Co jste (ne)věděli o Pelém: futsalista, herec, politik a původ jeho jména

Video se připravuje ... Brazílie padla do smutku. Zemřel její nejslavnější syn, fotbalový král Pelé. Jeho trenér o něm v patnácti prohlásil, že se stane nejlepším fotbalistou světa. Trefa. V jeho éře to platilo jistě, pro mnohé se na takovém tvrzení nic nezměnilo ani s Maradonou či Messim. Pojďme si projít zásadní chvíle muže, jemuž fotbal i nadále bude říkat Král.

Edison, Edson a Pelé Jmenoval se Edson Arantes do Nascimento. Své první jméno dostal po veleslavném vynálezci Thomasi Alva Edisonovi, rodiče Celeste a Dondinho (také fotbalista) jenom vypustili písmeno „i“. Na rodném listě však samohláska zůstala, a tak se i na mnoha dalších dokumentech píše Edison. Ale pro svět byl, je a bude Pelé. I když se mu to zpočátku nelíbilo. Jak se přezdívka zrodila? Tutová odpověď neexistuje. Ve své autobiografii uvedl, že o původu svého slavného jména nemá tušení. Nejčastější vysvětlení říká, že se jedná o zkomoleninu jména Bilé. To byl Pelého oblíbený hráč, brankář klubu Vasco da Gama, s nímž hrál jeho otec. Malý Edson jeho jméno špatně vyslovoval, a tak mu prý kamarádi začali říkat Pelé. Jeho to štvalo, ale čím více protestoval, tím spíš přezdívka sílila. Existují však i jiné teorie. Může jít o jinou zkomoleninu, a sice slova pelada, které znamená hadrák nebo holý. Měl i jiné přezdívky. Jako dítě hrál se jménem Dico, tak mu říkali rodiče. V Santosu mu krátce říkali Gasolina podle brazilské zpěvačky, novináři ho pak nazývali Králem či Černou perlou.

Futsalista V mládí se Pelé věnoval futsalu a posléze si opakovaně pochvaloval, že mu tahle fotbalová odnož hodně vylepšila dovednosti. „Futsal je rychlejší, musíte tedy rychleji myslet. Musíte si poradit i s tím, že protivník je vám blíž,“ říkal. Když mu bylo čtrnáct, nechtěli mu organizátoři dovolit hrát na jednom z turnajů. Nakonec ustoupili a mladík se stal s patnácti góly nejlepším střelcem. „To mi dalo hodně sebevědomí do budoucna. Věděl jsem, že se nemusím napříště bát, ať už přijde cokoli.“ Legendární brazilský fotbalista Pelé • Foto Profimedia.cz

První titul a nejdůležitější gól Do Švédska na své první mistrovství světa přijel jako sedmnáctiletý. Trenér Vicente Feola mu ale úplně nevěřil, a tak Pelé naskočil až do třetího zápasu. Gól nedal, v sestavě však zůstal a začal velkou jízdu. Ve čtvrtfinále proti Walesu dal jediný gól utkání, který sám označil za nejdůležitější ve své kariéře. Bylo mu 17 let a 239 dní a až dosud se nikdo mladší na šampionátu netrefil. V semifinále proti Francii (5:2) přidal tři, ve finále se Švédskem (rovněž 5:2) další dva. Byl vyhlášen, po spoluhráči Didim, druhým nejlepším hráčem turnaje a největším objevem šampionátu. Po posledním hvizdu padl na trávník a rozplakal se. Stále platí, že nikdo mladší se mistrem světa nestal. Mladý Pelé se opírá o brankáře Gylmara Dos Santose po brazilském triumfu na MS 1958 • Foto ČTK / AP / AP

Santos a národní poklad Proroci mají různá jména, ten fotbalový by se mohl jmenovat Waldemar de Brito. Patnáctiletého Pelého přivedl v roce 1956 do FC Santos a klubovému vedení řekl: „Tohle bude nejlepší hráč na světě.“ V šestnácti se Pelé stal nejlepším střelcem soutěže, což mnohokrát zopakoval. Jeho 58 gólů za rok 1958 pořád platí za rekord soutěže. V Santosu vydržel až do roku 1974. Byla za tím i politika. V roce 1961 ho prezident Janio Quadros prohlásil za „oficiální národní poklad“, čímž v podstatě znemožnil, aby hráč odešel do zahraničí – to se podařilo až na závěr kariéry do USA. Přitom třeba Real, Juventus nebo Manchester United měly velký zájem. Za Santos nastřílel 643 gólů, což znamenalo rekord v počtu tref za jediný klub až do prosince 2020, kdy si prvenství vystřílel Lionel Messi za Barcelonu. Pelé s mladičkým Neymarem při oslavách 100 let Santosu v roce 2012 • Foto Reuters

