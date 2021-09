Vítězný vstup Čechů do MS. Seidlera těšilo srovnání legendy. Co řekl kouč?

Českému celku pomohl v cestě za tříbodovým ziskem v úvodním duelu na MS proti Panamě vydařený vstup do utkání. „Byli jsme aktivní, získávali míče a po rychlých přechodech měli šance, ze kterých pramenily i góly,“ těšilo trenéra Tomáše Neumanna, kterému se ale nezamlouval výkon ze závěru první půle, v té době už Češi vedli 4:0.

Národní tým poslal do vedení už ve 2. minutě Radim Záruba, který zúročil přihrávku pod sebe od Matěje Slováčka. V 5. minutě bylo na české straně ještě veseleji. Po dlouhém výhozu Ondřeje Vahaly skóroval Michal Seidler. Ačkoliv se plzeňský futsalista během zápasu necítil kvůli problémům s dýcháním dobře, byl střelecky při chuti. Zanedlouho totiž přidal po vysunutí Davidem Drozdem druhý gól a v 10. minutě završil hattrick, když mu míč před prázdnou branku předložil Lukáš Křivánek.

Třetí trefou Seidler dorovnal Martina Dlouhého, se 104 góly dosud nejlepšího střelce v historii národního týmu. „Je to pro mě obrovská pocta. Martin mě vždy fascinoval. Jsem moc rád, že jsem si s ním mohl na konci jeho kariéry v reprezentaci zahrát. Nikdy bych neřekl, že můžu dát padesát gólů, natož sto čtyři,“ okomentoval vyrovnání rekordního zápisu Seidler.

„Pokud chceme na turnaji uspět, potřebujeme někoho, komu to tam bude padat. Jumbovi poslední rok nebylo moc přáno. Říkal jsem mu, ať je trpělivý, maká. Toto je odměna. Myslím, že to u něj není konečné číslo,“ řekl k Seidlerovi trenér Neumann.

Poločasové vedení Čechů 4:0 po přestávce navýšil Rešetár, jehož gól rozhodčí potvrdili po Panamou vyžádané kontrole videa, které je novinkou letošního MS. V závěru si národní tým vybral i trochu smůly, když si srazil míč do vlastní sítě Slováček. Inkasovaná branka už ale nic nezměnila na tom, že se Češi mohli radovat z výhry 5:1.

Nyní už reprezentace vyhlíží čtvrteční souboj s Brazílií, který se hraje od 19 hodin. „Na ni by tento výkon nestačil. Musíme hodně přidat. Bude to pro nás obrovský svátek. Je to největší favorit šampionátu, ale my se s nimi budeme chtít porvat o slušný výsledek a uvidíme, na co náš výkon bude stačit,“ předeslal Neumann.

Panama – Česko 1:5 (0:4)

Branky a asistence: 39. vlastní (Slováček) - 2. Záruba (Slováček), 5. Seidler (Vahala), 9. Seidler (D. Drozd), 10. Seidler (Křivánek), 30. Rešetár (Holý). ŽK: Goodridge – Jošt. Panama: Penaloza (Hernandez) – Maquensi, Rivas, Goodridge, Castrellon, Ledezma, Hurst, Del Rosario, Milord, Campos, De Leon, Aparicio, Ortiz. Trenér: Apolinar Galvez. Česko: Vahala (Gerčák) – Záruba, Slováček, Koudelka, D. Drozd, Vokoun, P. Drozd, Křivánek, Rešetár, Seidler, Holý, Vnuk, Jošt. Trenér Tomáš Neumann.