Kolo střelců: k vidění bylo 54 gólů. O největší porci se postarala Slavia

Plzeň předvedla s Helasem bezchybný výkon a vyhrála 6:0. Hattrick vstřelil Michal Seidler. „Helas má kvalitní mužstvo, my jsme k zápasu ale přistoupili, jak jsme měli. Rozhodli jsme prakticky už v prvním poločase, za což jsme velmi rádi. Jsou to pro nás důležité tři body,“ těšilo plzeňského Gabriela Ricka.

Na vítězné vlně jsou i obě pražská „S“. Slavia odčinila debakl z Chrudimi, když doma deklasovala 14:1 poslední Nejzbach Vysoké Mýto. „Chtěli jsme na nekompletního soupeře nastoupit aktivně a nastřílet jim rychle góly, to se nám povedlo,“ usmíval se autor čtyř branek sešívaných Filip Havrda a pokračoval: „Jsem rád, že jsem dal čtyři branky, ale bylo to díky parádním přihrávkám od kluků, kteří mi to perfektně připravili.“

Ani pražská Sparta doma nezaváhala. V souboji s Českou Lípou splnila úlohu favorita a vyhrála 6:1. Trenér Pražanů Beni Simitči rozdělil zápas na dva poločasy: „Výsledky 3:1 a 3:0 za oba poločasy nejsou špatné. Je mi líto dvou tečovaných střel, Maxharraj mohl mít opět hattrick. Ve druhé půli se dostal do tempa i Fernandes a takové výkony od něj očekávám.“

Neúplné kolo se dohrávalo v neděli. Nejprve Mělník přestřílel domácí Olomouc a z Hané si odvezl tři body po výsledku 9:6. Vzchopil se také Liberec. Severočeši si připsali druhou letošního výhru proti ústeckému Rapidu. Výhru 9:2 zhodnotil brankář podještědského týmu Jakub Dlask: „Skvěle jsme vstoupili do utkání a celý zápas jsme si drželi náskok. Chtěl bych všechny pochválit za přístup. Potřebovali jsme vyhrát a zvládli jsme to na jedničku. Opět přišlo spousty diváků, kterým patří dík od celého týmu.“

Výsledky 7. kola 1. Futsal ligy

Sparta Praha - FC Démoni Česká Lípa 6:1 (3:1)

Branky: 6. Maxharraj, 15. Brahimi, 16. vlastní, 27. Fernandes (Soares), 36. Darrier, 38. Brahimi – 15. Mešič (Zapletal).

SK Slavia Praha - 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto 14:1 (7:1)

Branky: 2. Homola (Záruba), 5. Havrda (Sita), 6. Havrda (Homola), 8. Hrdina (Ševčík), 11. Homola (Záruba), 17. Homola (Ševčík), 19. Sita (Záruba), 23. Ševčík (Vaktor), 23. Havrda (Homola), 26. Hrdina (Tilinger), 29. Havrda (Záruba), 30. Záruba, 38. Tilinger (Záruba), 40. Kuchta (Brychta) – 20. Demjančuk (Formáček).

SK Interobal Plzeň - Helas Brno 6:0 (4:0)

Branky: 5. Seidler (Holý), 7. Seidler (Künstner), 12. Holý (Künstner), 18. Holý (Seidler), 26. Seidler (Rešetár), 36. Knobloch.

SKUP Olomouc - SK Olympik Mělník 6:9 (3:4)

Branky: 2. Brázdil, 18. Lošťák (R. Janečka), 19. Tilkeridis (R. Janečka), 34. vlastní, 38. Tilkeridis (R. Janečka), 39. Brázdil (Kočiš) – 4. Šiler, 11. Šiler (Wilder), 12. Wilder (Šanda), 18. Sváta (Vokoun), 27. Šiler, 28. Ježek (Šiler), 29. Vokoun (Gabčo), 29. Vokoun, 37. Šiler (Sváta).

FTZS Liberec - FC Rapid Ústí n. L. 9:2 (4:2)

Branky: 8. Žoček (Jelínek), 10. Bialek (Dlask), 13. M. Bína (Jelínek), 19. Daněk (Bína), 26. M. Bína (Daněk), 33. Žoček (Jelínek), 34. M. Bína, 35. Knejzlík, 38. Daněk (Žampa) – 18. M. Gajdoš (Zápotocký Jar.), 20. Jiří Zápotocký (Vobořil).

Program 1. Futsal ligy

Pátek 11. listopadu:

Helas Brno – SK Slavia Praha (19:30)

FK Chrudim – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (20:00)

SK Olympik Mělník – SK Interobal Plzeň (20:00)

FC Démoni Česká Lípa – SKUP Olomouc (20:30)

Neděle 13. listopadu:

TJ Spartak Perštejn – FTZS Liberec (18:00)

FC Rapid Ústí n. L. – Sparta Praha (20:30, Lovosice)