Futsalisté Slavie přešli přes Spartu. V semifinále Plzeň, Chrudim i Teplice

Radost Slavie z postupu do semifinále přes Spartu. • Pavel Jiřík ml.

Uplynulý týden definitivně uzavřel čtvrtfinále play off 1. FUTSAL ligy. V nejkrásnější a nejdramatičtější sérii postoupila Slavia Praha, která v pátém rozhodujícím utkání otočila díky výhře 5:4 sérii se Spartou. Chrudim, Teplice i Plzeň postoupily v nejkratším možném termínu. Vyhrály na tři zápasy.

Jako první dotáhla postup Chrudim, která v třetím souboji porazila Liberec vysoko 12:1. „Podali jsme excelentní výkon! Zároveň chci pogratulovat libereckému týmu za způsob, jakým zápasy hráli. Snažili se hrát dopředu, což dokazuje fakt, že skórovali ve všech třech zápasech. Jsem si jistý, že posbírali zkušenosti, které v budoucnu využijí ve prospěch svého týmu. Jejich vystupování v hale i mimo ni bylo skvělé po celou sezonu a přeji si, aby se klub každoročně rozrůstal. Gratuluji jim ke skvělé sezoně,“ vzkázal trenér východočeských futsalistů Felipe Conde.

Druhým semifinalistou v pořadí se stal celek Svarog FC Teplice. Severočeši ukončili sérii přesvědčivou výhrou 7:1 nad Helasem Brno. „Třetí utkání již bylo nad naše síly a sportovně musím uznat, že jsme na Teplice již nestačili,“ konstatoval brněnský trenér Tomáš Galia. Teplice se v semifinále mohou těšit právě na Chrudim, kterou doma v základní části dokázaly porazit 2:0, čímž soupeři sebraly prvenství v základní části.

3:0 na zápasy postoupila i Plzeň. Interobal nejprve vyhrál v pondělí druhý zápas série 6:0 na hřišti Mělníka. Svůj postup pečetil domácí výhrou 4:0. „Postoupit byla povinnost, ale do ideálu to mělo daleko,“ řekl kouč Západočechů Marek Kopecký a pokračoval: „Mělník odehrál hlavně tady u nás velmi dobré zápasy, což jsem spíš čekal, že my budeme doma dominovat. Věřím ale, že s kvalitnějším soupeřem poroste i naše kvalita. Teď si musíme odpočinout a následně se začít připravovat na semifinále.“

Sparta vedla v sérii nad Slavií 2:1, ale středeční mečbol v Edenu neproměnila. Sešívaní zvládli vyrovnanou bitvu a vyhráli po prodloužení 2:1. V posledním pátém utkání hostila Sparta Slavii na Podvinném mlýně. Hosté celou dobu vedli, a i když Sparta dotahovala, už se jí srovnat nepodařilo a Slavia zvítězila těsně 5:4.

„Děkuji celému týmu za fantastickou sérii. Obětavost, soudržnost a vůle byly obdivuhodné aspekty, které tým ukázal, a ještě doufám ukáže dál. Jsem na celé mužstvo hrdý a pyšný. Jediným utkáním série, kdy asi skutečné vyhrál lepší tým bylo to čtvrté, proto jsme zaslouženě postoupili dál,“ řekl prezident Slavie Daniel Kolman.

I rival Beni Simitči vyřazení přijal: „Po zápase jsem pogratuloval všem ze Slavie, protože tak se sparťani chovají, ke gratulacím není co dodat. Určitě nevyhrál lepší tým, vyhrál šťastnější. Paradoxem je, že v pátek jsme prohráli zápas, ve kterém jsme podali nejlepší výkon v celé sérii.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 2. čtvrtfinálový týden

FK Chrudim – FTZS Liberec 12:1 (5:0)

Branky: 2. Max, 2. Éverton (Felipe), 12. Max (Éverton), 13. Kubát (Mareš), 20. D. Drozd (Mareš), 24. Éverton (Kubát), 27. P. Drozd (D. Drozd), 30. Max (Doša), 33. Mareš (Kubát), 34. Mužík (Max), 35. Malý (Felipe), 37. Mužík (Litviněnko) – 37. Henzl (Zdržálek).

SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň 0:6 (0:3)

Branky: 3. Rešetár (Holý), 9. Seidler (Holý), 12. Holý (Vnuk), 22. Seidler (Rešetár), 37. Rešetár (Holý), 38. Rešetár (Holý).

Svarog FC Teplice – Helas Brno 7:1 (2:0)

Branky: 13. Joao Salla (Adriano), 16. Joao Salla (Guti), 23. Claudio (Adriano), 26. Guti, 30. Adriano (Claudio), 31. Adriano (Deco), 35. Tato (Guti) – 37. Havrda (Presl).

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 2:1 po prodl. (1:1)

Branky: 20. Homola (Daniel), 44. Leovski (Daniel) – 4. Křivánek (Vokoun).

SK Interobal Plzeň – SK Olympik Mělník 4:0 (2:0)

Branky: 8. Vnuk (Vahala), 11. Rick (Kozár), 21. Rešetár (Vnuk), 33. Štrajt (Zdráhal).

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 4:5 (1:1)

Branky: 20. Maicon (Brahimi), 31. Křivánek (Brahimi), 40. Carlinhos (Brahimi), 40. Carlinhos (Brahimi) – 20. Ševčík (10 m kop), 23. Ostrák (Ševčík), 27. Homola (Leovski), 39. Daniel, 40. Leovski (Daniel).

Semifinále 2021

SK Interobal Plzeň (1.) - SK Slavia Praha (5.)

FK Chrudim (2.) - Svarog FC Teplice (3.)

Semifinále se odehraje od 5. do 16. května 2021. Začne se středečním televizním zápasem Chrudim – Teplice, který má výkop před kamerami ČT Sport ve 20:15.