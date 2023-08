Futsalová liga je zpět: Plzeň zdevastovala nováčka, Slavia si poradila s Ústím

Nováček z Chomutova dokázal v úvodním kole držet krok s mistrovskou Plzní pouze prvních deset minut. Poté se rozpoutala nevídaná kanonáda, která se zastavila až na osmnácti gólech. Pod vítězství 18:0 se pěti brankami podepsal reprezentant Lukáš Křivánek. Jeho kolega Tomáš Vnuk zaznamenal osm bodů (3+5).

„Vysoká výhra, dopadlo to přesně tak, jak jsme si na začátek přáli. Do zápasu naskočili všichni a skoro všechno, do čeho jsme kopli, skončilo v brance,“ nechal se po zápase slyšet plzeňský brankář Ondřej Vahala.

V pátek vstoupili velmi dobře do nové sezony také zástupci Prahy a středních Čech – Slavia a Mělník. Červenobílí posílili hned o několik ukrajinských hráčů, ti se ale v Edenu neprosadili. Výhru 8:0 režíroval zejména hráč utkání Antonín Hrdina. Další známá tvář se pak podílela na úspěchu Olympiku, a to Jiří Vokoun který hattrickem nasměroval svůj tým k výhře 10:4 nad FTZS Liberec.

„Začali jsme trochu vlažně, ale postupem času jsme začali hrát to, co chceme, dali góly a uklidnili jsme se. Bohužel jsme na pár minut v druhé polovině polevili a dostali zbytečné branky, ale důležité jsou tři body, a ty máme,“ bilancoval Vokoun po vítězném zápase.

Dvě pondělní brněnské dohrávky dopadly pro moravské celky jen jedním úspěchem. Před kamerami streamu přehrál Helas kadaňský International 7:3, kde se dvěma trefami vrátil do 1. Futsal ligy Martin Směřička.

V Modřicích se překvapení nekonalo. Vicemistři z Chrudimi jednoznačně zvítězili 8:0. Návrat do dresu východočeského celku osladil vstřelenou brankou Radim Záruba. Vítěznou premiéru na lavičce si odbyl zkušený brazilský trenér José Alecio.

Premiérové dva góly vstřelil také novic André: „Jsme rádi, že se nám první utkání vydařilo. Zastříleli jsme si a povedlo se nám vzadu udržet čisté konto. Já jsem dal první dva góly v chrudimském dresu, takže jsem také velmi spokojený. Sice mohl být hattrick, ale kdybych dal dvě branky v každém zápase, tak by to bylo skvělé.“

Výsledky 1. kola 1. Futsal ligy:

SK Interobal Plzeň – Oxyworld Baník Chomutov 18:0 (8:0)

Branky: 6. Křivánek (Kaká), 11. Vnuk (pen.), 11. Křivánek, 12. Němec (Vnuk), 15. Vitinho (Vnuk), 16. Křivánek (Vnuk), 17. Rešetár (Knobloch), 17. Vitinho, 21. Křivánek (Buchta), 21. Vnuk (Křivánek), 23. Knobloch (Vnuk), 27. Křivánek (Vnuk), 29. Kozár (Mikuš), 31. Vitinho (Kaká), 33. Mikuš (Knobloch), 35. Knobloch (Křivánek), 36. Vnuk (Mikuš), 40. Knobloch (Mikuš).

SK Olympik Mělník – FTZS Liberec 10:4 (4:0)

Branky: 5. J. Sváta (Vokoun), 6. Abrham, 11. Vokoun (Abrham), 20. vlastní, 26. Vokoun (Abrham), 27. Šup, 28. Gabčo (Šup), 34. Vokoun (Ježek), 36. Gabčo (Abrham), 38. Machytka (Mešič) – 34. Žampa (Vik), 34. Daněk (Žampa), 36. M. Bína (Žoček), 36. Šorsák (M. Bína).

SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí n. L. 8:0 (3:0)

Branky: 3. Ševčík (Vaktor), 8. Hrdina (Ševčík), 10. vlastní, 23. Vaktor (Hrdina), 31. Hrdina (Sandeckyj), 31. vlastní, 33. Havrda, 39. Homola (Brychta).

Žabinští Vlci Brno – FK Chrudim 0:8 (0:5)

Branky: 6. D. Drozd (Koudelka), 6. André (Max), 13. P. Drozd (Max), 14. Koudelka (Slováček), 20. André (Mareš), 21. Záruba (D. Drozd), 29. Slováček (P. Drozd), 32. Balog (André).

Helas Brno – International FC Kadaň 7:3 (4:2)

Branky: 9. Zdráhal (Havel), 10. Lukšija, 10. Poul (D. Cupák), 20. D. Cupák (10 m kop), 23. vlastní, 38. Směřička, 40. Směřička – 15. Vitinho (Caio), 18. Holman (Caio), 40. Caio (10 m kop).

Program 2. kola:

Pátek 1. září 2023 Žabinští Vlci Brno - SK Slavia Praha (20:00) SKUP Olomouc - Helas Brno (20:30) Neděle 3. září 2023 International FC Kadaň - SK Olympik Mělník (18:00) Oxyworld Baník Chomutov - FTZS Liberec (19:00) Pondělí 4. září 2023 SK Interobal Plzeň - FK Chrudim (19:00, živě YouTube a ČT sport Plus)