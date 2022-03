Slavia vyřadila Spartu ve třech zápasech, čeká ji Chrudim. Plzeň jde na Teplice

Druhý zápas série mezi pražskými „S“ se hrál na Spartě. Utkání znovu dospělo do prodloužení, kde úřadovala Slavia a v konečném součtu vyhrála 7:4. Další dvě trefy přidal Makedonec Igor Leovski a stal se tak historicky nejlepším střelcem pražských derby. Poslední bod přidali sešívaní v pátek doma. V Edenu porazili Spartu 3:2 i díky dvěma trefám kapitána Homoly.

„Kluci odvedli v celé sérii fantastický výkon,“ radoval se trenér Slavie David Frič. „Říká se, že poslední krok je nejtěžší a musím přiznat, že jsme to v pátek dohrávali na morál a jsem moc rád, že jsme to zvládli v základní hrací době. V závěru jsme museli jít do power play, museli jsme něco udělat, protože jsme byli dole, Sparta dala dva góly a my chtěli změnit vývoj utkání. Když pak letěla střela na Radima Zárubu, tak by se ve mně krve nedořezal a chvíli jsem litoval, že jsme k tomu sáhli. V celé sérii rozhodlo to, že jsme hráli víc týmově a takticky zvládli všechny tři zápasy.“

Chrudimští futsalisté potvrdili roli favorita a soupeře z Mělníka nešetřili. Druhý bod získali po výhře 7:2 a postup proměnili ve třetím utkání doma, kde vyhráli vysoko 14:0! Pět asistencí si připsal dokonce brankář Dudu. První gól v chrudimském dresu v rámci play off si připsal i David Formáček. „Odehráli jsme další dobrý zápas. Pro mě to byl navíc první domácí duel vůbec a jsem rád, že jsem skóroval. Mohl jsem dát i dva góly, ale i za jeden jsem velmi šťastný. V semifinále nás čeká Slavie a to bude úplně o něčem jiném,“ měl jasno mladý futsalista.

Druhý tým základní části také nezaváhal. Plzeňští vyhráli 5:1 v Liberci a třetí bod uhráli doma, kde Severočechy deklasovali 10:2. Slovenský reprezentant Gabriel Rick měl po hladkém postupu do semifinále velkou radost: „Vyhráli jsme, postoupili jsme do semifinále, takže přesně tak, jak jsme si to představovali. Zápas jsme rychle naklonili na naši stranu a měli ho pod kontrolou. Musím Liberec pochválit za sympatické výkony, byla to dobrá série.“

Proti Plzni se v semifinále postaví Svarog FC Teplice. Severočeši získali postupový mečbol v Brně po výhře 6:1. V posledním souboji kladl Helas větší odpor, ale nakonec si odvezl prohru 4:6. Tepličtí postoupili do semifinále jako první tým ze všech. „Jsme moc rádi, že jsme to ve středu zvládli. Začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Prohrávali jsme po hloupé chybě. Poté jsme sice dokázali vyrovnat, ale pak na nás padla deka, nemohli jsme se dostat do hry. Brno odskočilo na 3:1. Následovala ale power play hostů a nám to tam začalo padat. Ve druhé půli už jsme to chtěli dotáhnout do vítězného konce a to se podařilo. Těšíme se na semifinále!“ zdůraznil teplický asistent Tomáš Künzl.

Výsledky play off 1. Futsal ligy

Helas Brno - Svarog FC Teplice 1:6 (1:2) Branky: 19. Klímek (Marušinec) – 12. Adriano (Rodriguinho), 20. Adriano, 24. Adriano, 24. Felipinho (Varela), 33. Varela (Adriano), 35. Rodriguinho. Stav série: 0:2.

FTZS Liberec - SK Interobal Plzeň 0:5 (0:2) Branky: 7. Holý (Künstner), 16. Seidler (Vahala), 27. Štrajt (Seidler), 35. Holý (Rešetár), 40. Seidler. Stav série: 0:2.

Svarog FC Teplice - Helas Brno 6:4 (5:3) Branky: 6. Rodriguinho (De Agostini), 17. Felipinho (Diece), 18. Felipinho (Diece), 19. Rodriguinho (Diece), 20. William (Rodriguinho), 25. Adriano (Felipinho) – 5. D. Cupák, 10. D. Cupák (Mužík), 12. William (vla.), 26. Mužík (D. Cupák). Konečný stav série: 3:0.

AC Sparta Praha 17 - SK Slavia Praha 4:7pp (2:1) Branky: 9. Luizinho (Křivánek), 18. Angellot (Nikao), 31. Martinez (Baez), 45. Angellot (Martinez) – 3. Ševčík (Daniel), 21. Ševčík (Leovski), 24. Homola (Sláma), 45. Leovski (Sita), 47. Daniel (10 m kop), 49. Leovski, 50. Ševčík (Karpiak). Stav série: 0:2.

SK Olympik Mělník - FK Chrudim 2:7 (1:4) Branky: 2. Vokoun, 40. Šmejkal (Zdržálek) – 4. Koudelka (Slováček), 10. D. Drozd (Slováček), 14. Torres (Éverton), 20. Koudelka (D. Drozd), 32. P. Drozd (Max), 33. Kubát (Dudu), 33. Kubát (Max). Stav série: 0:2.

SK Interobal Plzeň - FTZS Liberec 10:2 (4:1) Branky: 3. Rick (Kozár), 5. Seidler (Künstner), 6. Rešetár (Holý), 18. Rešetár (Holý), 28. Rešetár, 28. Seidler (Künstner), 29. Rick (Kozár), 31. Holý (Seidler), 32. Rešetár (Seidler), 40. Štrajt (Rick) – 8. Patrman (Knobloch), 39. Patrman (Jelínek). Konečný stav série: 3:0.

SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 17 3:2 (1:0) Branky: 6. Homola (Křemen), 24. Křemen (Daniel), 30. Homola – 35. Wesley (Luizinho), 36. Luizinho (Baez). Konečný stav série: 3:0.

FK Chrudim - SK Olympik Mělník 14:0 (6:0) Branky: 3. Radovanovič (Éverton), 9. Balog (Éverton), 10. Éverton (Torres), 15. D. Drozd (Koudelka), 19. Éverton (Dudu), 20. Formáček (Dudu), 21. Max (Koudelka), 22. Koudelka (Dudu), 24. P. Drozd (Dudu), 25. P. Drozd (Dudu), 28. Balog (Formáček), 34. P. Drozd (Éverton), 36. P. Drozd (Kubát), 37. Doša (Mareš). Konečný stav série: 3:0.

Semifinále play off 2022

FK Chrudim (1.) - SK Slavia Praha (4.)

SK Interobal Plzeň (2.) - Svarog FC Teplice (3.)

Termínové okno pro semifinále je od 15. do 27. dubna 2022. Týmy se nyní dohodnou na konkrétních termínech. Některé semifinálové duely plánuje vysílat živě také ČT Sport. Brzy vás budeme informovat o podrobnostech.