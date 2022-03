Chrudim si vítězstvím na Slavii zajistila Pohár Otakara Mesteka

Chrudimští o víkendu dvakrát uspěli. Nejprve 5:0 v Českých Budějovicích a v neděli vyhráli těsně 2:1 v pražském Edenu. Výhrou nad Slavií potvrdili svůj triumf v základní části. „Odehráli jsme velmi slušný zápas, ale to samé platí i o Slavii, především o její obraně. Máme ještě co zlepšovat, nejsme pořád v úplně ideální formě, protože stále tvrdě trénujeme a hráli jsme dva zápasy v týdnu. Měli jsme nějaké šance, ale neproměnili jsme je a tak to bylo proti tak kvalitnímu týmu, jakým Slavia je, dramatické až do úplného konce,“ zhodnotil duel trenér Chrudimi Felipe Conde.

Sešívání i po vysoké páteční výhře 9:1 nad Rapidem zůstanou na čtvrtém místě. A svého soka vyhlížejí opět z území největšího rivala. Na pátou příčku se totiž posunula pražská Sparta. Pokud nezaváhá v duelu s Rapidem, kde je jasným favoritem, uvidíme znovu po roce ve čtvrtfinále play off derby pražských „S“. Naposledy tým trenéra Beniho Simitči zdolal 5:2 Mělník.

Souboj o konečné druhé místo bude ještě napínavý. Pokud Plzeň vyhraje úterní dohrávku se Spartou, bude o bod před Teplicemi. A aby toho nebylo málo, právě Svarog pojede v posledním kole na západ Čech. Zatímco Plzeňští získali povinné body v České Lípě, Svarog doma porazil 4:2 brněnský Helas. „Bylo to pro náš tým důležité vítězství v rámci boje o druhé místo po základní části. Věděli jsme, že nastoupíme proti dobře organizovanému a fyzicky silnému týmu. Snažili jsme se především hrát svoji hru a jít si za vítězstvím, což se povedlo. Nyní už jsme myšlenkami na dalším zápase, který bude též velmi náročný,“ uvědomoval si teplický futsalista Jonatan De Agostini.

Před posledním hracím týdnem základní části je tedy jasné, že Helas Brno neskoční hůř než šestý. O sedmou pozici se ještě poperou Mělník s Libercem. Rozhodnuto ještě není ani v případě druhého sestupového místa. Spadnou Žabinští Vlci Brno, nebo Démoni Česká Lípa. Rapid je zachráněn. Jenže Jihomoravané nemají osud ve svých rukách. Aby se zachránili, musí doma porazit Helas a doufat, že Ústí nad Labem odveze minimálně bod ze Sparty. Pak by Brňané uspěli na vzájemné utkání s Démony. V případě tabulky tří šestnáctibodových celků jsou na tom nejhůře právě Žabinští Vlci Brno a spadli by i přes případnou výhru.

Trenér Žabinských Vlků Michal Odehnal litoval, že jeho tým nezískal v pátečním utkání s Libercem kýžený bod. Byl blízko. „Zápas jsme nezvládli tak, jak jsme si představovali. I přesto, že ještě v poslední minutě jsme sahali po bodu, tak nám ve skórování zabránila branková konstrukce. Nedá se nic dělat. Poslední zápas v soutěži si užijeme a budeme určitě pracovat dál,“ dodal.

Výsledky 1. Futsal ligy

Svarog FC Teplice - Helas Brno 4:2 (2:0) Branky: 13. Rodriguinho (Adriano), 20. Rodriguinho (Diece), 24. William (pen.), 36. Adriano (Rodriguinho) – 23. Havrda (Marušinec), 30. Svoboda (Klímek).

FC Rapid Ústí n. L. - SK Slavia Praha 1:9 (0:6) Branky: 40. Maxa (Matheus) – 3. Daniel (Záruba), 6. Homola (Daniel), 8. Jošt (Daniel), 11. Hrdina (Křemen), 12. Hrdina (Leovski), 14. Záruba (Daniel), 21. Leovski, 39. Ševčík (Leovski), 39. Ševčík (Leovski).

SK Dynamo PCO České Budějovice - FK Chrudim 0:5 (0:2) Branky: 5. Slováček (Dudu), 14. Radovanovič (Max), 21. Balog (Formáček), 33. Formáček (D. Drozd), 35. Slováček (Koudelka).

FC Démoni Česká Lípa - SK Interobal Plzeň 1:5 (1:2) Branky: 2. Fichtner (pen.) – 6. Štrajt (Vahala), 10. Buchta (Štrajt), 22. Kozár (Künstner), 24. Seidler (Kozár), 37. Zdráhal.

SK Olympik Mělník - AC Sparta Praha 17 2:5 (0:2) Branky: 26. Kalabis (Šiler), 29. Martinec (Gabčo) – 13. Baez (Wesley), 19. Martinez (Křivánek), 21. Angellot, 31. Wesley (Angellot), 40. Angellot.

Žabinští Vlci Brno - FTZS Liberec 2:3 (2:3) Branky: 3. Starý (Pšurný), 17. Hansl (Chráscina) – 6. Žoček, 15. Benek (Jelínek), 20. P. Bína (Vobořil).

SK Slavia Praha – FK Chrudim 1:2 (0:1)

Branky: 40. Jošt - 6. Torres (Éverton), 39. Éverton.

Program 1. Futsal ligy

Úterý: SK Interobal Plzeň – AC Sparta Praha (20:30). Pátek: Žabinští Vlci Brno – Helas Brno (20:00, SH Vodova), FTZS Liberec – SK Dynamo PCO České Budějovice (20:00), AC Sparta Praha 17 – FC Rapid Ústí n. L. (20:00), SK Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice (20:00), FK Chrudim – SK Olympik Mělník (20:00), SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa (20:00).

Tabulka