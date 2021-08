Slavia trápila Plzeň v semifinále. Nyní se oba celky utkají znovu

Oba celky se v loňské sezoně utkaly hned pětkrát. A všech pět duelů se odehrálo v první polovině tohoto roku. Vše začalo atraktivním zápasem v Plzni, který skončil 5:5. Odvetu v základní části pak vyhrál Interobal v Edenu 5:3.

V play off na sebe Plzeň a Slavia narazily v semifinále. Interobal nejprve vyhrál těsně 2:1, aby si v Edenu vybojoval postupový mečbol po výhře 4:2. Sérii ukončil třetí zápas, který Západočeši vyhráli nejjednoznačněji za celou sezonu – 5:1.

A i v prvním televizním zápase sezony se dá očekávat vyrovnaná bitva. Vždyť oba soupeři hrají v téměř totožných kádrech, na což upozornil i kouč sešívaných David Frič. „Kádry obou týmů se moc nezměnily, myslím si, že to bude podobný zápas jako v minulé sezoně v semifinále v play off. Plzeň možná bude trochu opatrnější, ale my do toho zápasu budeme chtít vletět naplno a odehrát ho ve stejně vysokém tempu jako utkání proti Teplicím,“ zdůraznil.

„Doufám, že to bude stejně kvalitní zápas jako série v nedávném semifinále,“ přál si před utkáním autor první slávistické trefy v nové sezoně Zdeněk Sláma a pokračoval: „Plzeň hraje aktivně, my také. Minule to bylo bez diváků, tak jsem rád, že tentokrát bude utkání s fanoušky. A navíc televizní zápas. Věřím, že to bude pro všechny zajímavá a napínavá podívaná.“

Slavia v prvním kole remizovala s Teplicemi 1:1 ve velmi vyrovnaném zápase. Sešívaní ukázali kvalitní defenzívu. Plzeň doma splnila úlohu favorita. I když s Helasem Brno prohrávala 0:1, zápas nakonec otočila a zvítězila 6:1. Hattrickem se zaskvěl domácí Martin Zdráhal, který promluvil i o úterním souboji: „Bude to velmi těžký televizní zápas. V minulé sezoně byly zápasy se Slavií vyrovnané, takže očekávám něco podobného. Hrajeme doma, proto věřím, že utkání opět zvládneme a z obou zápasů před reprezentační přestávkou budeme mít šest bodů.“

Proti Slavii se abnormálně dobře daří plzeňskému Tomášovi Vnukovi. V loňské sezoně jí nastřílel neuvěřitelných 11 branek! V prvním kole se střelci Interobalu skórovat nepodařilo, otevře si střelnici znovu proti Pražanům? Dívejte se v úterý živě na ČT Sport.