říct, že Slavia sezonu odpískala, ale vrátit se k dohrání soutěže by bylo minimálně velmi obtížné. Zahraniční hráči odjeli domů, zbytek je se svými blízkými. Rozesíláme hráčům individuální plány, máme v realizačním týmu odborníky, kteří vědí, jak na to. Hráči sami samozřejmě moc dobře vědí, že nemohou ležet v posteli a cpát se sladkým. Že se musí udržovat. Ať pro variantu dohrání tohoto ročníku soutěže, nebo pro ten příští. Absence standardního tréninkové procesu je ale fatální. Nejsme fotbalové kluby, které si o svých stadionech rozhodují, jelikož je vlastní, a mohou zajistit tréninkový proces tak, aby byla zároveň dodržena i všechna bezpečnostní opatření. Nedovedu si představit, že by se za tři týdny řeklo: „Hrajeme dál“. Jak z důvodů, které popisuji, tak z důvodů strachu o zdraví hráčů.“

Jak vnímá futsalové prostředí v naší zemi problém s koronavirem a bere zodpovědně vládní nařízení?

„Jsem velmi rád, že většina futsalistů, funkcionářů, klubů se k tomu postavila konstruktivně, chápe situaci, a má na věc shodné nebo velmi podobné názory, které jsem vyjádřil. Jsem šťastný, že je pro ně zdraví přednější než ukřivděná diskuse některých jednotlivců o tom, kdo bude nebo nebude mistr, nebo zpochybňování toho, co je nebo není sto osob v hale. Myslím tím v okamžiku, kdy se jednalo o tom, že se bude hrát bez diváků. Pro mě je to nepochopitelné, sobecké a ukazuje to obrázek charakteru. Snažím se s kluby komunikovat v rámci celého průběhu turbulentního vývoje, informuji je o všem, co se děje a dělo, včetně upřímného postoje, jaký zastávám. Velmi oceňuji a děkuji za telefonáty a sms zprávy, bylo jich hodně, podporující rozhodnutí a postupy mé i Výkonného výbor SFČR. Jsem rád, což důrazně opakuji, že drtivá většina nastalou situaci chápe, staví se k ní konstruktivně, s pochopením a přemýšlí jen o tom, že primárně je třeba chránit zdraví. Mimochodem pro předsedu SFČR je toto období možná nejtěžší v jeho dlouhé předsednické kariéře a chtěl bych mu poděkovat, jak se v těžké době zhostil uchopení obrovské odpovědnosti, která na něm a na výkonném výboru, kterému předsedá, nyní leží.“

Na Výkonném výboru SFČR jste přijali dvě varianty opatření. Jak se na ně jako ligový předseda díváte nyní. Myslíte si, že se liga dohraje nebo skončí 14. dubna?

„Nechtěli jsme hned udělat stopku bez znalostí vývoje, který je, jak jsem už říkal, turbulentní. Pracovali jsme s dostupnými informacemi v ten daný okamžik. Byť jsme si byli vědomi toho, že dohrávání letošního ročníku bude pravděpodobně utopie. Nemyslím si, že by byla možnost soutěž dohrávat. Domnívám se totiž, že v ohrožení je naopak i řádný začátek sezony následující. Pokud se nestane lékařský zázrak, ve který věřím. Spekulovat tedy nyní o tom, co by mohlo být například za měsíc, za dva, za tři bych považoval za nezodpovědné. Vůbec nelze předvídat, jaký bude mít pandemie vývoj. Ano, všechny varianty, jak k řešení situace s nedohranou sezonou přistoupit jsou špatné. Žádná možná varianta, která vás napadne není správná a spravedlivá. Všechny jsou špatné. Snažili jsme se s ohledem na tabulku a další konsekvence postupů, sestupů, účasti v Champions League, kterou například hokej neřeší, vybrat nejlepší řešení ze všech těch špatných. Na zasedání výkonného výboru jsme se nakonec po dlouhé, ale konstruktivní diskusi rozhodli pro řešení, se kterým byla futsalová veřejnost seznámena. Bude vyhlášen mistr za stávajícího stavu tabulky. Nedomnívám se, že by někdo realisticky zpochybňoval, že by si Chrudim nedošla pro vítězství po základní části, což považuji za dostatečné vyjádření kvality a oprávněnosti vítězství v lize. Ostatně tak jako v jiných zemích a mnoha dalších sportech. Sestupující jsou víceméně také jasní. Opět se nedomnívám, že by šlo zpochybňovat umístění Nejzbachu a Tanga. A vítězové 2. lig byli daní s předstihem.“

Setkal jste se i s negativními ohlasy na usnesení výboru?

„Odpovím takhle – jsou období a situace, kdy je zcela na místě diskuse, kratší, či delší, celého spektra zainteresovaných, v mém konkrétním případě ligových nebo i druholigových klubů. Žijeme naštěstí v demokracii. Dlouhodobě se s kluby snažím diskutovat na různá témata a s naprosto čistým svědomím mohu říct, že jsem nikdy v rámci Komise futsalu či nově Výkonného výboru SFČR nehlasoval proti většinovému názoru klubů. Je to moje základní filozofie. Pak jsou naprosto výjimečné situace, jako je například nouzový stav, kdy je potřeba se rozhodovat rychle, bezodkladně a ukázat, že zvolení zástupci jsou silní a umí se k věcem postavit. V rámci ligy je ten poměr souhlasu s rozhodnutím výrazně pozitivní, vnímám ho jako více než osmdesáti procentní. Jsem přesvědčený, že jsme se rozhodli správně. My, jako výkonný výbor, neseme tu odpovědnost. Alibistická prohlášení a spekulování rád přenechám jiným.“

Někdo tvrdí, že měla být i třetí varianta – konec ligy bez udělení titulu a bez sestupů? Je to ve hře, nebo ne?

„Teď není na místě mluvit o tom, zda jsou ve hře i nějaké další varianty. Z mého pohledu nejsou. Výkonný výbor rozhodl a je třeba jeho rozhodnutí respektovat. Naším futsalovým koloritem je to, že ať udělá Výkonný výbor nebo Kolman jakékoliv rozhodnutí, byť by bylo seberozumější, vždy se najdou ti samí jednotliví oponenti, kteří do tohoto rozhodnutí nebo návrhu budou střílet. Tito jednotlivci si tím píšou vlastní posudek sami. Nenesou za náš sport odpovědnost, ve smyslu jeho vedení a rozhodování. Naštěstí ta masivní většina ostatních nejsou ovce. Mají vlastní konstruktivní názor a úsudek. A když je rozdílný od mého nebo názoru výkonného výboru, komunikujeme spolu, argumentujeme a vysvětlíme si proč tomu tak je. Nikdy jsem nikoho, kdo chtěl něco vysvětlit, objasnit či diskutovat, neodbyl. A to se do budoucna určitě nezmění. Držím nám všem palce, aby se toto celosvětové neštěstí brzy přehnalo, mohli jsme toto období vytěsnit a věnovat se čistě sportovním věcem. Držte se všichni!“