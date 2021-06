Futsalisté znají soupeře pro MS. Skupina s Brazílií vyvolala spokojenost

Češi vstoupí do šampionátu 13. září proti Panamě, o tři dny později vyzvou Brazílii. Oba duely se uskuteční v přístavním městě Klaipeda. Základní skupinu uzavře národní tým 19. září proti Vietnamu v Kaunasu.

„Je to krásná skupina,“ těšilo předsedu SFČR Otakara Mesteka. Ten se těší zejména na další souboj reprezentace s Brazílií. „Na jedné straně si užijeme souboj s kolébkou futsalu, na druhé máme reálně šanci postoupit do osmifinále. Myslím, že síla Panamy, Vietnamu a naše bude na podobné úrovni. Přeci jen mezinárodních zkušeností budeme mít nejvíce,“ doplnil pro futsal.cz Mestek, který si přeje, aby národní tým zopakoval to, co se mu podařilo při třech předešlých účastech na světovém šampionátu – postup ze základní skupiny.

Podobně jako předseda SFČR reagoval na los také kouč reprezentace Tomáš Neumann. „Spokojenost. Máme atraktivní soupeře, ale i šanci na postup,“ řekl trenér. „Brazílie je jasný adept na vítězství ve skupině. Hrát proti ní pro nás bude svátek. Panama je nepříjemný soupeř, technicky zdatný a fyzicky dobře připravený. Vietnam jde zase výkonnostně hodně nahoru, stejně jako všechna asijská mužstva. Nebude to jednoduché, ale popereme se o postup,“ okomentoval soupeře Neumann.

Do osmifinále postoupí z každé ze šesti skupin první dvě mužstva a další čtyři nejlepší celky na třetích místech. Češi jsou dle žebříčku FIFA aspirantem na druhé místo za Brazílií. Národní tým figuruje na 16. místě, Panama je 30. a Vietnam se nachází až na 43. místě.