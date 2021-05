Plzeň si podruhé poradila se Slavií, krok od futsalového finále je i Chrudim

Vítěz základní části Plzeň přivítala Slavii poprvé ve své hale v rámci semifinále ve středu. Jako první se prosadili Pražané, ale Interobal duel otočil a zvítězil 2:1. „Podle mě jsme byli celý zápas lepší. Trochu jsme šetřili síly a nepresovali jsme úplně nadoraz. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem,“ zhodnotil duel plzeňský Tomáš Vnuk.

Trenér Slavie David Frič věděl, co do pondělního druhého zápasu bude muset jeho tým odstranit: „Pokud chceme takové zápasy vyhrávat, tak si nemůžeme dovolit chyby jako při obdržených brankách. Na můj vkus jsme byli do útočné fáze příliš pasivní, obrana nebyla špatná, ale do ofenzívy to dobré nebylo.“

Červenobílí se v druhém duelu museli obejít bez hvězdného Daniela, který na konci toho prvního viděl červenou kartu. Přesto opět začali lépe, když je ve 13. minutě poslal do vedení Jošt. Jenže Západočeši ještě do přestávky reagovali dvěma trefami Vnuka, na které navíc po pauze navázal Rešetár. Slavia v 37. minutě korigovala zásluhou Záruby, ale poslední slovo měl opět Vnuk, který uzavřel hattrick a pečetil výhru Plzně 4:2. Ta tak v sérii vede 2:0 na zápasy a je krok od finále.

„Když jsme viděli průběh zápasu, tak branka na 3:1 byla opravdu klíčová. V tu chvíli jsme odskočili a od té doby soupeř převzal iniciativu. Prakticky nás k ničemu nic nepouštěli. S vypětím všech sil jsme dokázali výsledek udržet do závěrečných minut na 3:2, ale troufnu si říct, že pokud bychom nedali branku na 3:1, tak možná Slavia otočila. Vedení o dva góly bylo důležité. Musím sportovně ale uznat, že Slavia po třetí inkasované brance byla lepší a my nestíhali. Měli jsme co dělat, abychom zápas zvládli,“ přiznal plzeňský kapitán Lukáš Rešetár v pozápasovém rozhovoru pro ČT Sport.

„Bohužel nám chybělo štěstí, selhali jsme v koncovce a to nás stálo zápas,“ konstatoval kapitán Slavie Jan Homola.

Série mezi po základní části druhou Chrudimí a třetími Teplicemi začala ve středu pořádně vyhecovaným zápasem. Domácí zvítězili 2:1, ale také se hodně mluvilo o úderu loktem hostujícího Claudinha a tvrdém skluzu domácího Martina Doši. Oba hráči zápas dohráli bez červené karty, ale disciplinární komise je dodatečně potrestala stopkou na dva zápasy.

I druhý zápas, který se hrál v sobotu v Chomutově, byl napínavý do samotného konce. Za stavu 1:1 ale Teplice špatně rozehrály rohový a z rychlého brejku rozhodl v 38. minutě chrudimský Pavel Drozd. Východočeši vedou v sérii 2:0 a už v úterý mohou slavit postup do finále.

„Opět rozhodl malý detail. Platilo pravidlo: nedáš, dostaneš. Těch šancí byla spousta, tak jsme si zasloužili gól. Klukům patří velká pochvala a velký respekt! Tahle prohra bolí, ale my pojedeme se vztyčenou hlavou na třetí zápas,“ prohlásil teplický asistent trenéra Tomáš Künzl.

„Tentokrát to byl z obou stran lepší zápas. Dvě silné defenzívy, spousta technických variant a různém způsoby útočení. Duel byl velmi vyrovnaný a rozhodly detaily. V závěru utkání jsme zlepšili výkon. Chtěl bych pogratulovat rozhodčím za kvalitně řízený zápas. Nebylo to vůbec jednoduché, spousta fyzických soubojů, navíc bylo utkání ovlivněno událostmi z prvního zápasu. Odvedli skvělou práci!“ vyzdvihl trenér Chrudimi Felipe Conde.

Výsledky odehraných semifinále

SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha 2:1 (0:1)

Branky: 25. Rick (Kozár), 30. Vnuk (Seidler) – 20. Ševčík (Leovski).

SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 2:4 (1:2)

Branky: 13. Jošt (Záruba), 37. Záruba (Křemen) – 19. Vnuk (Holý), 20. Vnuk (Holý), 22. Rešetár, 39. Vnuk (Holý).

FK Chrudim – Svarog FC Teplice 2:1 (1:0)

Branky: 12. D. Drozd (Koudelka), 37. D. Drozd (Éverton) – 29. Adriano (Alemao).

Svarog FC Teplice – FK Chrudim 1:2 (0:0)

Branky: 32. Adriano (Salla) – 25. Éverton (Yuri), 38. P. Drozd (Felipe).

Program semifinále 1. FUTSAL ligy

Úterý: FK Chrudim – Svarog FC Teplice (3. z., 19:00).

Středa: SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha (3. z., 19:00).

Pátek: Svarog FC Teplice – FK Chrudim (4. z., 19:00, MSH Chomutov), SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň (4. z., 20:00).

Neděle: FK Chrudim – Svarog FC Teplice (5. z., 19:00), SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha (5. z., 20:00).