Plzeň vyhrála na Slavii, stoprocentní je i Helas Brno. Mr. Hattrick kraluje střelcům

„Jsem spokojený s výkonem hráčů, jediné, co mě mrzí, je to, že jsme nedali gól. I v Brně jsme ty koncovky akcí řešili hrozně špatně. Proti Plzni jsme si za poslední dobu nikdy nevytvořili takových příležitostí, ale razantní zakončení nepřišlo ani jednou,“ litoval slávistický trenér Zdeněk Sláma poté, co sešívaní podlehli o dvě branky úřadujícím šampionům.

Červenobílé dlouho držel ve hře skvěle chytající brankář Adam Vondráček, kterého nakonec Západočeši překonali dvakrát po kombinaci asistujícího Tomáše Vnuka a zakončujícího Brazilce Kaká. Druhá branka přišla z přesilovky po vyloučení Antonína Hrdiny.

Nováček z Chomutova po debaklu v Plzni uhrál v Chrudimi výsledek 2:9. Tři branky si v dresu vítězů připsali Dominik Balog a Pavel Drozd. „Do ideálu nám chybí ještě hodně. Pravdou je, že těch věcí děláme na tréninku hodně, ale nejsme schopni správné řešení přenést do zápasu. Ve druhé půli jsme se zklidnili na balónu a přineslo to svoje ovoce,“ zhodnotil výhru vicemistra Radim Záruba, který se před začátkem sezony vrátil do Chrudimi ze Slavie.

Druhou výhru si připsala Kadaň, kterou k triumfu nad Libercem dovedly čtyři branky Brazilce Caia. „Podle výsledku to vypadá na naše pohodlné vítězství, ovšem tak jednoznačné to nebylo. Pomalu se dostáváme do modelu hry, kterou se chceme prezentovat,“ pochvaloval si trenér Interu Kadaň Nenad Veljkovič, kterého potěšilo také již tradičně zaplněné hlediště.

Jiří Vokoun si v Mělníku vysloužil přezdívku Mr. Hattrick, když po Liberci a Kadani třikrát překonal i olomouckého brankáře a vede tabulku střelců.

Program třetího kola uzavřela dohrávka v Brně, kde Helas zvítězil fotbalovým výsledkem nad Rapidem Ústí nad Labem 2:0. Branky obstaraly zkušené opory Martin Zdráhal a David Cupák. Helas je s devíti body spolu s Plzní jediným stoprocentním týmem s devíti body.

Českou reprezentaci čeká v pátek 15. září v Praze kvalifikační duel proti Španělsku, na čtvrté kolo tak půjdou diváci až po pauze 29. září.

Výsledky 3. kola 1. Futsal ligy

SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 13. Kaká (Vnuk), 35. Kaká (Vnuk).

SK Olympik Mělník - SKUP Olomouc 9:2 (5:1)

Branky: 2. Machytka (Vokoun), 11. Vokoun (Abrham), 15. Šup (Gabčo), 16. Sváta, 16. Machytka (Abrham), 24. Mešič (Šup), 26. Vokoun (Abrham), 30. Vokoun (Abrham), 39. Šup (Gabčo) – 1. Kmínek, 36. Zapletal.

FK Chrudim - Oxyworld Baník Chomutov 9:2 (1:1)

Branky: 1. Balog (Max), 21. Éverton (Balog), 22. P. Drozd (Max), 29. Záruba (P. Drozd), 30. Balog (P. Drozd), 33. Éverton, 35. Balog (D. Drozd), 38. P. Drozd (D. Drozd), 40. P. Drozd (Éverton) – 13. Jelínek (Vlach), 32. Krok (Kibal).

International FC Kadaň – FTZS Liberec 8:3 (2:2)

Branky: 1. Japa (Caio), 12. Caio (Vithino), 25. Caio (Japa), 28. Maur (Japa), 32. Caio (Maur), 34. Japa (Caio), 37. Holman (Salák), 39. Caio (10 m kop) – 9. P. Bína (Jelínek), 18. Vyčítal, 25. Daněk (Šoršák).

Helas Brno – FC Rapid Ústí n. L. 2:0 (1:0)

Branky: 15. Zdráhal (Směřička), 25. D. Cupák (Klímek).

Program 4. kola

Pátek 29. září 2023 Žabinští Vlci Brno – Helas Brno (20:00) FC Rapid Ústí n. L. - SK Olympik Mělník (20:30) SKUP Olomouc – FTZS Liberec (20:30) Sobota 30. září FK Chrudim – SK Slavia Praha (18:00) Pondělí 2. října 2023 Oxyworld Baník Chomutov – International FC Kadaň (19:30, živě Futsalové pondělí)