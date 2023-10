Máme videodůkaz o napadení hráče koučem Kadaně. Kauzu řeší šéf futsalu

Nenada Veljkoviče (i vedení klubu, které hráči vypovědělo smlouvu) naštvalo, že Jaroslav Slavík po delší pauze, kdy do utkání nezasáhl, odmítl nastoupit ve druhé půli do duelu. Prý z důvodu únavy a těžkých nohou. Načež domácí skórovali a bylo zle.

„Trenér mě chytil za ohryzek a hodil na lavičku. Bylo to brutální napadení před svědky z našeho realizáku a před publikem. Určitě to viděla paní Tereza Procházková nebo masér. Fanoušek Petr Minařík tento incident komentoval i na sociálních sítích. Minimálně jedna z kamer musela agresivní útok zachytit, ale v přenosu to bohužel nebylo vidět,“ popisoval Slavík situaci po brance Chomutova.

Kouč na dotaz redakce, zda Slavíka uhodil, odpověděl stručně. „Ne.“

A to, že mělo po utkání dojít v kabině k ještě brutálnějšímu útoku, dementoval rovněž. „Samozřejmě, že ne. To je nesmysl,“ řekl Balkánec.

Webu iSport.cz se ale podařilo najít první důkaz, a sice šestisekundové video, kde je zřetelné, že Veljkovič na lavičce Slavíka opravdu napadl. Povalil ho na zem, pak někdo zasáhl.

Na základě našeho článku vydal předseda SFČR Radek Lobo na oficiálních stránkách fotbal.cz ve čtvrtek vyjádření. „Pan Slavík se v minulém týdnu obrátil na FAČR Integrity. Tento týden se obrátil také na Svaz futsalu. Ve spolupráci s FAČR celou situaci vyhodnocujeme a budeme společně postupovat,“ píše se v něm.

„Kauzu pochopitelně sledujeme, poškozuje dobré jméno futsalu. Násilí nepatří do žádného sportu, pokud se nebavíme o bojovém. Skutečnost byla údajně napadeným hráčem předána Policii České republiky, proto nyní čekáme na výsledky vyšetřování. FAČR Integrity podal podnět k Disciplinární komisi a Svaz futsalu ČR navíc podal podnět k Disciplinární komisi ohledně výroků trenéra Kadaně pana Veljkoviče v pozápasovém rozhovoru pro televizní vysílání,“ dodává šéf futsalového svazu.

Své prohlášení vydala i Kadaň, která se ohrazuje proti Slavíkovým tvrzením, že klub chtěl celou záležitost ututlat, a připomíná, že v klubu skončil i kouč Veljkovič. Naznačuje také, že se hráč pokoušel klub vydírat.

„Vzhledem k tomu, že klub nemá prokázané, co skutečně mezi trenérem a hráčem proběhlo, tak byla na základě pečlivého vyhodnocení celé situace ukončena spolupráce nejen s panem Veljkovičem, ale i s panem Slavíkem, přičemž k tomuto kroku byl klub donucen i na základě jiných pochybení hráče. Klub samozřejmě ctí presumpci neviny a v případě, že bude prokázáno příslušnými institucemi, které předmětnou situaci prošetřují, k čemu, za jakých okolností a jakým způsobem došlo k popsanému incidentu, je klub ochoten svůj aktuální postoj přehodnotit," stojí v prohlášení.