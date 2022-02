Chrudim zdolala Slavii a po třech letech slaví zisk poháru. Vyhrála ho podvanácté

Zápas otevřel parádní dělovkou z trestného kopu domácí Daniel, ale Slavia se hned vzápětí sama srazila, když si dal Křemen vlastní gól po nedorozumění s brankářem Karpiakem. Do přestávky Chrudim výsledek otočila. Svůj první gól v jejím dresu vstřelil při své premiéře Torres - 1:2.

Po přestávce Chrudim udělala důležitý krok k vítězství. Ve 26. minutě krásně svou střelu umístil Doša a o dvě minuty později si počíhal na zadní tyči na přihrávku Pavla Drozda kapitán Slováček. Slavia zkusila hru bez brankáře a Zárubovi se podařilo snížit na 2:4.

V závěrečných minutách ale ještě Chrudimští své vedení navýšili. První gól v dresu Východočechů vstřelil také exslávista Radovanovič a skóre uzavřel kapitán Slováček střelou přes celé hřiště do prázdné brány.

„Myslím si, že jsme hráli na hranici svých možností zejména v prvním poločase, ten druhý mohl být o něco lepší,“ měl jasno slávista Jan Křemen a pak uznal: „Ještě se máme co učit, abychom je přehráli. Vedli jsme, ale pak jsem to chtěl dát Karpimu (brankář Karpiak) ve skluzu a poslal jsem to do naší brány, druhý gól byla protečovaná standardka.“

Po přestávce Chrudimští dominovali. „Ve druhé půli už to bylo těžké, když Chrudim vede, těžko se s nimi hraje. Máme hodně mladý tým, ale určitě máme potenciál se jednou na tuto úroveň dotáhnout,“ dodal Křemen.

Svůj osmý pohár v kariéře vyhrál chrudimský Tomáš Koudelka. „Je to skvělé. Náš tým dlouho nevyhrál žádný titul, žádnou zlatou medaili. Šli jsme získat pohár, i když na nás byl znát herní výpadek. Nebyl to náš úplně nejlepší zápas, ale Slavii ke konci došla síla,“ líčil krátce po utkání futsalista Chrudimi.

SK Slavia Praha - FK Chrudim 2:6 (1:2)

Branky: 5. Daniel, 38. Záruba (Daniel) – 6. Křemen (vla.), 18. Torres (Doša), 26. Doša, 28. Slováček (P. Drozd), 39. Radovanovič (Koudelka), 39. Slováček. Rozhodčí: Nagy – Řeháček. ŽK: Koudelka (CHR).

Slavia Praha: Karpiak (Vondráček) - Brychta, Jošt, Sita, Leovski, Ševčík, Daniel, Sláma, Homola, Vaktor, Hrdina, Záruba, Křemen. Trenér David Frič.

Chrudim: Dudu (Javorski) - Éverton, Mareš, Kubát, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Torres, Balog, Radovanovič, Slováček. Trenér Felipe Conde.