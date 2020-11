Trpěl, pak vychytal futsalistům MS. Vahala nejen o pocitech při penaltách

V prvním zápase baráže s Chorvatskem jste nenastoupil, co bylo příčinou?

„Nebylo to kvůli koronaviru, ale den před zápasem jsem měl horečky a střevní problémy, takže jsem byl úplně nepoužitelný a sledoval duel jen u televize. To prožívám vždycky daleko více, než když jsem na hrací ploše. Do poslední chvíle jsem ale klukům věřil, že uhrají příznivý výsledek. Nakonec se to povedlo.“

Co jste říkal na výkon teprve 22letého Lukáše Němce, který vás v Chorvatsku v brance nahradil?

„Zhostil se toho fantasticky, klobouk dolů. V jeho nízkém věku byl hozen rovnýma nohama do takového zápasu, navíc se to dozvěděl pouze jeden den předem. Pochytal toho spoustu. Dokonce chytil penaltu Tihomira Novaka, který je jedním z nejlepších hráčů v Evropě. Skvělý výkon.“

Do druhého utkání už jste se dal ale dohromady, naskočil a výrazně pomohl k postupu na světový šampionát. V závěru prodloužení vás ale opět na pár sekund nahradil mezi tyčemi Němec, co bylo příčinou?

„O nic zásadního nešlo. Letos se upravovala pravidla. Pokud jsou na hřiště zavoláni zdravotníci, lékaři, tak hráč musí vystřídat. Zrovna tak to platí i pro brankáře. Dostal jsem míčem do tváře a po ošetření jsem byl rozhodčím vykázán na lavičku. Z tohoto důvodu musel Lukáš do branky.“

I během těch pár sekund mezi tyčemi stihl Němec předvést jeden důležitý zákrok a i díky němu baráž nakonec dospěla do penaltového rozstřelu. Ten se pro vás nevyvíjel dobře, když Radim Záruba ve čtvrté sérii neproměnil. Co se vám honilo následně hlavou, když jste věděl, že musíte Kanjuhovi penaltu chytit, jinak bude sen o MS u konce?

„Věděl jsem, že ji musím chytit, ale vlastně jsem se to snažil neřešit. Podvědomě jsem cítil, že ji chytím a klukům pomůžu. Když se soupeř rozebíhal, tak několikrát zpomalil a čekal, co budu dělat. Říkal jsem si, že musím co nejdéle vydržet stát uprostřed, abych mu to ztížil. To se vyplatilo, pak jsem dobře vybral stranu a střelu kryl, zaplaťpánbůh za to.“

Nakonec rozhodl v osmé sérii váš spoluhráč ze Sparty Jiří Vokoun. Co jste říkal na jeho zakončení? On sám tvrdil, že to vůbec netrefil tak, jak zamýšlel.

„Popravdě, docela jsem se mu smál. Už když si při rozcvičce před zápasem zkoušel kopat desítku, tak si stěžoval, že mu dělá problém zvednout míč nahoru. Když pak přiznal, že chtěl penaltu kopnout pod břevno, tak jsem se tomu zasmál.“ (pozn. red. Vokoun rozhodl střelou po zemi mezi nohy brankáře)

Jaké byly prvotní pocity poté, co Vokoun proměnil a poslal vás na světový šampionát?

„Samozřejmě to v ten moment byla neskutečná euforie. Nejprve pocit radosti a štěstí, ale ten následně rychle odezněl. Po zápase jsem byl totiž tak fyzicky vyřízený, že jsem byl rád, že stojím na nohou.“

Dokázal jste si i přes únavu užít následné oslavy?

„Oslavy byly super, byť jsem se jich vzhledem ke svému zdravotnímu stavu příliš neúčastnil, tedy alespoň v pokročilejších hodinách. Myslím si ale, že si to všichni kluci užili a povedlo se to.“

Za Chorvaty se v obou zápasech prosadil váš bývalý spoluhráč ze Sparty Tihomir Novak. Bavili jste se spolu po zápase, gratuloval vám?

„S Tihem jsme spolu byli v kontaktu po celou dobu. Nicméně přes telefon, protože jsem byl dlouho v částečné izolaci. Po zápase za mnou ale přišel a pogratuloval mi k postupu. Bylo na něm hodně znát zklamání, takže jsem ho více nechtěl trápit.“

Překvapilo vás, že nešel Novak kopat v rozstřelu penaltu?

„Je pravda, že to řešilo hodně lidí. Přeci jen je to hráč obrovských kvalit. Je to ale složité. V prvním zápase penaltu neproměnil a v druhém jsem chytal já. Asi si na mě tolik nevěřil, vzhledem k tomu, že se známe ze Sparty. Nevím, co se mu odehrávalo v hlavě, že nešel. Pravděpodobně se necítil, to je potom určitě lepší dát přednost jiným.“

Česko si zahraje MS poprvé od roku 2012. Jak moc velký úspěch to pro vás osobně je, jak vysoko ho řadíte ve své kariéře?

„Mistrovství světa je to nejvíc, co na mezistátní scéně může být. Řadím to tedy ještě výš, než postup na mistrovství Evropy. Na světový šampionát postupuje přeci jen sedm nejlepších evropských mužstev. Hrozně moc si vážím a cením toho, že se nám to podařilo.“