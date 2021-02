Chrudim ve šlágru porazila Teplice, Slavia hrála 8:8 v Ústí. Kraluje Plzeň

Týden začal úterní dohrávkou v Mělníku, kam přijela Plzeň. Dosud neporažení Západočeši se hodně natrápili. Vyhráli těsně 4:3 jen díky hattricku Michala Holého. „Od nás to byl velice špatný výkon, ale máme tři body do tabulky úplně stejně, jako kdybychom vyhráli o deset branek. Je třeba si cenit i takových výher. Za hattrick jsem samozřejmě rád,“ přiznal Plzeňák Holý.

V pátek si získal pozornost fanoušků duel Chrudimi s Teplicemi. Východočeši vyhráli po brankách v závěru utkání 3:0 a sesadili soupeře z čela tabulky. „Ten, kdo dnes sledoval zápas, nemohl litovat,“ upozornil kouč Chrudimi Felipe Conde a pokračoval: „Byl to bezpochyby nejlepší zápas v lize v letošní sezoně. Oba týmy předvedly mnoho taktických variant, dobrou obranu a velký boj. Jsem spokojen s trpělivostí mého týmu, zejména s výběrem správných momentů, kdy riskujeme a zvyšujeme tempo. Chci oběma mužstvům pogratulovat ke skvělému zápasu.“

Důležitý souboj týmů ze spodu tabulky se hrál v České Lípě, kam přijel Mělník. Démoni v letošním roce ještě nebodovali a nepovedlo se jim to ani v pátek. Mělník si díky dalšímu skvělému výkonu Moravce odvezl tři body za výhru 6:4. „Nás nakopnul první vstřelený gól. Od té doby jsme byli jako vyměnění a předváděli to, co v našich domácích zápasech. Díky tomu, že se nám nepodařilo proměnit před koncem utkání několik brejků, tak bylo utkání nervózní až do úplného závěru,“ konstatoval kouč Mělníka Jakub Němec.

Na první místo se díky skóre posunula Plzeň, která má stejně bodů jako Chrudim. Oba celky ještě neprohrály. Západočeši vyhráli doma s Českými Budějovicemi 7:1. „V pátek to nebyl lehký zápas, protože Budějovice hrály vcelku dobře. Naštěstí jsme se prosadili jako první a na přelomu obou poločasů odskočili na rozdíl čtyř gólů,“ oddychl si Martin Zdráhal z Interobalu.

Sobota nabídla atraktivní a dramatické derby v Brně. Po pěti letech jsme viděli souboj dvou týmů z jihomoravské metropole v nejvyšší soutěži. Domácí Helas nakonec remizoval 3:3 s Žabinskými Vlky Brno. Hattrick vstřelil hostující Dominik Havlín. „Ke vší úctě a respektu k soupeři si myslím, že jsme ztratili tři body. Byli jsme aktivnější, častěji na míči a měli jsme více gólových příležitostí,“ pravil kapitán Helasu David Cupák. Jeho protějšek Michal Mezník byl více spokojený: „Z derby odcházíme s jedním bodem. Jsme spokojeni především s naším nasazením a odhodláním v zápase bodovat i přes nepříznivý vývoj skóre. Věřím, že tímto výkonem se odrazíme k dalším bodům do tabulky.“

První únorový týden zakončily dva vyrovnané souboje na severu Čech. Liberec sahal doma proti Spartě po vyrovnání, ale nakonec prohrál 3:4. Pražané si pojistili pátou příčku. Kouč Beni Simitči měl před utkáním obavy: „Už tak s úzkým kádrem nám v týdnu definitivně na nějakou dobu vypadnul Vokoun kvůli zranění, se kterým už hrál minule, navíc když ve třetí minutě musel odstoupit Carlinhos, tak jsem si říkal, že už nemůže být hůř. Potom odstoupil i Martin Hora kvůli zvrtnutému kotníku, takže jsem si začal říkat, že kluci budou muset podat neskutečný výkon. Nakonec se to povedlo.“

Další neskutečný zápas předvedl Rapid Ústí nad Labem. Poslední tým tabulky ukázal, že jeho forma roste. Vyšlápl si totiž na dalšího favorita ligy. Slavia vedla na severu Čech 3:0 a 8:4, ale ani to jí nestačilo. Souboj skončil remízou 8:8! Domácí vyrovnali v poslední minutě z desítky.

