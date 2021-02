Chrudim zvládla náročný program před Ligou mistrů a vede futsalovou ligu

Rodrigo Taverna se raduje ze vstřelené branky do sítě Rapidu. • futsalliga.cz

Chrudim se díky páteční výhře nad Českou Lípou posunula do čela tabulky. • Ivana Hošková

Za svou první polovinou je 1. FUTSAL liga. V čele tabulky je momentálně dosud neporažená Chrudim, která má o jeden zápas a tři body více než druhá Plzeň. Ani Západočeši ještě prohráli. Vzájemný souboj dvou nejlepších celků skončil remízou (3:3). Co vše se odehrálo v nejvyšší futsalové soutěži během druhého únorového týdne?

Hned v pondělí došlo na bitvu neporažených. Chrudim dorazila do Plzně a po remíze 3:3 se na čele soutěže nic nezměnilo. Dál vedla o skóre Plzeň. „Z téhle remízy mám takový neutrální pocit. Určitě jsme chtěli i vyhrát, hráli jsme doma a zápas se pro nás vyvíjel dobře, jelikož jsme vedli 1:0. Nakonec Chrudim zápas otočila, takže pro nás asi bod dobrý,“ řekl plzeňský futsalista Michal Holý.

Chrudimský trenér Felipe Conde přiznal, že jeho tým zahrál pod svou úroveň: „I tak byla řada věcí pozitivních. Zejména to, jak jsme se dokázali vzpamatovat z vyloučení brankáře a výkon gólmana Daniela Javorskiho, který šel do branky v kritickém okamžiku a zbytek duelu zvládl velmi dobře. Neměli jsme dobrý den, i přesto jsme si ale vytvořili řadu brankových příležitostí.“

Ve středu si oba celky zahrály znovu a opět se lídr tabulky neměnil. Chrudim porazila doma Helas Brno vysoko 8:1 a Plzeň si přivezla tři body z České Lípy za vítězství 2:0. Démoni tak prohráli osmý zápas v řadě. „Zápas s Plzní jsme herně zvládli a mohu říct, že jsme opět sahali po bodu, ale v závěru nás jedna jediná chyba, kterou jsme udělali, stála kýžený bod,“ litoval kouč České Lípy Karel Kruliš a pokračoval: „Progres a součinnost týmu jsou skvělé a my musíme bojovat dál. Tyto výsledky a herní projev bojovnosti nám dávají šanci na zlepšení.“

1. FUTSAL liga pokračovala dalšími čtyřmi duely v pátek. Chrudim vyhrála i třetí utkání v druhém únorovém týdnu. Doma zdolala Českou Lípu 4:0, a zvládla tak skvěle generálku na osmifinále Ligy mistrů, které odehraje v sobotu v Lisabonu. „Se zápasem jsme si poradili dobře. Od začátku jsme kontrolovali tempo hry, což bylo ve čtvrtém zápase za sedm dní nesmírně důležité. Odehráli jsme bezpečný duel, vytvořili si řadu šancí a naší brankáři nebyli příliš vytížení. Byl to šestý zápas bez inkasovaného gólu v letošní sezoně. Bylo však vidět, že tento duel pro hráče nebyl primárním cílem, všichni už myslí na Ligu mistrů a věříme, že budeme naši ligu reprezentovat tím nejlepším možným způsobem,“ přeje si kouč Felipe Conde.

Třetí místo v tabulce si udržely Teplice, které doma porazily v severočeském derby Rapid Ústí nad Labem 8:4. „Derby s Rapidem jsme zvládli hlavně díky skvělé první půli. Ve druhém poločase jsme bohužel opět polevili a dostali zbytečné góly. Do dalších zápasů se toho musíme vyvarovat, jelikož v soubojích s konkurenty ve hře o nejvyšší příčky by nás to mohlo mrzet,“ zdůraznil teplický brankář Michal Hůla.

Mělník chtěl doma navázat na zlepšené výkony, ale pohořel. Helas Brno si odvezl ze středních Čech tři body za vítězství 6:1. „Po delší době se zaslouženě radujeme z vítězství. Doufám, že navážeme na dobrý výkon v následujících utkáních, které jsou pro nás důležitá a je potřeba je bodově zvládnout,“ usmíval se forvard Helasu Brno Milan Svoboda.