Druhý titul a českoslovenští gentlemani Do Chile v roce 1962 přijel jako všeobecně uznávaný nejlepší fotbalista světa, ovšem své umění příliš neukázal. V prvním utkání proti Mexiku ještě ano, při výhře 2:0 na úvodní gól nahrál a druhý sám vstřelil. V dalším utkání proti Československu se však v první půli při pokusu o střelu zdálky zranil. Střídat se nesmělo, a tak Josef Masopust rozhodl: Pelého neatakovat! Stalo se. Když Pelé dostal míč, Čechoslováci od něj odstoupili a Brazilec balon ihned nahrál dozadu spoluhráči. Garrincha dovedl kanárky k dosud poslední obhajobě mistrovského titulu. Medaili tehdy dostali pouze hráči, kteří nastoupili ve finále, shodou okolností znovu proti Československu. Toto pravidlo se změnilo až v roce 1978 a Pelé svou placku dostal až zpětně v roce 2007. Pelé a Josef Masopust byli velcí přátelé • Foto Profimedia.cz

Gól na počítači a Gol de placa On sám i jeho okolí považuje dva ze svých gólů za nejkrásnější. První z nich kamery neviděly, a proto Pelé později požádal o počítačovou animaci své trefy. Jak vypadala? V roce 1959 proti Atlétiku Juventus na hranici šestnáctky převzal míč. Přehodil si jednoho protihráče, to si ještě potom balon nechal spadnout na zem. Pak ovšem postupně přehodil další tři soupeřovy hráče včetně brankáře, to však už míč nenechal spadnout, stále ho držel ve vzduchu. Nakonec hlavou zavěsil do prázdné. V roce 1961 proti Fluminense vzal balon u vlastní šestnáctky, prokličkoval celé hřiště a zavěsil. Ani tady neexistuje celý záznam, pouze útržky. A proč Gol de placa? Placa je plaketa nebo pamětní deska, a právě ta na počest tohoto gólu vznikla. S dovětkem, že se jedná o „nejkrásnější gól v historii Maracaná“.

O Milésimo. Ten Tisící Brazílie, celá Brazílie, se na tu chvíli třásla. Stalo se 19. listopadu 1969 – Pelé vstřelil svůj tisící gól, pro který se v zemi ujal název O Milésimo, tedy Ten Tisící. Aby k takovému číslu mohl dojít, započítal si střelec i branky z přátelských utkání. Jubilejní gól padl trochu nepoeticky, z penalty po faulu právě na Pelého. Docela pobaví sledovat, jak jeden z protihráčů před pokutovým kopem poměrně zuřivě kope do penaltového puntíku, aby superstar její slávu překazil. Nepřekazil, míč letěl doprava k tyči. Pelé si do něj do branky doběhl, ale v příští vteřině už nebyl vidět. Obklopili ho novináři, snad i fanoušci, hlavní hrdina za chvíli byl na ramenou kohosi, oblékl dres s číslem 1000, pak obíhal čestné kolečko. Zápas jako takový v tu chvíli odjel na druhou kolej.

Přijede Pelé. Tak neválčíme V červenci 1967 se Nigérie a republika Biafra dostaly do války. Ta ještě běžela, když v lednu 1969 dorazil do Lagosu tým FC Santos v čele s Pelém. Legenda říká, i když někteří ji lehce zpochybňují, že znepřátelené strany se dohodly na dvoudenním příměří, aby nic nerušilo exhibiční utkání s lagošským mužstvem FC Stationary Stores. Na klid zbraní dokonce měli dohlížet ozbrojení zástupci obou stran konfliktu, kteří společně stáli kolem celého stadionu. Zápas skončil 2:2, Pelé vstřelil oba góly Santosu. Jeho spoluhráč Coutinho vzpomínal, že už v letadle hráči slyšeli, jak se opět začíná střílet. Válka trvala ještě rok. Pelé se svým bratrem Zocou • Foto Twitter.com/santosfc