„Vedli jsme tři nula a toto vedení jsme ztratili, pak jsme vedli znovu o čtyři branky a přišli jsme i to. Je to katastrofa, je to ostuda od celého týmu,“ zlobil se trenér Slavie David Filinger a dodal: „Soupeře jsme v hlavě podcenili, to se projevilo v obraně, která vyhořela. Dostali jsme osm branek, to je pro mě naprosto nemyslitelné.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 1. únorový týden

SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň 3:4 (2:2)

Branky: 5. Moravec, 16. Moravec, 24. Lehner – 9. Holý, 17. Vnuk, 26. Holý, 29. Holý.

FK Chrudim – Svarog FC Teplice 3:0 (0:0)

Branky: 36. Felipe (Doša), 39. P. Drozd (Yuri), 39. Felipe.

SK Interobal Plzeň – SK Dynamo PCO České Budějovice 7:1 (3:0)

Branky: 7. Zdráhal (Künstner), 19. Havel (Holý), 19. Seidler (Havel), 21. Zdráhal (Rick), 21. Kozár (Rick), 30. Seidler (Holý), 32. Rick (Zdráhal) – 37. Benát (J. Hric).

FC Démoni Česká Lípa – SK Olympik Mělník 4:6 (3:3)

Branky: 6. Fichtner (Rott), 8. Caizl (Hrubý), 19. Havrda (10 m kop), 39. Zapletal – 12. Šup (Moravec), 13. Hrdý (Šup), 16. Moravec, 23. Šup (pen.), 27. Moravec (Hrdý), 40. Moravec.

Helas Brno – Žabinští Vlci Brno 3:3 (1:1)

Branky: 16. Poul, 22. Matyska (Poul), 26. V. Cupák – 10. Havlín, 28. Havlín, 31. Havlín (Cenek).

FC Rapid Ústí n. L. - SK Slavia Praha 8:8 (4:5)

Branky: 7. Ostrák (Zajíček), 9. Výborný (Tichý), 18. Výborný (Jelínek), 19. Zajíček (Rozboud), 32. Ševčík (vla.), 37. Tichý (Zajíček), 39. Jelínek (Výborný), 40. Jelínek (10 m kop) – 3. Jošt (Homola), 5. Leovski (Ševčík), 6. Sita (Záruba), 13. Záruba (Jošt), 20. Záruba, 23. Jošt (Homola), 24. Křemen, 25. Záruba (Daniel).

FTZS Liberec – AC Sparta Praha 3:4 (1:2)

Branky: 8. Žampa (Vobořil), 29. Vobořil (Henzl), 35. Bína (Janáček) – 4. Angellot, 15. Křivánek (Angellot), 27. Maicon (Křivánek), 35. Angellot (10 m kop).

Program 1. FUTSAL ligy – 2. únorový týden

Pondělí: SK Interobal Plzeň – FK Chrudim Středa: FK Chrudim – Helas Brno (19:00), FC Démoni Česká Lípa – SK Interobal Plzeň (20:30) Pátek: FK Chrudim – FC Démoni Česká Lípa (19:00), Žabinští Vlci Brno – FTZS Liberec (20:00), Svarog FC Teplice – FC Rapid Ústí n. L. (20:00), SK Olympik Mělník – Helas Brno (20:30) Neděle: Žabinští Vlci Brno – SK Slavia Praha (19:00), SK Dynamo PCO České Budějovice – AC Sparta Praha (19:00)