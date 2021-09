Čechy čeká na MS Brazílie. Recept? Důraz a hlavně nebetonovat, zní z týmu

Bude to velký svátek. Čeští futsalisté vstoupili do mistrovství světa pondělní výhrou nad Panamou (5:1). Dnes je od 19 hodin čeká druhé utkání základní skupiny D, ve kterém bude jejich soupeřem jeden z favoritů turnaje – Brazílie. Národní tým jde do bitvy odhodlaný. „Chceme hrát co nejlepší futsal a pokusit se o překvapení, zázrak,“ uvedl Michal Seidler, který nastřílel v úvodním zápase na MS hattrick.

Česká futsalová reprezentace zbrojí na kolébku futsalu Brazílii. Na konfrontaci s jihoamerickým soupeřem je národní tým natěšený. „Takového soupeře nepotkáváte každý den. Brazílie je jasný adept na vítězství ve skupině. Hrát proti ní pro nás bude svátek,“ uvedl už po losu základních skupin trenér Tomáš Neumann.

Obě reprezentace vstoupily do MS vítězstvím. Češi porazili Panamu 5:1, Brazílie rozdrtila 9:1 Vietnam. „Jako my dali rychlé góly. Oni ale udrželi standard dál, zatímco naše hra šla dolů. Bude to těžké. Musíme uhlídat hlavně pivoty Ferraa a Pita. Snad to zvládneme,“ doufá Tomáš Vnuk.

Národní tým se na souboj s favoritem pečlivě připravoval. „Ukazovali jsme si na tréninku, jak Brazílie vyjíždí, hraje s pivotem, jaké má záběhy, náběhy proti míči. Víme, že musíme být v pohybu, hrát na středu a samozřejmě držet míč. To bude velmi důležité,“ ví kouč Neumann.

Čechy čeká konfrontace s obrovskou kvalitou. V řadách Brazílie nechybí ani vyhlášený nejlepší futsalista světa – barcelonský Ferrao. Ten v úvodním utkání nastřílel Vietnamu čtyři góly a přidal i jednu asistenci. „Hvězd mají opravdu hodně. Nemůžeme se soustředit na jednotlivé hráče. I náhradníci jsou skvělí, musíme se na ně zaměřit jako na tým,“ upozorňuje Neumann.

Cesta za úspěchem může vést přes důraznou hru. „Ta jim nevoní. Známe to i z české ligy, kde když se na Brazilce přitvrdí, začnou nadávat. Když udržíme dlouho nadějný výsledek, můžou znervóznět, my pak naopak překvapit. Když to bude ale rychle 4:0, tak bude po nás,“ konstatoval Vnuk.

„Pokud bychom nechali Brazilcům prostor, tak jsme bez šance. Rozhodně ale nemůžeme betonovat, to by byla naše smrt. Musíme vytvářet tlak na míč a pokusit se Brazílii donutit k nějakým chybám a ty využít. Jsme na tom fyzicky dobře. Máme na to, abychom se s nimi poměřili. Není to tým, který budeme porážet. Pokud, tak třeba jednou za deset let. Myslím, že se nám to za posledních deset let nepovedlo, takže teď je ideální čas,“ nastínil plán trenér Neumann.

S „kanárky“ se česká reprezentace utkala naposledy v únoru 2018, a to hned dvakrát v rámci Grand Prix v brazilském Brusque, kde obsadila druhé místo. Úvodní duel vyhrála Brazílie 9:4, ve finále pak domácí slavili výhru 4:2. Čechům ale po zápase dokonce tleskali. „Byly to vyrovnané zápasy. Myslím, že i proto na nás budou nyní dobře připravení a nic nepodcení,“ tuší na turnaji třígólový Seidler.

Tabulka skupiny D

1. Brazílie 1 1 0 0 9:01 3 2. Česko 1 1 0 0 5:01 3 3. Panama 1 0 0 1 1:05 0 4. Vietnam 1 0 0 1 1:09 0

Čtvrteční program skupiny D

Panama – Vietnam (17 hodin)

Brazílie – Česko (19 hodin)