Sportovec století a mezi Nejdůležitějšími Pelé, nebo Maradona? Nebo Messi, Ronaldo? Mezinárodní olympijský výbor tohle dilema nemá. Nebo aspoň v roce 1999 neměl. Zvolil ho totiž Sportovcem století. Ano, správně, nikoli fotbalistou, nýbrž sportovcem, nadřadil ho tedy nad největší hvězdy všech ostatních sportů. Ovšem fotbal si čistě svou stoletou cenu vyhlásil rovněž, a tam se už Pelé musel podělit s Maradonou. FIFA totiž nejprve nechala vybrat fanoušky, kteří na internetu drtivě upřednostnili Argentince. Pelé dostal jen 18,5 % hlasů. Toho se funkcionáři trochu lekli, nechali hlasovat speciálně vytvořený panel odborníků, a v něm Pelé bral 72,75 %. Za toho nejlepšího ve století ho vyhlásila mimo jiné také Mezinárodní federací fotbalových historiků a statistiků či časopis France Football. Časopis Time ho zařadil mezi 100 nejdůležitějších lidí 20. století, ze sportovců se na seznam dostali už jenom boxer Muhammad Ali a baseballista Jackie Robinson. Brazilec Pelé se zdraví s boxerem Muhammadem Alim při své rozlučce v roce 1977 • Foto ČTK / AP / Richard Drew

Sedm zlatých míčů Nejvíc Zlatých míčů si vykopal Lionel Messi. Sedm. Právě tolik by jich měl Pelé, pokud by cena časopisu France Football byla od počátku otevřena i mimoevropským fotbalistům. Je to samo sebou jenom hra, ovšem pustil se do ní právě francouzský magazín, organizátor ankety. Pelé by podle něj soutěž ovládl v letech 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 a 1970. Pro zajímavost, v „Masopustově“ roce 1962 by se vítězem stal Garrincha, Diego Maradona by měl doma dva pozlacené balony za roky 1986 a 1990. Pelé, Maradona, nebo Messi s Ronaldem? Kdo je nejlepší fotbalista všech dob? Video se připravuje ...

Pelého zákon i dopis Putinovi Pelé a politika se pochopitelně nemíjeli, naopak se docela často potkávali. Třeba už v roce 1970 ho vyšetřoval tehdejší brazilský vojenský režim, protože ho podezříval z levicových aktivit a z podpory politických vězňů. V letech 1995 až 1998 působil jako ministr sportu a prosadil takzvaný Pelého zákon, jenž si kladl za cíl zamezit korupci v brazilském fotbale. Jeho posledním politickým činem byl otevřený dopis Vladimiru Putinovi z června 2022, v němž ruského prezidenta vyzývá k zastavení „zla“ a „nespravedlivé“ invaze na Ukrajinu. Legendární brazilský fotbalista Pelé • Foto Profimedia.cz

Třetí titul a Nejlepší tým Brazílie z roku 1970 bývá označována za nejlepší fotbalový tým všech dob. Možná ano, možná ne, mužstvo každopádně prosvištělo k trofeji bez ztráty bodu. Pelé se pod to podepsal čtyřmi góly a šesti asistencemi. Italský obránce Tarcisio Burgnich, který ho měl hlídat, po zápase řekl: „Myslel jsem, že je jako my, z masa a kostí. Ale to jsem se mýlil.“ Pelé tím získal svůj třetí světový titul – a takový počin dokázal jako jediný ze všech fotbalistů. Nemuselo to tak ale být, protože po Anglii 1966 přísahal, že už ho na žádné mistrovství nedostanou. Tolik dostal nakopáno. Svůj skutečně poslední zápas za Brazílii odehrál v roce 2001.

Herec a skladatel Sylvester Stallone v bráně, Pelé v útoku, trénuje to Michael Caine. Nejen tyhle hvězdy hrály ve filmu Vítězství (Escape to Victory, 1981) z doby druhé světové války o fotbalovém zápase válečných zajatců proti německému výběru. Jde o jeden ze sedmi Pelého filmů, přičemž právě role desátníka Luise Fernandeze je patrně jeho nejznámější. Účinkoval také ve třech seriálech a skládal hudbu, mimo jiné soundtrack k filmu Pelé z roku 1977.

Sedm dětí včetně nezdárného Edinha Ženy Pelého velmi zajímaly. V tomto ohledu úplně příkladný život nevedl. Měl tři manželky a mnoho milenek, leckdy souběžně. Z jeho vztahů se narodilo sedm dětí, přičemž Sandra Machadová se domohla uznání Pelého otcovství až soudní cestou. Neslavně nejznámějším potomkem je Edinho, narozený v roce 1970. Nikoli však kvůli fotbalu, který hrál jako brankář a nyní trénuje v druholigovém klubu Londrina. Proslavil se víc tím, že za praní peněz a distribuci drog byl odsouzen ke 33 letům natvrdo, později zmírněným na 12 roků. Trest nastoupil v roce 2017, o dva roky později byl podmínečně propuštěn. Pelé s rodinou • Foto ČTK / AP / Uncredited