Překvapení v play off, Slavia zaskočila favorita. Teplice dělí výhra od finále

Semifinále play off 1. Futsal ligy má za sebou dvě utkání z každé série. Nejblíže do finále má teplický Svarog, který vede nad obhájcem titulu z Plzně 2:0 na zápasy. Vítěz základní části FK Chrudim hraje se Slavií nerozhodně.

Tepličtí futsalisté po výhře v Plzni potvrdili cenný bod ze západu Čech i doma. Zápas rozhodlo až prodloužení, které začínalo za stavu 2:2. V něm se trefil kapitán Adriano a Severočeši nakonec získali druhý bod po výsledku 4:2. Jsou tak jednu výhru od finálové účasti.

„Bylo důležité, že jsme celých padesát minut udrželi koncentraci. V utkání nás neodradil ani fakt, že jsme dvakrát prohrávali. Klíčové bylo vždy naše vyrovnání. V prodloužení jsme proměnili hned první šanci, kterou jsme měli,“ radoval se brankář Svarogu Michal Hůla.

Plzeňský asistent trenéra Tomáš Štverák litoval, že si jeho tým nevybojoval vyšší náskok: „Ve chvílích, kdy se utkání lámalo, tak jsme bohužel nedokázali soupeři odskočit na rozdíl dvou gólů. Hráčům nelze víceméně nic vyčíst, jen možná proměňování šancí. V pátek se musíme kousnout, vybojovat výhru a stále věříme, že můžeme sérii zvrátit.“

Minimálně o jedno utkání se určitě protáhne série první Chrudimi se čtvrtou Slávií. Po jednoznačné výhře Východočechů v prvním zápase došlo na překvapení v Edenu. Slávisté dovedli utkání do prodloužení a v něm využili časté fauly svého soupeře. Utkání rozhodli z desítek.

Kouč Pražanů David Frič oplýval spokojeností: „Oproti prvnímu zápasu jsme byli odvážnější směrem dopředu, v Chrudimi jsme byli pasivní a nebyli jsme do kontrů nebezpeční. Dnes jsme kontrovali velice dobře, a co bylo důležité, že Chrudim nepodala tak dominantní výkon jako doma, kdy nás přehrávala ve všech aspektech. Trochu nás možná podcenili a my jsme se do toho dostali a zvládli to.“

„Prohrávali jsme spoustu osobní soubojů a dělali více chyb,“ litoval chrudimský Pavel Drozd po prohře v Edenu a dodal: „K tomu jsme ještě zahodili velké množství brankových příležitostí, a tak jsme na druhý bod v sérii nedosáhli.“

Výsledky play off 1. Futsal ligy

SK Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice 0:2 (0:0)

Branky: 21. vlastní Künstner, 32. Adriano (Diece). Stav série: 0:1.

FK Chrudim – SK Slavia Praha 3:0 (2:0)

Branky: 3. D. Drozd (Koudelka), 15. Slováček (Koudelka), 23. Slováček (D. Drozd). Stav série: 1:0.

Svarog FC Teplice – SK Interobal Plzeň 4:2 pp (0:1)

Branky: 25. William (Adriano), 33. William (Adriano), 46. Adriano, 48. Felipinho (Diece) – 11. Seidler (Rešetár), 27. Seidler (Holý) Stav série: 2:0.

SK Slavia Praha – FK Chrudim 5:2 pp (1:1)

Branky: 9. vlastní D. Drozd, 28. Leovski (Daniel), 43. Ševčík, 46. Daniel (10 m kop), 49. Ševčík (10 m kop) – 14. vlastní Křemen, 28. Éverton (Torres). Stav série: 1:1.

Program semifinále play off 2022

Pátek 22. dubna

FK Chrudim – SK Slavia Praha (19:00)

SK Interobal Plzeň - Svarog FC Teplice (20:00, živě ČT sport Plus).