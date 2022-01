Čeští futsalisté dvakrát vyhráli v Německu. Skórovali i mladíci

Úvodní zápas nabídl góly až po přestávce. Hattrickem se zaskvěl David Drozd a Češi zvítězili 3:1. Výsledek byl ale jediný, co trenéra Tomáše Neumanna uspokojilo. „Nelíbilo se mi vůbec nic. Z naší strany bylo všechno špatně,“ bědoval po vyhraném utkání trenér Česka a pokračoval: „Neběhali jsme, nebyli jsme důrazní na balonu a v podstatě věci, které jsme trénovali a chtěli je přenést do utkání, jsme hráli velice špatně. Nebyli jsme schopní si nahrát na pět metrů. Přihrávali jsme si na hlavu nebo pod střechu tribuny.“

Jediné pozitivum našel Neumann na výsledku: „V takovém střetnutí s houževnatým soupeřem, který byl takticky velmi dobře připraven, jsme dokázali nakonec vyhrát. Vrchol všeho byla naše power play, při které jsme nahráli soupeři a ten skóroval do prázdné brány. Takhle nejde hrát za reprezentaci.“

Nedělní zápas byl o poznání lepší. Padlo v něm jedenáct branek a českým tým zvítězil 7:4. Dvěma góly se v reprezentačním dresu ukázali mladíci Daniel Klíma a Jan Křemen.

„Utkání bylo jiné než to první,“ usmíval se Tomáš Neumann a pokračoval: „Začali jsme velmi dobře. První půle byla přesně taková, jak jsme chtěli hrát. Využili jsme věci z tréninku. Dobře jsme zahrávali standardní situace i hru s gólmanem. Dostávali jsme se do mnoha šancí, ale bohužel jsme si zápas malinko zdramatizovali.“

A jaký byl hlavní rozdíl mezi oběma zápasy? „V sobotu jsme po dobrém začátku polevili a Němci se nám svou houževnatostí a bojovností vyrovnali. Přehrávali nás v osobních soubojích. V neděli se hrálo jinak. Dávali jsme balony včas, dobře jsme kombinovali a měli jsme ve všech fázích navrch. Kvůli nemohoucnosti v zakončení skončil zápas jen tříbrankovým rozdílem,“ odpověděl Neumann.

Český kouč si pochvaloval také nasazení mladých futsalistů: „Je pro mě důležité, že jsme zapracovali mladé kluky, kteří si vyzkoušeli hrát mezistátní zápas. Zjistili, že je to úplně něco jiného než ligové utkání. Moc se mi líbili oba brankáři, na tom můžeme stavět. V neděli hrál mnohem lépe Honza Křemen. Dva góly dal také Dan Klíma. Je to pro mě pozitivní. Takový Jirka Vokoun už může hrát zápasy proti silnějším mančaftům, protože do sestavy v pohodě zapadl. Zvládne vyšší level, než je Německo.“

Německo – Česká republika 1:3 (0:0)

Branky: 37. Meyer – 33. D. Drozd (Žežulka), 34. D. Drozd, 40. D. Drozd (Vnuk). Německo: Wittig (Wiegels, Pless) – Ak, Matic, Claus, Meyer, Sözer, Hadziavdic, Aghnima, Gecim, Sipahi, Schulz, Ziskin. Trenér Marcel Loosveld. Česká republika: Hůla (21. Žežulka) – Klíma, P. Drozd, Koudelka, D. Drozd – Vokoun, Křemen, Seidler, Holý, Buchta, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.

Německo – Česká republika 4:7 (1:5)

Branky: 7. Matic, 22. Meyer, 29. Wittig, 34. Gecim - 3. Seidler (Vnuk), 5. Klíma (D. Drozd), 7. Křemen (Vnuk), 17. Vokoun (Seidler), 20. Křemen (Seidler), 27. Klíma (Žežulka), 33. Koudelka. Německo: Wiegels (Pless) – Wittig, Ak, Matic, Claus, Meyer, Sözer, Hadziavdic, Aghnima, Gecim, Sipahi, Schulz, Ziskin. Trenér Marcel Loosveld. Česká republika: Hůla (21. Žežulka) – Klíma, P. Drozd, Koudelka, D. Drozd – Vokoun, Křemen, Seidler, Holý, Vnuk. Trenér Tomáš Neumann.