Dva zápasy na závěr týdne si střihli Žabinští Vlci Brno. Oba duely předposlední tým tabulky prohrál. V pátek nestačil doma na Liberec a v neděli podlehl Slavii. Liberecký kouč Aleš Benek po výhře 6:1 chválil své hráče: „Brno jsme nepouštěli do velkých šancí. Celý druhý poločas jsme střídali všech dvanáct hráčů. Tuto výhru jsme si zasloužili.“ Veselo bylo i v kabině Slavie, která si v neděli odvezla z Brna výhru 5:1 a před úterním televizním zápase se udržela na dostřel druhé Plzni.

Druhý únorový týden zakončil zajímavý zápas na jihu Čech. Domácí Dynamo PCO hostilo pražskou Spartu. První poločas vyhráli hosté 5:3. V tom druhém přidala obě mužstva po jedné brance a Pražané po dalším nevýrazném výkonu získali důležité tři body za výhru 6:4.

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 2. únorový týden

SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 3:3 (0:0)

Branky: 22. Kozár (Holý), 32. Seidler (Holý), 37. Holý (Seidler) – 26. Max (Éverton), 30. Éverton (Koudelka), 36. P. Drozd (Slováček).

FK Chrudim – Helas Brno 8:1 (3:0)

Branky: 2. Balog (Mareš), 3. Mareš (Kubát), 8. Mareš (Kubát), 27. Doša (Max), 29. Max (Slováček), 35. Drozd P. (Drozd D.), 37. Drozd D. (Felipe), 38. Max (Slováček) – 39. Poul (Presl).

FC Démoni Česká Lípa – SK Interobal Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 7. Holý, 40. Rick.

FK Chrudim – FC Démoni Česká Lípa 4:0 (3:0)

Branky: 2. Yuri (Slováček), 7. Max (Yuri), 16. Slováček, 32. Mareš (Felipe).

Žabinští Vlci Brno – FTZS Liberec 3:6 (1:2)

Branky: 7. Havlín, 26. Hanuš, 40. Pšurný – 8. Žampa (Vrabec), 11. Bína, 29. Šisler, 33. Mezník (vla.), 35. Žampa (pen.), 37. Vrabec.

Svarog FC Teplice – FC Rapid Ústí n. L. 8:4 (6:0)

Branky: 4. Cesar (Rodrigo), 5. Deco (Rodrigo), 11. Guti, 16. Adriano, 17. Rodrigo (Deco), 19. Guti (Deco), 25. Deco, 38. Cesar (10 m kop) – 25. Macháček (Výborný), 31. Výborný (pen.), 32. Jelínek (10 m kop), 36. Jelínek (10 m kop).

SK Olympik Mělník – Helas Brno 1:6 (0:4)

Branky: 26. Kalabis – 7. Šarközy, 12. Cupák (Mykytjuk), 13. Doubravský (Svoboda), 20. Šarközy, 24. Svoboda, 37. Šarközy (Doubravský).

Žabinští Vlci Brno – SK Slavia Praha 1:5 (0:4)

Branky: 40. Havlín (10 m kop) – 2. Záruba, 9. Jošt, 11. Sláma (Ševčík), 17. Jošt, 28. Vaktor (Křemen).

SK Dynamo PCO České Budějovice – AC Sparta Praha 4:6 (3:5)

Branky: 12. Jasanský (Hric), 15. Jasanský, 17. Hric (Benát), 39. Benát (Jasanský) – 6. Maicon (Křivánek), 8. Hora (Křivánek), 10. Gabčo, 12. Křivánek (Angellot), 17. Maicon (Angellot), 35. vlastní.

Program 1. FUTSAL ligy – 3. únorový týden

Úterý: FC Rapid Ústí n. L. – FTZS Liberec (19:00), SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň (20:10, živě ČT Sport)

Pátek: Helas Brno – SK Dynamo PCO České Budějovice (19:30), FTZS Liberec – Svarog FC Teplice (19:30), SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník (20:00), AC Sparta Praha – Žabinští Vlci Brno (20:00), FC Démoni Česká Lípa – SK Slavia Praha (20:30).

Neděle: Žabinští Vlci Brno – SK Interobal Plzeň (19:00)